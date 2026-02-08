Останетесь без денег и телефона: мошенники притворяются работодателями на сайтах с вакансиями — как не попасть в ловушку

Мошенники нашли еще один способ выманить наши личные данные: они притворяются работодателями на сайтах с вакансиями, а потом используют разные схемы. Какие именно — узнавал NGS.RU, а эксперты рассказали, как себя обезопасить.
С чем сталкиваются россияне
Сибирячка Евгения рассказала, что встречала подозрительные вакансии на сайтах по поиску работы.
«Вакансии выглядят стандартно, но потом тебя просят установить какое-то приложение, затем воруют данные с твоих устройств или блокируют их. За разблокировку требуют денег. Еще есть вакансии, где требуется заполнить анкету, — таким образом собирают контакты и используют их в корыстных целях — для продвижения своих сообществ или бомбят спам-звонками».
С анкетами Евгения сталкивалась сама, а про приложения знает примеры от других людей.
С таким чаще могут сталкиваться владельцы устройств Apple — это обман с помощью фейковых вакансий и iCloud. Мошенники размещают на сайтах для поиска работы вакансии с подозрительно привлекательными условиями: например, с загрузкой три часа в день и зарплатой от 150 000 рублей.
Соискатели откликаются и злоумышленники переводят общение в сторонние мессенджеры. Там потенциальной жертве предлагают выйти из своего аккаунта iCloud и войти в аккаунт мошенника под различными предлогами. Например, чтобы скачать для работы приложение, которого сейчас нет в AppStore. Если авторизоваться в аккаунте мошенника, устройство заблокируется. Злоумышленники начнут вымогать деньги в обмен на разблокировку.
Как не стать жертвой мошенников
Эксперты сходятся во мнении, что наиболее безопасный способ поиска работы — использование проверенных рекрутинговых сервисов, где вакансии и компании проходят модерацию и верификацию. На них работодатели предоставляют документы, а их подлинность тщательно проверяется — это минимизирует риски и защищает соискателей от мошеннических схем.
Кроме того, нужно оставаться в чатах этих сервисов и стараться не уходить общаться в сторонние мессенджеры.
Директор департамента по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова рекомендует при поиске вакансий внимательно изучать описание условий работы, объективно оценивать размер предлагаемой зарплаты и обязательно читать отзывы сотрудников о компании.
Так, по ее словам, на «Авито Работе» стоит обращать внимание на отметку «Реквизиты проверены», которая означает, что работодатель верифицировал профиль по ИНН или по банковскому ID. А под бейджем «Есть мнения о работодателе» можно найти отзывы реальных людей о компании.
В пресс-службе «Зарплаты.ру» напоминают о необходимости проверять информацию о работодателе.
«Отсутствие официальных контактов — названия компании, телефона, электронной почты или реального офисного адреса (часто мошенники указывают лишь станцию метро) — серьезный повод для сомнений».
Надежная компания, как правило, представлена в открытых источниках: у нее есть собственный сайт, страницы в социальных сетях. Если этой информации нет, стоит насторожиться.
«Не используйте популярные простые пароли типа 12345678 или QWERTY, вашего имени или даты рождения. В идеале пароль должен быть длиннее 8 символов и содержать строчные и заглавные буквы, цифры и специальные символы», — отметили в пресс-службе hh.ru.
А отзывы на работодателя, по мнению экспертов hh.ru, стоит искать и на сайтах-партнерах — например, DreamJob.
Наталья Юматова напоминает о соблюдении общих правил цифровой безопасности: не отправлять по электронной почте или в мессенджерах конфиденциальную информацию, например, копию паспорта или данные банковской карты с CVC-кодом, не переходить по неизвестным ссылкам, внимательно проверять адреса отправителей сообщений, не открывать неизвестные файлы и не отвечать на спам.
Что должно насторожить
Пресс-служба «Зарплаты.ру» подчеркивает, что важно быть предельно осторожными с вакансиями, имеющими размытые или странные названия.
«Например, такие как „помощник по сортировке документов“ или „начинающий чат-менеджер“. Часто за такими формулировками скрываются мошенники. Такие предложения не объясняют реальной сути работы и могут маскировать несуществующие должности».
Кроме того, всегда важно критически оценивать предложения, которые выглядят слишком привлекательно: удаленный формат, гибкий график с несколькими часами работы в день и при этом зарплата выше рыночной. Еще один повод насторожиться — работодатель предлагает пройти платное обучение или заплатить за доступ к рабочей платформе. Обещает, что вам, конечно, всё компенсируют, но на деле вы просто отдадите деньги и улетите в бан.
Также официальный работодатель однозначно не будет требовать персональные данные и коды из СМС у соискателя.
Как сайты обеспечивают безопасность пользователей
В hh.ru отмечают, что у сервиса есть автоматические инструменты, которые помогают заботиться о безопасности пользователей. Многое проверяют вручную. Когда компания прошла проверку, рядом с ее названием появляется синяя галочка «Проверенный работодатель».
«Мы модерируем все вакансии, которые добавляют на hh.ru. Следим, чтобы описание вакансии было реалистичным и соответствовало правилам площадки: например, чтобы в нем не было признаков дискриминации», — добавили в пресс-службе.
Файлы и ссылки в их чате проходят проверку на вирусы, а вызов от работодателя через hh.ru маркируется специальной отметкой «hh.ru — Работа» или «hh.ru — Звонок по резюме». Если такая надпись высвечивается, когда вам звонят с незнакомого номера, — спокойно берите трубку.