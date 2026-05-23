Криминал «Использовал противопоказанный препарат»: в Ярославле будут судить фельдшера скорой из-за смерти пациентки

Подробности ситуации рассказали в СК

Фельдшер скорой пойдет под суд из-за смерти пациентки

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле будут судить фельдшера скорой помощи из-за смерти пациентки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области.

«По данным следствия, в марте 2024 года в одно из медицинских учреждений города обратилась местная жительница для оказания медицинской помощи. В нарушение клинических рекомендаций, фельдшер скорой медицинской помощи не обеспечил проведение необходимых диагностических мероприятий, в том числе использовал лекарственный препарат, противопоказанный пациенту и не осуществил госпитализацию  при наличии показаний, что привело к ухудшению состояния здоровья пациента и смерти», — сообщили правоохранители.

Проверкой и расследованием случая занимался следственный отдел по Заволжскому району Ярославль. Медработнику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время дело направлено в суд.

Напомним, мы писали о смертях пациентов в Рыбинской больнице № 1 Ярославской области. Их родные уверены, что кончине близких способствовали нарушения со стороны медперсонала.

Екатерина Лещенкова
Гость
1 час
и это в Ярике где есть мединститут, представьте что в маленьких городках 😡
