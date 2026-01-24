НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Мать убила пятилетнего ребенка в московской квартире: как всё произошло

Мать убила пятилетнего ребенка в московской квартире: как всё произошло

Женщина уже во всём призналась

359
В Москве нашли задушенного ребенка | Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / TelegramВ Москве нашли задушенного ребенка | Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

В Москве нашли задушенного ребенка

Источник:

ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

В московской квартире на улице Братеевской нашли тело мальчика 2020 года рождения с признаками удушения. По всей видимости, его утопили в воде, сообщает прокуратура столицы. Предварительно, мать ребенка призналась, что это она нанесла сыну смертельные травмы.

Женщину 1980 года рождения проверят на вменяемость. В разговоре со следователями она рассказала, что утром сходила в церковь, а затем решила убить сына, чтобы «он отправился в рай». Для этого она наполнила ванну водой, привела туда мальчика, накинула ему на шею веревку (по другим данным — ремень) и душила, пока ребенок не перестал подавать признаки жизни. После этого она оставила тело малыша в ванной, передает Telegram-канал Baza.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты. Расследование взяла на контроль Нагатинская межрайонная прокуратура.

Так выглядит квартира, где нашли тело | Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / TelegramТак выглядит квартира, где нашли тело | Источник: ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

Так выглядит квартира, где нашли тело

Источник:

ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ / Telegram

Еще один резонансный случай с убийством двоих мальчиков произошел в Иркутской области. Тела малышей трех и пяти лет тоже нашли в квартире с признаками насильственной смерти. Тогда мать детей призналась в содеянном.

Также в прошлом году в Гольяновском пруду на востоке Москвы нашли голову ребенка. Оказалось, его убила собственная мать. Во время задержания женщина призналась в убийстве, но не смогла объяснить мотив. Ее арестовали и будут судить.

Всю информацию о том жутком преступлении мы собрали в одном сюжете.

