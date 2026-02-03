«Незаконное вознаграждение»: в Ярославле обвинили во взятке экс-директора правительственного департамента

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за взятки Источник: Ярославская областная дума

Бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области обвинили во взятке. По данным 76.RU, фигурантом уголовных дел по статьям «Получение должностным лицом лично взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями» стал Максим Фролов.

«По версии следствия, в декабре 2018 года 51-летний обвиняемый, занимающий должность директора одного из департаментов Ярославской области, в силу своего должностного положения, действуя в интересах коммерческой организации, получил незаконное вознаграждение в виде мобильных телефонов, общей стоимостью 330 тысяч рублей, за совершение действий по устранению допущенных нарушений при составлении аукционной документации и способствование его заключению, исполнению вплоть до оплаты», — рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Узнать о взятках следователям удалось во время расследования другого уголовного дела, возбужденного из-за злоупотребления Фроловым должностными полномочиями с 2019 по 2020 год.

«При проведении аукционов на приобретение жилых помещений одной из социально-незащищенных категорий граждан, что повлекло неосвоение выделенных денежных средств и необеспечение граждан благоустроенными жилыми помещениями», — рассказали в следкоме.

Сейчас судом наложен арест на имущество Максима Фролова в сумме больше 10 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

Если вина Максима Фролова будет доказана, то ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Максим Фролов был назначен директором департамента имущественных и земельных отношений в марте 2017 года. До этого он работал в Федеральной службе по финансовым рынкам, в департаменте имущества города Москвы. С 2013 по 2014 год Фролов работал в комитете по конкурентной политике Московской области, затем возглавил ГУП Москвы технологической производственной комплектации.