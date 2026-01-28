Против сестер Хачатурян вновь возобновили расследование: что им грозит

Дело сестер Хачатурян тянется уже восемь лет Источник: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Возобновили расследование в отношении сестер Хачатурян — Крестины, Ангелины и Марии — по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна в 2018 году. Девушкам грозят длительные сроки в колонии.

Сестер Хачатурян обвиняют в том, что, по версии следствия, они в июле 2018 года зарезали своего спящего отца Михаила. В 2018 году им предъявили обвинение в убийстве, совершенном по предварительному сговору. Дело вызвало широкий общественный резонанс: в 2021 году против самого Михаила Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело по статьям об истязании, насильственных действиях сексуального характера и понуждении к действиям сексуального характера. В апреле 2025-го его признали виновным в насилии и распространении порнографических материалов.

«Возобновлено расследование, проводятся следственные действия, будут им вменять то, что и вменяли ранее, — убийство. Мы оспариваем мотив убийства, они указывают, что он якобы их насиловал, мы отказываемся в это верить, доказательств в материалах дела нет», — рассказал представитель семьи Михаила Георгий Чугуашвили в разговоре с РИА Новости.

В апреле прошлого года Бутырский суд Москвы признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми и распространении порнографических материалов. Дело прекратили в связи с его смертью.

Тогда адвокат сестер Хачатурян Ярослав Пакулин рассказал MSK1.RU, что, когда приговор вступит в законную силу, есть два варианта развития событий.

«Когда решение вступит в силу, СК приобщит его к делам Ангелины, Кристины и Марии и будет думать о дальнейшей переквалификации, а возможно, и полном прекращении дела, в связи с тем, что в действиях девушек была необходимая оборона», — сообщил Пакулин.

Сестры уже восьмой год находятся в статусе обвиняемых по ч. 2 ст. 105 УК РФ. Всё это время по решению суда им запрещено общаться между собой и со свидетелями по делу.

Кристина, Ангелина и Мария ждали, когда решение по делу их покойного отца вступит в силу. По словам Пакулина, дело должны были прекратить, так как превышений необходимой самообороны не было. Также он подразумевал, что сторона Михаила Хачатуряна решит обжаловать приговор.

«Я думаю, что другая сторона будет обжаловать, хотя мы никаких обсуждений не ведем. Если будут обжаловать, это затянет процедуру на несколько месяцев», — рассказывал Пакулин в разговоре с MSK1.RU.

В ноябре 2025 года адвокаты просили отменить меру пресечения сестрам. Во время заседания Мосгорсуд лишь незначительно изменил формулировку приговора: Михаила Хачатуряна признали не виновным, а совершившим преступления.

Решение суда защита сестер оценила положительно. Пакулин подчеркнул, что оно имеет «преюдициальное значение». Это означает, что факт насилия над дочерьми теперь признан и не подлежит оспариванию.

Однако с сегодняшнего дня громкое дело входит в завершающую фазу. Следователям предстоит учитывать решения судов, которые подтвердили факты насилия Михаила Хачатуряна в отношении девушек.

«В настоящее время нами готовится ходатайство о прекращении уголовного преследования сестер, так как их действия являются необходимой обороной от преступника Михаила Хачатуряна, что теперь установлено и подтверждается выводами суда. Они много лет подвергались различным видам насилия. Еще много лет им предстоит проходить лечение и реабилитацию от пережитого насилия и кошмаров. Полагаю, что главное следственное управление СК при столь очевидных и установленных судом фактах не станет тянуть с прекращением уголовного преследования девушек. Они и так уже настрадались. Пора уже заканчивать эту историю, оставить их в покое и дать им жить спокойно дальше», — прокомментировал адвокат одной из сестер — Ангелины — Алексей Паршин в разговоре с «Российской газетой».

