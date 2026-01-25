Ярославская пенсионерка пострадала от мошенников. Она лично отдала им полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Рыбинска отдала мошенникам 500 тысяч рублей. Всё началось с того, что 76-летней пенсионерке в декабре 2025 года позвонил неизвестный человек и представился сотрудником поликлиники.

Телефонный мошенник предложил пенсионерке записаться на прием к кардиологу. Для этого он убедил потерпевшую назвать данные СНИЛС и код из СМС-сообщения.

На этом мошенническая схема не закончилась. Пенсионерке вновь поступил звонок на следующий день. В этот раз неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил жительнице Рыбинска, что ее личный кабинет на «Госуслугах» взломан и мошенники оформили кредит на один миллион рублей.

«Под предлогом сохранности денежных средств необходимо „перерегистрировать расчетный счет“, „открыть вклад“. Пенсионерка выполнила все указания звонившего, обналичила собственные сбережения», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Затем, как рассказывают в полиции, женщина поехала с деньгами в Москву. Там она отдала 500 тысяч рублей неизвестному мужчине и назвала кодовое слово.

«Спустя сутки, когда потерпевшая еще находилась в Москве, с ней вновь связался „сотрудник правоохранительных органов“ и сообщил, что ей будет предоставлен „договор о вкладе“, который привезет курьер», — объясняют развитие событий в полиции.

В середине января 2026 года пенсионерка с данными документами пришла в банк в Рыбинске. Там ей сообщили — документы поддельные.

Как сообщили в ведомстве, Следственный комитет МУ МВД России «Рыбинское» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». По этой статье существует несколько вариантов наказаний:

штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;

принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет;

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

ограничение свободы на срок до полутора лет.

Между тем в полиции не раз заявляли, что разыскать таких мошенников непросто. В ярославском УМВД обратились к жителям с просьбой быть бдительными при общении с незнакомыми людьми. Особенно если речь идет о финансах.

«Мошенники — хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям. При поступлении телефонного звонка из „банка“ с сообщением о „подозрительной операции по банковскому счету“, „оформлении кредита на ваше имя“, „несанкционированном списании денежных средств“, „начислении бонусов и перевода их в денежные средства“ немедленно прекратите разговор», — советуют в полиции.