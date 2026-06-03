«Не давайте телефон приличным прохожим»: россиян пугают новой аферой с кражей биометрии прямо на улице

Аферисты могут воспользоваться отзывчивостью человека получить его данные Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Россиянам в мессенджерах рассылают сообщение о новом методе мошенничества. В них описано, что к человеку могут подойти на улице и попросить помочь что-то настроить в телефоне. Как только жертва соглашается, чужое устройство якобы считывает ее биометрические данные, чтобы затем оформить кредит. НГС выяснил, насколько реалистична эта схема и как еще ее могут использовать.

Что за сообщения

В мессенджерах, соцсетях и новостных пабликах массово рассылают предупреждения о новой уличной схеме обмана: «Им не нужны ваши деньги, пароль или доверие. Им нужна ваша доброта. Как это работает? В людных местах появились „просители помощи“. Выглядят прилично, чаще люди среднего или пожилого возраста», — пишут в сообщении.

Сообщение распространяют в соцсетях и приложениях Источник: мессенджер «Макс»

Жертву могут попросить помочь проверить размер пенсии, потому что якобы не умеют пользоваться телефоном, закрыть страницу, которую открыли случайно, или разобраться с тем, почему не работает приложение.

«Вы берете телефон в руки, а на нем уже включен видеозвонок, запись экрана или распознавание лица. Кто-то на другой стороне наблюдает за каждым вашим движением», — объясняет автор.

Авторы рассылки называют эту схему «биометрической аферой с использованием искусственного интеллекта». По их утверждению, как только человек касается экрана, устройство считывает отпечаток пальца, когда читает вслух цифры или код — мошенники записывают голос, а если смотрит в камеру — сохраняют фото лица. Таким образом, говорится в сообщении, преступники получают три биометрических ключа, с помощью которых якобы можно создать цифровой клон для оформления кредита.

Людей предупреждают, что нужно придерживаться двух правил, чтобы не стать жертвами такой схемы. Во-первых, не трогать телефоны незнакомцев, не нажимать и не смотреть на экран, не озвучивать коды и цифры. Во-вторых, сбрасывать видеозвонки с неизвестных номеров, не смотреть в камеру и не читать ничего вслух.

Мнение экспертов

Опрошенные эксперты считают маловероятным, что мошенники смогут получить кредит в крупном банке с помощью такой схемы. Однако у них остается шанс оформить заем в микрофинансовых организациях.

«Первый способ использования такой схемы — тот, который описан в сообщении. Но, скорее всего, речь не про крупные банки, а про дистанционное оформление кредита в микрофинансовых организациях», — объяснил кандидат технических наук, заведующий кафедрой защиты информации Андрей Иванов.

Мошенники могут оформить кредит в микрофинансовой организации или уговаривать перевести деньги на безопасный счет Источник: Екатерина Евстафьева / NGS.RU

Часто люди узнают о том, что на них оформили кредит, только через несколько месяцев, когда начинают приходить извещения о задолженности. Такие финансовые операции можно и нужно оспаривать. Это можно сделать с помощью своевременного обращения и проверки информации в Бюро кредитных историй.

В рамках этой же схемы возможен и другой сценарий, завязанный на методах социальной инженерии. Мошенники используют классические трюки, о которых регулярно предупреждают в полиции.

«Возможно, что после проделанной манипуляции с человеком свяжется „сотрудник службы безопасности“. Он сообщит, что данные якобы были украдены. Скажет, что на него собираются оформить доверенности, кредиты, вовлечь человека в поддержку запрещенных в нашей стране организаций и движений», — перечислил Андрей Иванов.

После этого жертву начнут убеждать перевести деньги на якобы защищенные счета или еще каким-то образом убеждать перевести деньги злоумышленникам.

Директор регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров отметил, что для борьбы со злоумышленниками используют двухфакторную аутентификацию. С ней операцию в приложении нужно подтверждать отпечатком или кодом, который задает сам клиент.

«Даже собранные каким-либо образом биометрические данные не могут быть применены более одного раза, ведь каждый раз формируется уникальный ключ. Также, полагаю, даже отзывчивые по своему характеру люди обратят внимание на то, что их снимают, то есть собрать полную картину биометрии (голос, отпечаток) злоумышленникам уже не удастся», — подчеркивает Тишуров.

Защититься от мошенников помогают такие сервисы, как защита экрана от снимков и определитель номера, добавили в пресс-службе банка. В полиции также напомнили: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не спрашивают данные карт, не запрашивают коды подтверждения, не просят оформить кредит или перевести деньги и никогда не звонят через мессенджеры. Подозрительный разговор нужно немедленно прекратить, а затем самостоятельно связаться с банком, чтобы убедиться в безопасности своих счетов.