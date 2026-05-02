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Криминал Подробности Сидит за убийство уже 14 лет: ярославский маньяк пытался смягчить пожизненный приговор

Сидит за убийство уже 14 лет: ярославский маньяк пытался смягчить пожизненный приговор

По словам Алексея Громова, жертвы сами его доводили

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Серийный убийца из Ярославской области ранее признал свою вину | Источник: оперативные материалыСерийный убийца из Ярославской области ранее признал свою вину | Источник: оперативные материалы

Серийный убийца из Ярославской области ранее признал свою вину

Источник:

оперативные материалы

Серийный убийца Алексей Громов из Ярославской области пытался смягчить себе пожизненный приговор. Об этом 2 мая сообщило РИА Новости.

Сославшись на материалы судебного дела, РИА Новости отметили, что заключенный в исправительной колонии строгого режима обратился в суд с ходатайством. Но, как следует из материалов, в суде ему отказали.

«Судом было установлено, что приговор суда от 2012 года постановлен в соответствии с действующим законодательством, каких-либо изменений, смягчающих наказание или иным образом улучшающих положение осужденного, с тех пор не вносилось», — передали РИА Новости.

Напомним, Алексея Громова в 2012 году обвинили по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), а также по части 2 статьи 158 УК РФ за кражу мобильного телефона.

В 1995 году 25-летнего жителя Любима Алексея Громова осудили за убийство бывшей жены. На свободу он вышел в 2002 году. Затем, по версии следствия, в июне 2006 года жертвой Громова стала его 22-летняя сожительница.

Следующее убийство произошло в мае 2008 года в квартире одного из домов на улице Добролюбова в Ярославле. Убитой вновь оказалась сожительница обвиняемого. А в феврале 2011 года Алексей Громов совершил двойное убийство. Это случилось в Орле, в квартире на улице Маринченко. На этот раз жертвой убийцы стала не только сожительница, но и ее 48-летняя мать.

Ранее мы публиковали большой материал о деле ярославского маньяка Алексея Громова, который на протяжении 16 лет убивал женщин по всей России.

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Екатерина Тарыгина
корреспондент
Серийный убийца Маньяк Пожизненное заключение Ходатайство
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2 мая, 14:09
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