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Криминал Продолжали требовать деньги даже после расправы: подробности убийства российского бизнесмена в Таиланде

Продолжали требовать деньги даже после расправы: подробности убийства российского бизнесмена в Таиланде

Преступники расчленили тело мужчины и спрятали у пруда

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Место, где обнаружили тело Михаила Емельянова | Источник: Pattaya NewsМесто, где обнаружили тело Михаила Емельянова | Источник: Pattaya News

Место, где обнаружили тело Михаила Емельянова

Источник:

Pattaya News

Стали известны подробности убийства российского бизнесмена Михаила Емельянова в Таиланде. Как установило следствие, преступники расправились с мужчиной в день похищения, 7 января, но при этом они продолжали требовать у родных погибшего выкуп за его освобождение. Об этом сообщили в городском отделе полиции Паттайи.

«Михаил Емельянов был убит еще в первый день похищения, 7 января. При этом преступники в течение почти двух недель после этой даты требовали от его родных выкуп за его освобождение в сумме 120 тысяч долларов, а потом еще и увеличили сумму до 140 тысяч», — пишет РИА Новости со ссылкой на полицейских.

30-летний Михаил Емельянов пропал в Таиланде 7 января 2026 года. Мужчина перестал выходить на связь после встречи с партнером по бизнесу. 1 февраля полицейские обнаружили тело, расчлененное на пять частей и захороненное в пяти неглубоких ямах у пруда на окраине Паттайи.

В тот же день в одной из гостиниц Бангкока полицейские нашли и задержали двоих подозреваемых в похищении и убийстве Емельянова — российских граждан, 35-летнего Ярослава Демидова и 38-летнего Дмитрия Маскалева. На допросе они отрицали свою причастность к убийству. Из Бангкока их перевезли в тюрьму города Паттайи, где идут следственные действия.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Убийство Расчленение Бизнесмен Таиланд
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Комментарии
1
Гость
2 февраля, 23:59
а по ТВ вроде говорили что он наркотой торговал?
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Гость
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