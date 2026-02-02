Владельца сгоревшей сауны, где погибли пять подростков, отправили в СИЗО. Подробности происшествия — в видео

Источник: Городские медиа

Меры пресечения избрали для владельца и администратора частной сауны, где 31 января произошел пожар, который унес жизни пятерых подростков. Компания из школьников и студентов собралась, чтобы отметить дни рождения трех друзей, но вечер закончился трагедией.

В самый разгар вечера в двухэтажном помещении вспыхнул огонь, из которого смогла выбраться лишь одна 16-летняя посетительница. Остальным подросткам покинуть сауну не удалось. Спасатели час тушили помещение нелегальной зоны отдыха, в которой, по версии следствия, не было огнетушителей и доступных эвакуационных выходов.

Первой задержали администратора организации, которая пустила подростков в заведение без сопровождения, а также, по версии следствия, из-за ее действий с растопкой печи могло произойти возгорание. Вскоре удалось найти двух совладельцев сауны.