Украли человека и открыли огонь на поражение: что известно о перестрелке на Рублевке

Преступников разыскивали с прошлой недели Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Москве на Рублевке произошла перестрелка. По оперативникам открыли огонь при попытке задержания преступников, которых разыскивали с 29 января. Всё, что об этом известно, рассказываем в материале.

Стрельба произошла накануне вечером. До этого двое преступников 29 января похитили 39‑летнего мужчину из Пензы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Похитителей нашли в подъезде жилого дома. При задержании они открыли стрельбу, оказывая сопротивление, поэтому полицейские применили оружие в ответ. В перестрелке погиб один из злоумышленников.

Одного подозреваемого ликвидировали при задержании Источник: 112 / Telegram

«В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение. Второй фигурант задержан, решается вопрос о его доставлении в следственные органы по Пензенской области для проведения следственных действий, — сообщили в СК. — Следователями и криминалистами столичного управления СК осмотрено место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз».

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ). Похитителей подозревают и в других эпизодах, а также в совершении преступлений на территории России.