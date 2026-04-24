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Криминал ФСБ рассказала об угрозах в адрес сотрудников Роскомнадзора из-за блокировки Telegram

ФСБ рассказала об угрозах в адрес сотрудников Роскомнадзора из-за блокировки Telegram

В апреле предотвращено покушение на руководство

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Были задержаны семь человек, готовивших покушение на руководителей Роскомнадзора | Источник: ЦОС ФСБ РоссииБыли задержаны семь человек, готовивших покушение на руководителей Роскомнадзора | Источник: ЦОС ФСБ России

Были задержаны семь человек, готовивших покушение на руководителей Роскомнадзора

Источник:

ЦОС ФСБ России

В ФСБ России рассказали о попытках срыва блокировки мессенджера Telegram.

— В настоящее время в адрес руководства и сотрудников Роскомнадзора, а также членов их семей поступают угрозы физической расправы, совершаются вооруженные нападения и экстремистские акции, готовятся террористические акты, — прокомментировали в ФСБ.

По информации ведомства, 18 апреля 2026 года предотвращен террористический акт в отношении руководителей Роскомнадзора, планировавшийся путем подрыва автомобиля с использованием взрывного устройства.

У молодых людей изъяли оружие и взрывные устройства

Источник:

ЦОС ФСБ России

Семерых участников задержали в Москве, Уфе, Новосибирске и Ярославле, в ходе обысков изъято оружие, рации, атрибутика и инструкция по вступлению в состав запрещенной в Российской Федерации украинской террористической организации. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте оружия и взрывных устройств, решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности за приготовление к террористическому акту.

Как подчеркивают в ФСБ, популярные иностранные мессенджеры и некоторые интернет-ресурсы используются для вовлечения российской молодежи в противоправную деятельность и продвижения субкультуры, пропагандирующей суицид, насилие и вражду, а также для реализации мошеннических схем и вымогательства денежных средств. Администраторы таких групп нередко имеют прямое отношение и к массовым рассылкам ложных угроз.

В 2025 году привлечены к уголовной ответственности 84 администратора и участника таких сообществ, причастных к направлению более 2500 ложных сообщений о минировании российских объектов. С начала 2026 года задержаны 118 администраторов сим-боксов, задействованных в мошенничестве.

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Комментарии
8
Гость
24 апреля, 13:49
Ведь какие негодяи и хитрованы! Собирали и хранили дома всякую экстремистскую атрибутику, инструкции по вступлению в преступные организации на столе лежали - как знали, если вдруг придут их разоблачать, так чтоб сразу и нашли!
Гость
24 апреля, 13:08
Постанова на мой взгляд, после удобно будет вообще перекрыть интернет чтобы народ только с первого канала получал "информацию". Видать духоскрепная экономика настолько успешно импортозаместилась что вероятно даже до выборов не доживет.
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Гость
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