ФСБ задержала исполнителя и пособника покушения на генерала Алексеева

Одного из мужчин задержали в Москве Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ОАЭ задержан исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева. Им является гражданин РФ Любомир Корба. Еще одного пособника задержали в Москве, сообщил ЦОС ФСБ.

«При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Еще одного мужчину задержали в Москве. Им оказался Виктор Васин.

Также установлены другие пособники покушения на убийство Алексеева. Одна из женщин выехала на Украину.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления», — говорится в сообщении.

Продолжается розыск организаторов покушения.