«Во все тяжкие»: как профессора-химика убил и растворил в кислоте из-за 2 миллионов его ученик-аспирант

Обстоятельства убийства профессора шокировали весь Воронеж Источник: соцсети Вячеслава Кузнецова / Vk.com, СУ СК РФ по Воронежской области / voronezh.sledcom.ru

В начале марта 2020 года воронежские паблики и СМИ облетела ориентировка от поисково-спасательного отряда «Черноземье». Пропал преподаватель химфака ВГУ, доцент кафедры химии высокомолекулярных соединений и коллоидов Вячеслав Кузнецов. Всё в этой ориентировке было стандартно: рост, вес, цвет волос, худой, носит очки. Особая пометка — нуждается в медицинской помощи.

Таких объявлений от поисковиков десятки каждый месяц. И это, очередное, могло бы затеряться среди других подобных и стандартных «найден, жив» или «найден, мертв, соболезнования близким». Если бы не обстоятельства, при которых спустя четыре месяца нашли профессора. Точнее, то, что от него осталось.

Та самая ориентировка Источник: Поисково-спасательный отряд «Черноземье» / Vk.com

Вячеслава Кузнецова нашли зверски расчлененным: останки преподавателя убийцы пытались растворить в контейнерах с соляной кислотой. Эта история потрясла Воронеж — город с далеко не самым скромным криминальным бэкграундом. Сегодня Voronezh1.ru вспоминает одно из самых жутких преступлений Черноземья за последние десятилетия.

«Настоящий интеллигент»

57-летний Вячеслав Кузнецов был авторитетным ученым. Он являлся не просто преподавателем Воронежского госуниверситета, но еще и видным исследователем, посвятившим науке почти половину жизни. Сотня опубликованных научных работ, десяток патентов на изобретения, сотрудничество с китайскими университетами. И при этом простой в общении, способный доступно разъяснить всем студентам свой далеко не самый простой предмет. Они, его бывшие студенты, будут массово писать об этом в соцсетях, когда преподаватель исчезнет.

Источник: соцсети Вячеслава Кузнецова / Vk.com

«Про Вячеслава Алексеевича даже придумывать ничего положительного нет необходимости. Дядька был очень хороший, настоящий интеллигент. Очень эрудированный, мог сходу ответить на любой вопрос на парах. Относился с пониманием даже к тем, кто часто прогуливал. У нас вся группа сдала его экзамен с первого раза: все подготовились, не хотели его расстраивать», — вспоминал один из студентов в разговоре с РИА «Воронеж».

Занимался Кузнецов высокомолекулярными соединениями — полимерами. Среди самых известных его разработок — «твердая вода», влагоудерживающий суперабсорбент. Это гранулы полимера, которые помещают в почву и затем орошают. Гранулы впитывают влагу и начинают работать как автоматические резервуары, поддерживающие в почве влажность. Один килограмм таких гранул может впитать до 500 л воды — этого может хватить на целый вегетационный период. Изобретение невероятно важное для сельского хозяйства в условиях, когда летние засухи перестают быть редкостью.

Вячеслав Кузнецов — крайний справа. Фото из атласа инновационных проектов ВГУ за 2018 год Источник: ВГУ / vsu.ru Та самая «твердая вода» Источник: ВГУ / vsu.ru

Своей семьи — жены, детей — у профессора не было. Жил в небольшой квартире в обычной хрущевке на улице Красноармейской, и частыми гостями здесь были его студенты. Кто-то приходил по учебе, а кто-то — просто отдохнуть, поговорить, выпить. Но обходилось без излишеств — обычные товарищеские посиделки.

Самым близким человеком профессора была его старшая сестра. Она помогала ему с бытом: самому Кузнецову было тяжело с этим из-за серьезных проблем со здоровьем. Именно с сестрой Кузнецов проведет свой последний телефонный разговор. 4 марта они, как обычно, созвонятся перед сном, он скажет: «Всё в порядке, ложусь спать». Больше ни с кем из близких и родных Вячеславу Алексеевичу поговорить было не суждено.

«Химик-Психопат» и айтишник

Судьба Вячеслава Кузнецова в какой-то степени была предрешена задолго до ночи с 4 на 5 марта 2020 года. С одним из своих убийц, Дмитрием Быковским, он был знаком задолго до смерти: когда-то Быковский был студентом своей будущей жертвы, а после, когда Дмитрий стал аспирантом, они вместе работали на кафедре высокомолекулярных соединений и коллоидов химфака.

Отношения у профессора и его бывшего студента были не только рабочие. У обоих в соцсетях было как минимум одно совместное фото в явно неформальной обстановке — на лавочке в парке. А знакомые Кузнецова рассказывали: Быковский нередко бывал у профессора дома на тех самых товарищеских посиделках. Другие говорили, что в 2018 году преподаватель и его бывший студент разругались, но уже в следующем году отношения наладились — настолько, что у Быковского был комплект ключей от квартиры Кузнецова.

Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Быковский. Фото было опубликовано в 2014 году Источник: соцсети Вячеслава Кузнецова / Vk.com

«Я вел у него спецкурс. Помню Дмитрия человеком, для которого в жизни есть интерес, помимо материальных благ. Студентом он был доброжелательным, готов был всегда помочь бескорыстно. Имел специфический, но вовсе не циничный юмор. Помню, что он едва ли не единственный с потока задавал вопросы по ходу лекции, всегда грамотные и точные. Находил интересные аналогии и с юмором обыгрывал их. <…> У меня не укладывается в голове даже не то, что он повел себя как мразь, а то, что повел себя необыкновенно глупо для такого умного человека», — вспоминал позже еще один преподаватель химфака ВГУ, Александр Завражнов.

Когда стало известно, что Дмитрий стал одним из подозреваемых в убийстве Вячеслава Алексеевича, в СМИ широко разлетелись скриншоты его страницы во «ВКонтакте» (ныне закрытой для тех, кто не добавлен в друзья, но активной и всё еще числящейся в «друзьях» у Кузнецова. — Прим. ред.). Там обнаружились не только подписки на паблики вроде «Химик-Психопат», но и посты про Уолтера Уайта — главного героя сериала «Во все тяжкие» (18+), преподавателя химии и будущего наркобарона, который в первом сезоне вместе с бывшим учеником растворил в кислоте тело торговца наркотиками. Еще на странице Быковского 7 марта был опубликован пост об… исчезновении Вячеслава Кузнецова.

«Кто имеет какую-нибудь информацию, сообщите по указанным телефонам», — говорилось в посте, к которому была прикреплена ссылка на СМИ с новостью о поисках профессора. К моменту публикации Кузнецов уже был мертв почти три дня.

Страница Быковского по состоянию на 29 апреля: был в сети 18 часов назад Источник: Vk.com

Второго своего убийцу, Александра Харламова, Вячеслав Алексеевич вряд ли знал хорошо. Да и информации о нем куда меньше. По словам знакомых, добрый и отзывчивый парень, неконфликтный. Родился на Севере, в Воронеж переехал получать высшее образование.

«Помню Сашу доброй души человеком, он помогал людям, отзывчивый. Немного бестолковый и наивный, и иногда люди этим пользовались, однако это его не переламливало, он оставался какой есть. Когда Саша познакомился со своей будущей супругой, он расцвел, души в ней не чаял. У них родился ребенок, я поздравлял его, он плакал от радости», — приводило воспоминания друга Харламова издание «МОЁ!»

С Быковским Харламов был знаком как минимум с 2018 года — об этом свидетельствуют совместные фото в соцсетях. С Кузнецовым прямых связей не имел, но в квартире у своей будущей жертвы Александр до роковой мартовской ночи бывал, что позже установит следствие. Кроме того, именно этот отзывчивый и наивный парень за несколько месяцев до убийства снял квартиру, в которой потом найдут пластиковые контейнеры с останками профессора.

Пробелы в знаниях

Сначала следствие, а потом и суд к 2022 году установят: причина, по которой Быковский и Харламов пошли на преступление, крайне банальна — деньги. На счетах Вячеслава Кузнецова была немалая, но всё же вряд ли стоившая жизни сумма — около 1,9 млн рублей. И охотиться за ней будущие убийцы начали еще осенью 2019 года.

«Обвиняемые, имея на руках комплект ключей от квартиры, расположенной на улице Красноармейской города Воронежа, незаконно проникли в жилище 57-летнего знакомого одного из обвиняемых, где в отсутствие хозяина осмотрели личный компьютер в целях получения информации о денежных средствах на расчетных счетах, а затем покинули квартиру», — рассказывали в Следственном комитете.

Затем была снята квартира рядом с жилищем Кузнецова, из которой можно было следить за профессором. Потом было планирование преступления — и само убийство. Вечером 4 марта 2020 года Быковский и Харламов пришли к Кузнецову домой под предлогом «поговорить». Вместо разговора они напали на него: схватили за шею и прижали к лицу платок, пропитанный хлороформом, потом связали. Кузнецов умер на месте из-за острого отравления и травмы шеи.

Следственный эксперимент с участием Быковского летом 2020-го — до того, как он отказался от признания в убийстве Источник: СУ СК РФ по Воронежской области

Смерть преподавателя убийц не остановила. Они забрали его карты и телефон стоимостью 5 тысяч рублей, потом перенесли тело в съемную квартиру неподалеку, расчленили и перевезли в жилище Харламова. Там сложили всё в пластиковые контейнеры и залили смесью кислоты и хлора. Кстати, соляную кислоту для того, чтоб избавиться от трупа, аспирант Быковский в течение некоторого времени выносил с кафедры. Контейнеры с останками профессора простояли на балконе обычной квартиры в обычной воронежской многоэтажки четыре с лишним месяца. За это время останки до конца не растворились — остались даже некоторые приметы, по которым потом удалось опознать тело.

Профессор химфака ВГУ Александр Завражнов позже удивлялся: «Соляная кислота, по данным исследований, не способна полностью разлагать ткани человеческого организма, есть кислоты и другие реагенты, гораздо более действенные в этом отношении. И для меня, признаюсь, странно, что химик Быковский мог этого не знать».

«Себя виновным не вижу»

На суде Быковский и Харламов повели себя по-разному. Второй во всём сознался и утверждал, что всю жизнь будет пытаться искупить свою вину. Первый же до последнего утверждал, что преступления не совершал. На суде много улыбался и нисколько не смущался ни от присутствия родственников Кузнецова, ни от внимания журналистов.

«Повторяться в том, что я не считал и не считаю себя виновным, не вижу. Просто хочу, чтобы вы отнеслись со всей ответственностью к данному вопросу и руководствовались законом так, как он написан, а не так, как хочется его читать», — сказал Быковский в своем последнем слове.

Приговоры в феврале 2022 года они тоже получили разные. Быковский — 21 год колонии строгого режима, Харламов — 19 лет. Еще суд обязал их выплатить родственникам убитого 2 млн рублей материального ущерба и скромные 150 тысяч — морального.