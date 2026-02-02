Вычислили по запаху пота спустя 8 лет. Как все же нашли убийцу 12-летней девочки, не оставившего улик на месте преступления

Убийца напал на ничего не подозревающую девочку прямо у себя дома Источник: «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2011 год; Фильмы Елены Погребижской / Дзен

В апреле 2011 года в Тамбовской области начали распространять ориентировку: пропала 12-летняя Таня К. Восьмого апреля девочка вышла из школы в небольшом городе Жердевка и исчезла. Нашли ее только через пять дней — мертвой. Тело было тщательно вымыто, даже ногти подстрижены. А свидетелей, которые могли бы подсказать, что же случилось с девочкой, не было.

Тайну гибели Тани окончательно раскроют только спустя 11 лет. Искать убийцу будут даже участники шоу «Битва экстрасенсов» (16+). А в итоге окажется, что виновный все это время был рядом с семьей жертвы. Наши коллеги из Voronezh1.ru рассказывают жуткую историю, которая годами не давала покоя жителям небольшого райцентра.

«Такого здесь не было никогда»

Жердевка — райцентр в Тамбовской области, на границе с Воронежской. В начале 2010-х там жило чуть больше 15 тысяч человек. Для небольшого городка исчезновение ребенка, а потом и убийство, — шок.

Так выглядела ориентировка на Таню Источник: poiskdetei.ru

В ориентировке на Таню после ее исчезновения сообщалось: худощавая, карие глаза, русые волосы, с маленькой родинкой над верхней губой. В школу ушла в черных брюках, болоньевой белой курточке и белой шапке-колпачке. Родные рассказывали, что Таня была отличницей, при этом помогала бабушке с хозяйством, любила рисовать.

Когда Таня не вернулась домой в тот страшный апрельский день, ее бабушка начала бить тревогу. Она сразу позвонила жившей и работавшей в Москве маме девочки, Нине. Та немедленно приехала и пошла в полицию. Начались поиски, к которым присоединился, казалось, весь город. Парки, заброшенные здания, темные улицы — обыскано было всё. Вся Жердевка ждала, что вот-вот поступят хорошие новости… Но ждали люди напрасно.

Таню нашли изнасилованной и мертвой в 15 километрах от Жердевки. На мешок с торчащими из него ногами обратил внимание пахавший поле тракторист. На чисто вымытом теле правоохранители не обнаружат никаких улик.

Известие об убийстве привело жителей городка в ужас. Родители боялись отпускать детей одних на улицы, а учителя в школах не знали, как говорить с детьми о произошедшем.

«Случай беспрецедентный, конечно, и жуткий, — рассказывала одна из учительниц Тани. — Такого здесь не было никогда на моей памяти».

«Он знал, что его не найдут»

Версий того, кто мог совершить подобное с девочкой, у следствия практически не имелось. Были опрошены все местные мужчины, ранее замешанные в подобных преступлениях. Под подозрение попали также знакомые семьи убитой, на допрос вызывали даже отца Тани. Но найти виновного не получалось. Дошло до слухов о том, что к убийству причастны сами полицейские и поэтому расследование тянется так долго.

К осени подозреваемого в деле так и не появилось. И отчаявшаяся мама Тани обратилась в шоу «Битва экстрасенсов». Дело было в надежде на помощь не только от потусторонних сил, но и от элементарной огласки. Впрочем, ни то, ни другое особо не помогло.

Экстрасенсы не выдали маме убитой девочки единой версии произошедшего. Они повторяли слухи о том, что преступник — полицейский. Особенно на эту версию упирала участница девятого сезона шоу Наталья Бантеева.

«Она сама села в машину к убийце», — была уверена экстрасенс.

Другая ясновидящая, Зулия Раджабова, настаивала на том, что девочку пытались использовать в съемках детской порнографии. Также экстрасенс считала, что убийц не получится поймать.

Но убийцу в итоге всё же нашли. Правда, для этого потребовался еще не один год.

Источник: «Битва экстрасенсов», ТНТ, 2011 год

Детектор лжи

Когда уехали экстрасенсы, следователи продолжили заниматься рутиной расследования. Среди прочего, они проверили друзей и знакомых семьи девочки на полиграфе — детекторе лжи. И тут, внезапно, удача: у одного из знакомых мамы Тани ответы оказались неоднозначными. Его звали Игорь Скороходов.

45-летний Скороходов был любовником лучшей подруги Нины, Марины. Полиграф он проходил в 2013 году, тогда же его первый раз задержали. Но улики против него были только косвенные. В день убийства Тани был один дома и не отвечал на звонки — и всё. Следователи предположили, что девочка могла зайти домой к Игорю с Мариной, чтобы поздравить подругу мамы с днем рождения.

Марина тут же начала вступаться за гражданского мужа.

«Два года прошло, а местных мужчин продолжали вызывать в полицию. Игорь тоже ходил, причем сам, по первому зову, — говорила женщина журналистам. — Я не думаю, что девочка помнила о моем дне рождения и могла зайти к нам. Более того, есть свидетельства, что Таня прошла мимо нашего дома и ее видели уже дальше по улице. Но эти факты никто даже не рассматривает».

Сам подозреваемый тоже отрицал свою вину.

«До задержания меня не раз вызывали в качестве свидетеля, без повесток. Заставляли вину в убийстве Тани взять на себя, говорили, что все против меня, а после отказа пригрозили, что найдут повод меня арестовать. <…> Когда меня задержали уже как подозреваемого, в камере меня снова стали заставлять подписать их сценарий убийства. Допросы проводились днем и ночью. Меня избивали, а потом обвинили в том, что я оболгал следственные органы и побои нанес себе сам», — утверждал Скороходов.

В итоге его вину в 2013 году так и не смогли доказать — суд не счел собранные следователями косвенные улики достаточными для содержания мужчины под стражей. Скороходова отпустили.

Источник: Городские медиа

Идеальное преступление

Следующие несколько лет расследование находилось в тупике, а потом дело и вовсе закрыли. Возможно, тайна убийства Тани так и осталась бы навсегда неразгаданной, если бы не упорство ее мамы Нины. В 2017 году она, всё еще не опустившая руки, решила обратиться к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Тот поручил возобновить расследование.

Новый сбор улик и свидетельств привел к неожиданному результату: внезапно были выявлены новые жертвы Скороходова. Нет, он больше никого не убил, однако сразу несколько несовершеннолетних девочек сообщили, что он их домогался в разное время. Скороходова снова задержали, была назначена необычная экспертиза — ольфакторная. Она заключается в изучении и сравнении запахов, применять ее на тот момент начали совсем недавно. Эксперт изучил запах пота подозреваемого и запах с мешка, в котором нашли тело Тани, — всё совпало.

Источник: Фильмы Елены Погребижской / Дзен

«Не было никаких прямых улик. Он от всего избавился, все предусмотрел. Идеальное преступление. Ни его биологических материалов, ни ее одежды, на которой могли бы остаться следы, он всё выбросил на городской свалке. Только запах пота от его рук на мешке, в котором она лежала, и еще на ее резинке в волосах», — рассказывала мама девочки.

Когда у Скороходова начали узнавать, как его запах мог оказаться на одной из улик, он сдался и во всем сознался. Показал, где и как убивал девочку. Всё и правда произошло у него дома, куда Таня пришла поздравить мамину подругу. Марины дома не оказалось, но вырваться девочка уже не смогла. Сначала лишать жертву жизни Скороходов не собирался, только изнасиловать. Но, по словам убийцы, Таня слишком громко кричала — и он ее задушил. Потом тщательно вымыл и, голую, в мешке, вывез в поле за пределы Жердевки.