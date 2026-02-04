НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 746мм 94%
Подробнее
3 Пробки
Пожар в доме-памятнике
Страховка от БПЛА
Что будет с фонтаном в центре
Гид подготовки к учебному году
Жизнь камерунца в Ярославле
Взрыв в многожтажке
Приехала жена Михалкова
Криминал Украли человека и открыли огонь на поражение: что известно о перестрелке на Рублевке

Украли человека и открыли огонь на поражение: что известно о перестрелке на Рублевке

Один из похитителей погиб

1 246
Преступников разыскивали с прошлой недели | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUПреступников разыскивали с прошлой недели | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Преступников разыскивали с прошлой недели

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Москве на Рублевке произошла перестрелка. По оперативникам открыли огонь при попытке задержания преступников, которых разыскивали с 29 января. Всё, что об этом известно, рассказываем в материале.

Стрельба произошла накануне вечером. До этого двое преступников 29 января похитили 39‑летнего мужчину из Пензы. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Похитителей нашли в подъезде жилого дома. При задержании они открыли стрельбу, оказывая сопротивление, поэтому полицейские применили оружие в ответ. В перестрелке погиб один из злоумышленников.

Одного подозреваемого ликвидировали при задержании | Источник: 112 / TelegramОдного подозреваемого ликвидировали при задержании | Источник: 112 / Telegram

Одного подозреваемого ликвидировали при задержании

Источник:

112 / Telegram

«В результате подозреваемый, открывший стрельбу, получил смертельное ранение. Второй фигурант задержан, решается вопрос о его доставлении в следственные органы по Пензенской области для проведения следственных действий, — сообщили в СК. — Следователями и криминалистами столичного управления СК осмотрено место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз».

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ). Похитителей подозревают и в других эпизодах, а также в совершении преступлений на территории России.

По данным Telegram‑канала 112, ранее их уже объявляли в розыск. Одного из похитителей даже осуждали за двойное убийство. Причины похищения убитого заложника и прочие подробности пока неизвестны.

ПО ТЕМЕ
Иветта АвраамоваИветта Авраамова
Иветта Авраамова
Похищение людей Убийство Уголовное дело Стрельба
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
Гость
5 февраля, 06:53
Веселая жизнь, всё ближе, к Рублёвским небожителям.
Гость
4 февраля, 21:32
Не знала, что на Рублёвке есть панельки.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
До Китая — на своем авто, внутрь — на автобусе: водитель рассказал о хитром путешествии в Поднебесную и тратах на поездку
Андрей Ермоленко
историк
Мнение
Звезды услышат желания: шесть небесных тел выстроятся в линию на параде планет — как правильно провести день
Анастасия Филимонова
Мнение
Как обесценивается ЕГЭ. Эксперт — о скандале с приемной кампанией в вузах
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Рекомендуем