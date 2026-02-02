Продолжали требовать деньги даже после расправы: подробности убийства российского бизнесмена в Таиланде

Место, где обнаружили тело Михаила Емельянова Источник: Pattaya News

Стали известны подробности убийства российского бизнесмена Михаила Емельянова в Таиланде. Как установило следствие, преступники расправились с мужчиной в день похищения, 7 января, но при этом они продолжали требовать у родных погибшего выкуп за его освобождение. Об этом сообщили в городском отделе полиции Паттайи.

«Михаил Емельянов был убит еще в первый день похищения, 7 января. При этом преступники в течение почти двух недель после этой даты требовали от его родных выкуп за его освобождение в сумме 120 тысяч долларов, а потом еще и увеличили сумму до 140 тысяч», — пишет РИА Новости со ссылкой на полицейских.

30-летний Михаил Емельянов пропал в Таиланде 7 января 2026 года. Мужчина перестал выходить на связь после встречи с партнером по бизнесу. 1 февраля полицейские обнаружили тело, расчлененное на пять частей и захороненное в пяти неглубоких ямах у пруда на окраине Паттайи.