Что делать, если сказал мошенникам код из SMS — пошаговый план

Телефонные аферисты продолжают обманывать людей, придумывая новые схемы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники всё чаще выманивают у россиян коды из SMS, чтобы получить доступ к деньгам и личным данным. Что делать, если вы уже совершили ошибку и назвали заветные цифры обманщику? Эксперт рассказал о четком алгоритме действий, который поможет минимизировать ущерб.

Если вы случайно сообщили мошеннику код из SMS или push‑уведомления, главное не паниковать и действовать быстро, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин в разговоре с РИА Новости.

Прежде всего нужно немедленно прекратить разговор с мошенником и связаться с организацией, от имени которой он действовал, — банком, порталом «Госуслуг», маркетплейсом или оператором связи.

Далее через официальные каналы следует заблокировать финансовые операции и банковские карты, а также включить дополнительные лимиты и уведомления о транзакциях. Обязательно нужно сменить пароль от аккаунта, к которому мог получить доступ мошенник, а заодно обновить пароли от электронной почты и других сервисов, где использовались похожие данные: злоумышленники нередко пытаются взломать связанные аккаунты.

Важно выяснить, какие действия уже были совершены с вашим аккаунтом. Для этого необходимо оформить официальное обращение в банк, к оператору связи или на портал «Госуслуг». Если в результате действий мошенников вы потеряли деньги, нужно подать заявление в полицию. Фиксация факта мошенничества не формальность: она может помочь вернуть средства, предотвратить повторные атаки и защитить других людей от подобных схем.

Антон Немкин также напомнил о важных правилах на будущее. Ни один код подтверждения нельзя передавать третьим лицам — даже если звонящий представляется сотрудником банка, сотрудником службы безопасности или работником госорганов.