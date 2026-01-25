НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -22

2 м/c,

южн.

 761мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Стала известна причина пожара
Распродажа жилья должников
Мошенники обманули пенсионерку
"Локомотив" продлил контракт с хоккеистами
При пожаре в Ярославской области погиб человек
Открытие мемориала Высоцкому
Криминал Ярославская пенсионерка пострадала от мошенников. Она лично отдала им полмиллиона рублей

Ярославская пенсионерка пострадала от мошенников. Она лично отдала им полмиллиона рублей

Подробностями поделились в полиции

786
Возбуждено уголовное дело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозбуждено уголовное дело | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возбуждено уголовное дело

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Рыбинска отдала мошенникам 500 тысяч рублей. Всё началось с того, что 76-летней пенсионерке в декабре 2025 года позвонил неизвестный человек и представился сотрудником поликлиники.

Телефонный мошенник предложил пенсионерке записаться на прием к кардиологу. Для этого он убедил потерпевшую назвать данные СНИЛС и код из СМС-сообщения.

На этом мошенническая схема не закончилась. Пенсионерке вновь поступил звонок на следующий день. В этот раз неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил жительнице Рыбинска, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан и мошенники оформили кредит на один миллион рублей.

«Под предлогом сохранности денежных средств необходимо „перерегистрировать расчетный счет“, „открыть вклад“. Пенсионерка выполнила все указания звонившего, обналичила собственные сбережения», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Затем, как рассказывают в полиции, женщина поехала с деньгами в Москву. Там она отдала 500 тысяч рублей неизвестному мужчине и назвала кодовое слово.

«Спустя сутки, когда потерпевшая еще находилась в Москве, с ней вновь связался „сотрудник правоохранительных органов“ и сообщил, что ей будет предоставлен „договор о вкладе“, который привезет курьер», — объясняют развитие событий в полиции.

В середине января 2026 года пенсионерка с данными документами пришла в банк в Рыбинске. Там ей сообщили — документы поддельные.

Как сообщили в ведомстве, Следственный комитет МУ МВД России «Рыбинское» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». По этой статье существует несколько вариантов наказаний:

  • штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;

  • принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет;

  • лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

  • ограничение свободы на срок до полутора лет.

Между тем в полиции не раз заявляли, что разыскать таких мошенников непросто. В ярославском УМВД обратились к жителям с просьбой быть бдительными при общении с незнакомыми людьми. Особенно если речь идет о финансах.

«Мошенники — хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям. При поступлении телефонного звонка из „банка“ с сообщением о „подозрительной операции по банковскому счету“, „оформлении кредита на ваше имя“, „несанкционированном списании денежных средств“, „начислении бонусов и перевода их в денежные средства“ немедленно прекратите разговор», — советуют в полиции.

Для уточнения информации обратитесь в ближайшее отделение банка лично либо позвоните по официальному номеру, который указан на оборотной стороне банковской карты.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Мошенник Полмиллиона
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Жаль конечно женщину. Хотя везде из каждого утюга вещают, что передавать подобное по телефону неизвестно кому нельзя.
Гость
23 минуты
нет доверия гос органам, поэтому и верят кому угодно.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Рекомендуем