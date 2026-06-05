У «золотой судьи» Хахалевой изъяли десятки земельных участков и почти 100 объектов недвижимости

Елену Хахалеву давно отстранили от ведения дел, и она уехала из России Источник: Виктор Дереза, 93.RU / «Россия 24», youtube.com

Суд в Краснодаре постановил изъять в пользу государства имущество бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее родственников и людей, которых следствие считает связанными с семьей. Речь идет о десятках земельных участков, почти сотне зданий и помещений, долях в компаниях и миллионах рублей на банковских счетах.

Как заявили 5 июня в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, государству отойдут доли в четырех коммерческих организациях, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых объектов, а также более 15,5 млн рублей.

В суде заявили, что во время работы в Краснодарском краевом суде Хахалева помогала связанным с ее мужем Робертом Хахалевым структурам получать ценные сельскохозяйственные земли. По версии суда, семья также получила контроль над земельным фондом площадью более 12,5 тысячи гектаров, после чего начала активно скупать недвижимость, транспорт и другие активы.

В материалах дела фигурирует и сестра бывшей судьи Наталия Хахалева. На тот момент она работала судьей Арбитражного суда Краснодарского края. По версии суда, она участвовала в решениях, которые помогли связанным с семьей компаниям избежать многомиллионных налоговых и других обязательных платежей.

Иск подали после проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Ответчиками по делу стали 20 человек и две компании, которых считают владельцами или хранителями активов семьи Хахалевых.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Елена Хахалева получила известность на всю страну после свадьбы дочери в 2017 году. Тогда на торжестве выступали Николай Басков, Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Вера Брежнева, а СМИ оценивали стоимость праздника в миллионы долларов. После этого за ней закрепилось прозвище «золотая судья».