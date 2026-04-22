Хотел помоложе: как разбогатевший на 15 миллионов игрок завел 16-летнюю любовницу и лишился головы

16-летняя девица узнала, что взрослый любовник выиграл крупную сумму, и это обрекло его на смерть Источник: Городские медиа

О жутком убийстве человека, который связался с 16-летней любовницей, рассказывают наши коллеги из UFA1.RU. Сначала девочка хвасталась, что взрослый мужчина содержит ее и балует подарками, но потом узнала, что тот выиграл крупную сумму, и это обрекло его на гибель. Подробности — в этом материале.

Кристина

10 лет назад, в апреле 2016-го, Верховный суд Мордовии получил прошение Кристины из Уфы, которая отбывала срок в местной исправительной колонии. Ее перевели туда тремя годами ранее из воспитательной колонии под Рязанью, где она оказалась еще в 16 лет за тяжкое преступление на родине.

«Как говорят бывалые, кто там [в Мордовии] не сидел, считай, не сидел вообще. Условия там действительно суровые. Женские колонии вообще злее, чем мужские. Мы, женщины, завистливые, а потому поводов для драк и избиений хватало», — рассказывала UFA1.RU другая зэчка, которая отбывала наказание в одной из колоний.

По ее словам, в местных ИК женщины чаще всего занимаются швейным производством.

«Большинство осужденных не способны ни на какую работу. Из 75 человек в лучшем случае 15 хоть что-то могут. Вот эти 15 загрузят по максимуму: у начальства есть план, его надо выполнить через не могу, рассчитан он на всех, поэтому способные к работе будут выполнять план и за себя, и за тех 60 бесполезных», — говорила она.

В одной из таких работала швеей и Кристина. В прошении к суду она указала, что уже отбыла две трети срока, исправно трудилась, получила среднее образование, нареканий не имеет. Сидеть оставалось два года, но осужденная заверяла, что выпустить ее можно досрочно: на воле она вернется к нормальной жизни. Но районный суд отказал.

«Оценивая поведение осужденной за весь период отбывания наказания, суд приходит к убеждению, что [Кристина] нуждается в дальнейшем отбывании наказания в виде лишения свободы в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления и предупреждения совершения ею новых преступлений», — поясняли в райсуде.

Оставалась надежда, что к доводам Кристины прислушается Верховный суд республики. Но даже то, что администрация колонии поддержала ее прошение, не гарантировало благосклонности судьи. Совершенное ею на родине преступление прогремело на всю страну, его обстоятельства поражали.

CheryLady

До того как оказаться за решеткой, она жила в селе Чернолесовский. Население в нем едва превышало тысячу человек, потому Кристина там откровенно скучала. Развлекала она себя тусовками с местными бэдбоями, уже имевшими судимости, вылазками к матери в Уфу, до которой всего 25 километров, и общением с незнакомцами в интернете.

Не сказать, что в селе всё так плохо, просто некоторым всегда мало того, что у них есть Источник: Чернолесовский дом культуры / Vk.com

В онлайн-переписке у нее завязалась дружба с неким Footballgamler. За этим ником скрывался 30-летний Эмиль. Он уже был женат, работал за скромные деньги, часто спускал их на азартные игры (надо полагать, отсюда и его интернет-псевдоним, похожий на gambler — «игрок»), но однажды ему повезло аж на 15 миллионов рублей.

Эмиль, в частности, купил себе серебристый Lexus RX 350 и играть продолжал, поэтому отношения с женой сошли на нет. После развода он, как вспоминали его знакомые, надеялся встретить кого-то, кто не будет мешать его увлечениям, и кого, наоборот, можно «воспитать под себя». Так он и наткнулся в Сети на CheryLady — Кристину.

На юную подругу он — и особенно его машина — смог произвести большое впечатление. Подругам она поначалу хвасталась, что взрослый любовник снимает для нее квартиру, полностью содержит, водит по кафе и балует подарками. Но ее представления о финансовом состоянии сильно расходились с истинным положением дел.

16-летняя Кристина полагала, что у человека с такой машиной и в кошельке должно быть погуще. Об этом CheryLady рассказала своему 15-летнему другу Кириллу. По его словам, Кристина предложила поехать на дачу вместе с Эмилем, там подсыпать ему в еду снотворное, убить его и забрать деньги.

Загородная поездка

К плану подключились еще двое знакомых Кристины — уже судимые 19-летний Николай и 22-летний Руслан. Позже они заявляли, что, прибыв на место, пытались отговорить подругу от убийства, но, узнав, что Эмиль уже без сознания, присоединились к преступлению.

Чтобы проверить, в каком состоянии жертва, они стали Эмиля бить — то кулаками, то ногой, то сковородкой. Видя, что Эмиль всё еще подает признаки жизни, ребята вытащили его из дома, и один из них начал душить жертву проводом от наушников. Ничего не помогало. Тогда в ход пошли лопата и кувалда, но ими прикончить жертву тоже не удалось.

Эмиля погрузили в багажник «Лексуса» и поехали искать место, где можно спрятать тело. Кристина осталась на даче, чтобы прибраться. В это время ее возлюбленного привезли к лесу неподалеку, и Руслан отрезал ему голову ножом. Туловище закопали в отдельной яме.

Уехали парни на «Лексусе», который собирались перепродать, но на обратном пути угодили в аварию — разбили бампер и фары. Пришлось избавляться и от машины тоже. Сначала ее спрятали в лесу, но вскоре вернулись и сожгли. Кроме того, с собой они забрали деньги и телефон Эмиля — 1200 рублей и «Нокию», которая стоила около 3000.

Дело в том, что те 15 миллионов Footballgamler выиграл, когда еще был женат. Вместе с машиной он купил и квартиру в Уфе, в которой поселился с супругой. Та родила ребенка, но отношения в семье ухудшились, что привело к разводу. В общем, никаких миллионов у Эмиля к моменту встречи с Кристиной уже не осталось.

«Не виноватая я»

Убийство произошло летом 2010 года: 21 июля мать Эмиля заявила в полицию о его исчезновении, а 3 августа следователи отчитались о задержании всех причастных к его смерти. Кристина рассказывала, что план придумали парни, а она ничего об этом не знала, нападение на Эмиля стало для нее шоком.

«Мне было выгодно общение с Эмилем, поэтому я не хотела прекращать с ним отношений, тем более убивать», — говорила она.

Однако на суде в качестве свидетеля выступили подруги Кристины, которым та сама рассказывала и об отношениях с Эмилем, и — уже после его смерти — о том, как его убивали. Одна из них заявила, что сразу после расправы Кристина приехала к ней, сообщила обо всём и оставила пакет с документами экс-возлюбленного.

Кристина продолжала настаивать на своей невиновности. К слову, парни тоже не хотели брать на себя всю вину. Так, отрезавший жертве голову Руслан говорил, что на тот момент Эмиль был уже мертв, и просил признать это смягчающим обстоятельством. Кроме того, он заявлял, что сделал это не ради денег, а оттого что ревновал Кристину.

Однако всех четверых признали виновными в разбое и убийстве. Дело рассматривалось в Верховном суде Башкирии, который приговорил старших, Руслана и Николая, к 18 и 12 годам заключения строгого режима соответственно, а Кристину и Кирилла — к 8 годам в воспитательных колониях. Позже в Верховном суде РФ вердикт подтвердили.

Идеальная зэчка

Учреждение, в которое отправили Кристину, находится в рязанском селе Льгово. Расположено оно на берегу реки Оки — на месте, где с 1220 года действовал монастырь, но в начале XX века храмы снесли, а вместо них обустроили колонию. В 2001-м ее инспектировала и осталась довольна Людмила Путина.

Льговская воспитательная колония Источник: ФСИН России / Fsin.gov.ru

В колонии содержались около 350 девушек, она считалась образцовой. Но в 2013 году ФСИН объявила о закрытии. После этого Кристину, которая тогда к тому же достигла совершеннолетия, этапировали в Мордовию. Там ее сначала тоже устроили на швейное производство, но потом перевели в закроечный цех.

«Принимает активное участие в воспитательных мероприятиях, за что имеет ряд поощрений, взысканий не имеет. Повышает профессиональный уровень, получила среднее образование, окончила учебно-консультационный пункт, за добросовестное отношение к обучению имеет поощрение», — нахваливали ее в колонии.

Администрация учреждения считала, что Кристина заслужила условно-досрочное освобождение. Но, как пояснил суд, учету подлежит, помимо прочего, «осознание осужденным совершенного им преступления» — чистосердечное признание и возмещение ущерба. Ущерб Кристина частично возместила, но вину так и не признала.

Тогда она и отправила заявление в Верховный суд Мордовии. Она уверяла, что твердо встала на путь исправления и не нуждается в полном отбывании наказания. Спустя два месяца состоялось заседание Верховного суда РМ, где с ее доводами согласились и постановили немедленно освободить из-под стражи.

UFA1.RU выяснял, чем Кристина занимается на воле, но все ее страницы в социальных сетях давно неактивны, а родственники и знакомые, с которыми удалось связаться, говорят, что ничего о ней больше не слышали.

Однако в судебной картотеке мы нашли дело с упоминанием ее фамилии от 2022 года. В нем с ее матери и еще двух членов семьи управление ЖКХ одного из районов Уфы потребовало взыскать задолженность за коммунальные услуги. Одного из этих «членов семьи», как указано в материале, тоже зовут Кристина, но фамилия другая. Правда, отчество то же самое, так что можно предположить, что она вышла замуж. Ей уже 32 года.

Это она написала о своей матери незадолго до убийства Эмиля Источник: страница мамы Кристины / Vk.com