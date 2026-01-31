Развратил сотни мальчишек. Что стало с извращенцем, который годами снимал детское порно в обычной хрущевке

Съемки шли в рядовой панельной пятиэтажке Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Самарская область, январь 2026 года. Чистый подъезд в обычной хрущевке на улице Чернышевского в Новокуйбышевске. Цветочки на окне, аккуратные половички. Ничто не выдает, что 30 лет назад за одной из этих дверей кипела адская работа. Здесь, в провинциальном городке, штамповали «контент» для международного порносиндиката.

Актеры — те, кого легко сломать и подчинить: дети от 8 до 16 лет. Главный режиссер — уроженец этих мест Владимир Тимофеев, он же Тимоха, он же Фотограф, и он же Режиссер. Легенда и икона в извращенных кругах. Человек, развративший, по разным данным, от 500 до нескольких тысяч мальчишек.

Журналист 63.RU Наталья Артякова пришла сюда, к дверям неприметной хрущевки, чтобы понять, помнит ли город Режиссера и жив ли он вообще. Далее — от первого лица.

В этом доме когда-то жил и насиловал маленьких мальчиков Владимир Тимофеев Источник: Наталья Артякова / 63.RU

Молчание на лестничной клетке

Та самая студия когда-то была на пятом этаже, под самой крышей. Подхожу к двери. Но сперва решаю постучаться к соседям.

«Мы здесь давно живем, но с соседями незнакомы, если честно. Знаю, что там живет женщина, но не подскажу, как ее зовут», — ответила жительница соседней квартиры.

Женщина? Жены у Тимофеева, насколько известно, не было. Кто тогда здесь живет? Родственница или, может, наследница?

Та самая дверь… Источник: Наталья Артякова / 63.RU

Стучу. Женский голос из-за двери: «Кто там?» Я представилась нейтрально: «Извините, мы человека ищем, он жил здесь. Не поможете нам?»

Дверь приоткрылась. Сухощавая женщина лет шестидесяти смотрела настороженно.

— В этой квартире раньше жил мужчина, Владимир Тимофеев. А вы давно здесь живете?

— Давно.

— Вот он в 90-х здесь был прописан, в этой квартире. Тимофей Федорович 1954 года рождения.

— И что?

— Не знаете, кто это?

— Знаю.

— Вы знакомы, да?

— Да.

— Не родственники случайно?

— Да, родственники.

— А где он сейчас? Он уже давно умер? В каком году? В 10-х?

— А вам для чего это надо?

— Ну просто…

— Вам зачем это надо?

— Ну разбираемся в ситуации, знаем, что он здесь живет.

— Он здесь уже не живет, конечно же. Не расскажу вообще про него. Вот зачем? Кто вы?

— Журналист.

— А вот оно что! Еще охота что-то свеженького? До свидания.

Дверь захлопнулась. Резко, окончательно. Женщину можно было понять. Зачем ей ворошить прошлое, особенно такое? Но это молчание было красноречивее любых слов.

Жильцы стараются не вспоминать, что было за дверью тихого соседа 30 лет тому назад Источник: Наталья Артякова / 63.RU

Старшая по дому, обычно знающая всё и обо всех, тоже отказалась от разговора. Вежливо, но твердо: «Человек умер, и ворошить прошлое — это как-то неприлично по отношению даже к нему».

Обойдя пятиэтажку, я не встретила никого, кто захотел бы вспомнить Тимоху. Или просто все, кто знал что-то, уже отсюда уехали? А может, город и правда старается забыть, как в далекие 90-е здесь жил гомопедофил, чье имя гремело на весь криминальный мир?

Расследование, казалось, зашло в тупик. Но мы хотя бы выяснили главное: Владимир Тимофеев умер. Позже, сверяясь с собственными источниками, я нашла подтверждение: он скончался 29 мая 2011 года в 11:50. Диагноз: киста головного мозга. Ему было 56 лет.

Тимоха: портрет монстра

Кто же он, этот Владимир Тимофеев 1954 года рождения? Угловатый мужчина, «на порнозвезду не тянувший», как язвительно писали журналисты. Жестянщик по образованию. Но это его хобби…

Чтобы понять масштаб личности, в чье логово я постучалась спустя 30 лет, нужно вернуться в 90-е. Именно тогда он превратился из обычного извращенца в ключевое звено международной преступной машины.

Кто такой Владимир Тимофеев из Новокуйбышевска? Источник: «Лихие 90-е». Дело «Голубой орхидеи», НТВ

Его нездоровое увлечение маленькими мальчиками началось еще в подростковом возрасте. А к середине 90-х, устроившись руководителем фотокружка в местный Дом культуры (да, вот такой жуткий парадокс), он вывел свое «хобби» на профессиональный уровень. Дети в городе звали его Тимохой и Вованом, взрослые — Фотографом или Режиссером. Его адрес был нацарапан на стенах подъездов: «Тимоха от…ет, даст 100 рублей».

В чем его обвиняли? Фактура, собранная из официальных архивных публикаций, рисует чудовищную картину:

промышленное производство детской порнографии . Только за два года (1997–1999 гг.) он снял более 300 часов видео и тысячи фотографий. В кадрах сотни мальчишек от 8 до 16 лет из Новокуйбышевска, Самары, Чапаевска. Его сериал назывался «Мальчишник по-русски»;

личное насилие. Он не просто снимал. Он сам был активным участником съемок. «Пожалуй, нет такого мальчишки в городе, который бы не знал о его существовании», — отмечали в те годы журналисты;

связь с наркоторговцами. Точки сбыта наркотиков работали прямо у его подъезда. Детям, по некоторым свидетельствам, «впаривали» наркотики на входе и выходе из его квартиры-студии. Местный авторитет Сан Саныч был его «крышей»;

создание системы. Он воспитал себе смену. Даже после его ареста в городе продолжали работать другие «фотографы» вроде учителя физики по фамилии на букву Ц. Дети ждали его возвращения из тюрьмы и даже скидывались на передачки.

Но как провинциальный извращенец стал «ведущим порнорежиссером России»? Ответ — Москва.

Тимоха говорил: «Я не заставляю детей принимать наркотики, грабить и убивать. Я просто их люблю! По-своему…» Источник: «Лихие 90-е». Дело «Голубой орхидеи», НТВ

Синдикат «Голубая орхидея»

В 1998 году к Тимохе приехали гости из столицы. Среди них был Дмитрий Кузнецов (КДВ) — человек, который превратил увлечение провинциального маньяка в международный бизнес. Он подарил Тимофееву дорогую видеокамеру и показал дорогу в мир порно.

КДВ, бывший «президент экономических наук», был гением продвижения. Он освоил интернет, который тогда был еще в диковинку, и создал сайт «Голубая орхидея». Через него он продавал видео Тимофеева и других «режиссеров» (из Казани, Питера, Перми) за границу. Каждая кассета стоила 200–250 долларов. Деньги от клиентов из США, Европы, Израиля шли через челябинские счета.

Так Новокуйбышевск стал «заводом», а Москва — так называемым «супермаркетом». К Тимохе потянулись странные гости: помощник депутата Госдумы Всеволод Солнцев-Эльбе (тот самый Сева, который сам снимал и был продюсером), гражданин Израиля, вынужденный бежать из страны из-за бизнеса, и многие другие «ценители».

Кассеты «Голубой орхидеи» разлетались по всему миру Источник: «Лихие 90-е». Дело «Голубой орхидеи», НТВ

И тут возникает главный мучительный вопрос: как? Как в маленьком городке, где, казалось, если выйти зимой на улицу в тапочках, весть об этом разнесется тут же по всему району, съемки детского порно продолжались годами?

На самом деле о работе Тимофеева знал или догадывался весь город. В милицию и прокуратуру по его поводу ходили учителя и директора школ. Работники салона «Кодак», куда он с диким спокойствием носил на проявку пленки, сами сдавали вещдоки в отделение. Но система не срабатывала. Извращенца арестовали случайно, и то не в Новокуйбышевске, а в Самаре.

Еще один ключевой элемент — «крыша». Местные наркоторговцы, для которых студия Тимофеева была удобной точкой сбыта, и, возможно, кто-то из местных силовиков.

Третье — равнодушие и страх самих жителей. Многие из первых «моделей» Тимофеева выросли и, по словам журналистов, стали «весьма „уважаемыми“ людьми». Кому из них охота было светить своим позорным прошлым?

И наконец, покровительство «сверху». Когда дело всё же дошло до суда, в защиту «простого фотографа» (очевидно, не до конца разобравшись в деле) неожиданно стали выступать депутаты, правозащитники, деятели культуры. Его осудили на смехотворные 4 года общего режима, а потом и вовсе выпустили досрочно — по амнистии к 55-летию Победы.

Тимоха чувствовал себя безнаказанным и даже вкладывал в подкассетники свою «рекламу» Источник: «Лихие 90-е». Дело «Голубой орхидеи», НТВ

А что же закон? И здесь самый чудовищный парадокс. В 1998 году Государственная дума приняла поправку, снизившую возраст сексуального согласия с 16 до 14 лет. Фактически это легализовало деятельность таких, как Тимофеев, если ребенку было 14. Депутаты, кричащие о нравственности, сделали Россию раем для педофилов. Поправку «задвинули» только в 2001-м, когда грянули международные скандалы.

Жизнь после смерти. Что осталось?

Тимофеев умер в 2011-м. Но умер ли сам феномен? Судя по фактуре, его дело жило и после ареста основателя студии. Его осуждали снова: в 2003-м — на 6 лет, в 2007-м — на 2 года. Он выходил и, судя по всему, возвращался к своему бизнесу. В тетрадях у него были записаны имена и телефоны новых потенциальных жертв: «Сережа, Вадик, Леша…»

А что «Голубая орхидея»? Синдикат разгромили, но, как признавали сами оперативники, это была лишь верхушка айсберга. Солнцева-Эльбе осудили, Кузнецова несколько раз отпускали за отсутствием состава преступления. Часть фигурантов просто амнистировали.

Город предпочел забыть… Источник: Наталья Артякова / 63.RU

И вот я снова мысленно возвращаюсь в тот чистый подъезд на Чернышевского. В квартиру, где сейчас живет немолодая женщина. Почему она так резко оборвала разговор? Стыд? Страх? Желание оставить прошлое за дверью? Или, может, она была частью той системы молчания, что оберегала Тимоху десятки лет?

В одном их старых материалов промелькнула ключевая фраза от одного из героев репортажа: «Это человек, который смог подчинить себе действительно город».

Он подчинил его не силой, а всеобщим сговором молчания. Сговором из страха, корысти и нежелания видеть мерзость. Его квартира-студия была не просто логовом маньяка. Она была символом безнаказанности, которая цвела махровым цветом в лихие 90-е на фоне всеобщего бардака и равнодушия.

Да, мы нашли ответ на главный вопрос: Тимоха мертв. Но вопросов стало только больше. Куда делись тысячи часов пленок? Как сложились судьбы сотен его «актеров»? И где та грань, после которой люди предпочитают забыть, а не помнить, чтобы не повторить?

Наталья Артякова криминальный журналист ТГ-канал