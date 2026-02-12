Ваши смартфоны под угрозой: мошенники превращают их в свои банковские карты

Во время обмана злоумышленники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон, а потом вы мгновенно лишаетесь всех своих сбережений

Телефоны россиян оказались под угрозой. Мошенники научились превращать гаджеты в свои банковские карты с помощью использования бесконтактной оплаты NFC.

Все начинается со звонка под бытовым предлогом. На первом этапе цель аферистов — заполучить код из смс, который позволяет мошенникам зайти на «Госуслуги».

После этого жертве снова поступает звонок от представителей государственной организации (может быть любая), в котором сообщается о взломе аккаунта на «Госуслугах». Если человек поверил в этот обман, то далее злоумышленники просят снять деньги со всех своих счетов и удалить онлайн-банк со своего телефона.

Эти аргументы они подкрепляют тем, что якобы эта мера необходима для спасения средств. Человеку предлагают установить новое приложение, которое предоставит доступ к «безопасному счету».

На третьем этапе мошенники просят внести деньги в банкомат, приложив телефон. С помощью программы, которую жертва установила на свой телефон, банкомат считывает устройство как карту, которая принадлежит мошеннику.

По словам руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатора платформы «Мошеловка» Евгении Лазаревой, мошенники используют токенизированные (цифровые) карты в своих схемах уже больше года — такие случаи фиксируются регулярно. Преступники оформляют виртуальные карты и быстро проводят по ним операции, что усложняет контроль и позволяет оперативно выводить деньги.

Именно на фоне роста подобных схем в январе 2026 года комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении законопроект о введении «периода охлаждения» по потребительским кредитам и займам.

Он направлен на защиту людей от мошенников. В частности, предлагается обязать банки ограничивать внесение наличных на сумму свыше 50 тысяч рублей в течение 48 часов после выпуска токенизированной карты — чтобы у злоумышленников было меньше возможностей быстро обналичить средства.

«Установление лимитов и периода охлаждения на зачисление средств на токенизированные карты — это мера, которая, на наш взгляд, поможет избежать ситуаций, когда человек под влиянием мошенника берет кредит наличными в одном банке, а затем зачисляет деньги на так называемый „безопасный счет“ в другом», — считает Лазарева.

По словам эксперта, аферисты убеждают человека привязать к своему платежному приложению их карту, «чтобы запутать следы». Она просит россиян быть бдительнее и не вестись на такие уловки.

«Затем жертва идет в банкомат того банка, где открыт счет мошенников, прикладывает телефон и зачисляет деньги на их карту. После этого жертву заверяют, что деньги в безопасности и можно удалить карту из приложения», — рассказала Лазарева.

Кроме того, для токенизации карт используют все приложения платёжных систем.

«Это и Apple Pay, и Samsung Pay, и Google Pay, и Mir Pay — токенизация карт начала развиваться у нас еще до пандемии. Независимо от того, какое программное обеспечение установлено на устройстве потребителя — он рискует, действуя по указке преступников, и дело тут не в смартфоне», — заключила она в разговоре с РИА Новости.