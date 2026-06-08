«Я не в детей стрелял, я в ад стрелял»: как незаметный тихоня Сергей Помазун устроил массовое убийство

Как в Белгороде произошла жуткая трагедия — видео Источник: Городские медиа

Теплым апрельским днем в 2013 году в центре Белгорода произошла трагедия, которую скорее ожидаешь увидеть в боевике, а не в реальности. Люди спокойно шли по своим делам: кто-то на обед, кто-то — по магазинам, школьники торопились домой с уроков. Две ничего не подозревающих ученицы расположенного неподалеку от крупного универмага лицея № 9 шли мимо оружейного магазина, когда вдруг прозвучали выстрелы. Девочки упали, одна умерла на месте, другая — позже в больнице. Кроме них жертвами выстрелов в тот день стали еще четыре человека.

Стрельбу тогда устроил недавно вышедший из колонии Сергей Помазун. В прошлом угонщик, а теперь человек, известный как белгородский стрелок.

При задержании он отбивался от полицейских ножом, а когда его задержали, сказал: «Я не в детей стрелял, я в ад стрелял». Позже, уже во время суда, он добавит: «Когда стреляешь, особо не разбираешься, дети там или нет».

В том, что он совершил 22 апреля 13 лет назад, Помазун так и не раскаялся — даже не посчитал нужным извиниться перед родителями убитых девочек и мужчин. Только твердил, что его спровоцировали, и кричал про Чечню, в которой даже не служил.