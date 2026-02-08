Криминал ФСБ задержала исполнителя и пособника покушения на генерала Алексеева

ФСБ задержала исполнителя и пособника покушения на генерала Алексеева

Еще одна предполагаемая соучастница преступления выехала на Украину

Одного из мужчин задержали в Москве

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ОАЭ задержан исполнитель покушения на генерала Владимира Алексеева. Им является гражданин РФ Любомир Корба. Еще одного пособника задержали в Москве, сообщил ЦОС ФСБ.

«При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в городе Дубае задержан и передан российской стороне гражданин России Корба Любомир 1960 года рождения, являвшийся непосредственным исполнителем преступления», — сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Еще одного мужчину задержали в Москве. Им оказался Виктор Васин.

Также установлены другие пособники покушения на убийство Алексеева. Одна из женщин выехала на Украину.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления», — говорится в сообщении.

Продолжается розыск организаторов покушения.

Алексеева пытались убить утром в пятницу в доме на Волоколамском шоссе. В генерала стреляли несколько раз. После этого подозреваемый скрылся с места преступления. Генерала госпитализировали, он пришел в себя в больнице.

Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Покушение Минобороны ФСБ Уголовное дело Задержание
Комментарии
10
Гость
8 февраля, 11:35
Их спецслужбы уже сколько здесь у нас военных ликвидировали, а мы хоть одного подобного уровня, что-то не слышно. Теперь у спецслужб дело чести ликвидировать эту женщину. Но они еще и по предыдущим покушениям не расквитались. Только вертолетчика убрали и все.
Гость
8 февраля, 10:47
а почему не англосакс и не Тарас?
