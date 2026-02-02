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Криминал Владельца сгоревшей сауны, где погибли пять подростков, отправили в СИЗО. Подробности происшествия — в видео

Владельца сгоревшей сауны, где погибли пять подростков, отправили в СИЗО. Подробности происшествия — в видео

Компания из школьников и студентов собралась отметить дни рождения трех друзей, но вечер закончился трагедией

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Источник:

Городские медиа

Меры пресечения избрали для владельца и администратора частной сауны, где 31 января произошел пожар, который унес жизни пятерых подростков. Компания из школьников и студентов собралась, чтобы отметить дни рождения трех друзей, но вечер закончился трагедией.

В самый разгар вечера в двухэтажном помещении вспыхнул огонь, из которого смогла выбраться лишь одна 16-летняя посетительница. Остальным подросткам покинуть сауну не удалось. Спасатели час тушили помещение нелегальной зоны отдыха, в которой, по версии следствия, не было огнетушителей и доступных эвакуационных выходов.

Первой задержали администратора организации, которая пустила подростков в заведение без сопровождения, а также, по версии следствия, из-за ее действий с растопкой печи могло произойти возгорание. Вскоре удалось найти двух совладельцев сауны.

Какое решение вынесли в суде в процессе разбирательств и подробности случившегося — в видео выше.

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Комментарии
5
Гость
2 февраля, 22:34
🙏🙏🙏😪😪😪
Гость
2 февраля, 19:42
Дурь какая то. Да они, возможно виноваты. Но у нас "трудолюбивых специалистов" за поножовщину отпускают под подписку, а тут сразу в Сизо.
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Гость
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