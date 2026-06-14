Ширпотреб под видом брендов: как продавцы-кочевники разводят пенсионеров на десятки тысяч — новая схема с агрессивным маркетингом

Некоторые сотрудники магазина выглядели несовершеннолетними Источник: читатель 74.RU

Пока все боятся телефонных мошенников, их офлайн-коллеги вполне успешно разводят жертв на десятки тысяч в реале. Недавний пример из Челябинска: там продавцы «брендовой» одежды облапошили пенсионерку, уговорив купить явный ширпотреб за 45 тысяч рублей. Нужной суммы наличными у женщины при себе не оказалось, но это дельцов не смутило — они проводили ее до ближайшего банкомата и проконтролировали снятие денег.

К счастью, вмешалась внучка покупательницы Алиса — после долгих переговоров девушке удалось забрать у гастролеров всю сумму обратно, но это скорее исключение из правил. Обычно продавцы-кочевники просят написать заявление на возврат и уезжают на следующую точку вместе с деньгами. Как работает схема — в материале 74.RU.

Чем завлекают пенсионеров

Бабушку Алисы в магазин с верхней одеждой в буквальном смысле заманили. Никаких курток покупать в тот день пенсионерка не планировала.

— К ней подбежала пара молодых людей — парень и девушка. Обсыпали комплиментами, рассказали, что вечером уезжают на юбилей к своей бабушке в другой город и в подарок хотят купить ей куртку. Попросили мою бабушку пройти с ними в магазин и примерить, — рассказала Алиса. — Сопроводили мою бабушку до этого «магазина» — небольшой уголок с рейлами в цокольном этаже здания, по соседству с пивным магазином и пунктом выдачи заказов [маркетплейса].

Там, по словам девушки, пенсионерку тут же окружили приветливые консультанты.

— Померили тысячу курток и убедили ее взять две куртки на сумму 45 тысяч (!!!) рублей. Оплату по карте принимать не стали, но любезно предложили сопроводить до банкомата и проконтролировать, как она будет снимать деньги, — возмущалась Алиса. — Как выяснилось далее, у них есть специально такой человек, которого они называют «курьер». Один из работников сказал нам, что за каждую «доставку» курьер получает 500 рублей.

Вот так выглядит одна из купленных курток. На брендовую вещь не похожа Источник: читатель 74.RU

То, что визит в магазин пошел не по плану, пенсионерка осознала только дома. Шокированная, она рассказала обо всём внукам.

— Мы, конечно, поняли, что это чистой воды развод, были очень возмущены, — призналась Алиса. — И на следующий день поехали туда возвращать куртки и требовать возврат средств.

Как удалось вернуть деньги

Нужный магазин Алиса нашла быстро, а вот добиваться возврата денег пришлось несколько часов. Говорит, сотрудниками оказались молодые люди, по виду — не все совершеннолетние. Себя они называли «стажерами», а хозяйка, по их словам, находится в Москве.

— Сразу согласились сделать возврат, попросили написать заявление, — рассказала Алиса. — Заявление якобы нужно, чтобы отчитаться в бухгалтерию, а бухгалтерия примет это заявление и вернет деньги в течение трех дней. Нас не устроил такой ответ, мы сказали, что будем сидеть, пока нам не вернут деньги, так как нет гарантий, что этот магазин внезапно не закроется буквально через час после нашего ухода.

Вот такое заявление оформили в магазине Источник: читатель 74.RU

Фрагмент этих переговоров девушка сняла на видео, копия записи есть в распоряжении редакции.

— Мы никуда не денемся, — заверил парень, принимавший заявление.

— Бабушка рассчитывалась наличкой, — напомнила Алиса.

— Да, это было вчера, но мы каждый день сдаем кассу, — объяснил тот же парень, почему не может отдать деньги сразу.

— Это уже ваши проблемы. Вы сейчас нас отправите с каким-то филькиным заявлением, — логично возразила Алиса.

— Нет, не с филькиным, — ответил сотрудник. — Там в любом случае будет печать, ИП. У нас всё есть.

Источник: читатель 74.RU

Девушка поинтересовалась у него, почему тогда магазин отказался принимать платеж по карте:

— Для чего наличкой она оплачивала? Я так понимаю, она картой у вас не смогла оплатить вчера. Или для чего с ней ездили, деньги снимали?

— Деньги снимали? — переспросил сотрудник.

— Да, — подтвердила Алиса.

— Потому что у нас по терминалу 11% [комиссия], — ответил парень. — Если есть возможность [заплатить] наличкой, мы просим наличку. Плюс у нас есть курьер свой. У нас есть курьеры, которые зарабатывают 500 рублей за доставку.

«Доставкой», судя по контексту, называют пенсионеров, снявших деньги.

— Около двух часов они тянули время, якобы ждали ответ от бухгалтерии, — рассказала Алиса. — А девушка-консультант в этот момент собирала эти куртки и шубы! Раздевала манекены и уносила вещи в какую-то подсобку. Очевидно, они просто уже по отработанной схеме планировали прикрывать свою лавочку и съезжать на следующую точку. Хотя нам она сказала: «Не переживайте, я просто собираю доставку».

Алиса пригрозила сотрудникам вызовом полиции, а потом и оглаской ситуации.

— Когда наше терпение уже лопалось, мы сообщили сотрудникам, что сейчас приедет полиция, Роспотребнадзор и блогер, которая заснимет это и осветит в своих социальных сетях, — рассказала девушка. — Буквально через минуту после сообщения о подруге-блогере, которая едет к нам, сотрудники активизировались. Сразу каким-то образом дозвонились до кого-то из «начальства» и тут же предложили перевести деньги на карту. В итоге 45 тысяч вернули спустя примерно полтора часа.

Алиса подозревает, что в такую ситуацию попала не только ее бабушка.

— Сотрудница соседнего ПВЗ, увидев эти разборки, подошла к нам и сказала: «Как хорошо, что вы что-то предприняли. Они так приводят ежедневно очень много женщин и бабушек, все уходят с пакетами, а те, кто приходит возвращать, очень быстро уходят с теми же пакетами», — рассказала наша читательница.

Не первые гастроли

Мы съездили в магазин, где развели пенсионерку, однако застать продавцов уже не удалось.

— Они были тут неделю, — рассказали арендаторы соседних точек. — У них реклама была, девочка ходила с шариками, приглашала зайти.

Магазин работал в цокольном помещении Источник: Наталья Лапцевич

Однако уже успел съехать Источник: Наталья Лапцевич

В заявлении, которое предложили написать внукам пенсионерки, информации о хозяйке магазина почти нет. «Директору Марине Николаевне» — такие данные диктовали сотрудники. При этом в уголке покупателя все-таки были документы на торговую точку. Судя по данным из открытых источников, ИП действительно существует, но зарегистрировано не в Челябинске, а в Москве. При этом беглый поиск по фамилии предпринимательницы выдает упоминания о разводе пенсионеров в других городах. Например, в Нижнем Новгороде.

Что говорят юристы

По словам юриста Николая Попова, добиться возбуждения уголовного дела (например, о мошенничестве) в таких случаях крайне сложно.

— Если, конечно, проблема имеет массовый характер, если средства массовой информации подключаются, то вполне возможно, что уголовное дело и будет возбуждено, — предположил эксперт. — Есть вероятность, что лица, которые принимают участие в таких схемах, имеют возможность отхода, что называется, в страны ближнего зарубежья. Поэтому, когда начнет эта ситуация закручиваться, не факт, что [полицейские] смогут дойти до непосредственных организаторов этой схемы.

В случае если массовость обмана доказать проблематично, приходится решать через суд. Однако и тут не всё так просто.