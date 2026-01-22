«Злой и жестокий». 15-летний школьник держал в страхе уральский поселок и убил без причин мать троих детей

15-летнего Антона (имя изменено) обвиняют в убийстве взрослой женщины Источник: читатель E1.RU

Горноуральский — маленький поселок в Свердловской области, спутник Нижнего Тагила. Здесь живет всего 2,7 тысячи человек, поэтому сами жители признаются: «У нас все про всех знают». Поэтому и трагедия, случившаяся с 47-летней Натальей Кирьяновой, стала шоком для местных.

Наталья — мама троих детей, старшая дочь у нее взрослая, сын отправился на СВО, а младшая еще учится в школе. Женщина воспитывала детей одна. Как говорят родственники, первый муж умер, потом был сожитель, но с ним она разошлась. Женщина трудилась на ферме оператором. Все знакомые описывают ее как тихую и очень добродушную. Шестого января она была на работе, а после зашла в магазин, чтобы купить продуктов для рождественского ужина.

В подъезде женщина столкнулась с местным хулиганом — 15-летним Антоном. Неизвестно, зачем он пришел в этот дом, но та случайная встреча стала роковой: подросток ударил Наталью ножом в живот и скрылся. Пострадавшая с трудом добралась до своей квартиры, где родные вызвали скорую помощь. Ее сразу увезли в больницу и прооперировали, но спасти не смогли. 12 января пациентка скончалась.

Мальчик рос в неблагополучной семье и прежде уже проявил агрессию Источник: читатель E1.RU

Предполагаемого убийцу нашли быстро: его отправили под домашний арест, но он снял браслет и сбежал. В течение пяти дней Антон скрывался, а в это время местные жители боялись выходить из дома. Школьника задержали спустя пять дней розыска: он пришел к другу на празднование дня рождения.

Рассказываем, что известно об обвиняемом, его жертве и обстоятельствах трагедии.

Сложный подросток с трудной судьбой

15-летнего Антона в поселке знают все, он известный местный хулиган. Говорят, что он не раз устраивал драки и даже резал колеса у автомобилей. Его семью описывают как неблагополучную.

Мальчик плохо учился еще с начальной школы и провоцировал конфликты с одноклассниками. Мама Антона скончалась, отец женился во второй раз, и подросток жил с папой и мачехой. При этом его родная сестра живет под опекой у родственников. Школьница пояснила, что не общается с братом.

«Ни отец, ни его жена не были заинтересованы в воспитании. Оба пьющие, в семье регулярно были побои, мальчик даже заступался за мачеху, когда отец поднимал руку. Сам ребенок учился на двойки, оставался на второй год. В прошлом году его отправили в челябинский центр коррекции личности. Отец официально его перевел на домашнее обучение, но из этого центра мальчик тоже сбегал.

При этом у Антона явные качества лидера, многих ребят он перетащил на дурную дорожку, они стали прогуливать школу, выпивать. Некоторые мальчишки, особенно те, кто был на пару лет младше, в рот ему заглядывают. Он имел влияние на окружающих», — говорит местная жительница, знакомая с семьей.

Школьник был в бегах на протяжении пяти дней Источник: читатель E1.RU

Даже будучи под домашним арестом, парень не унывал, к нему приходили друзья. Подростки выкладывали в сеть «кружочки». На коротком видео одному из парней позвонили. Тогда Антон попросил не говорить, где он находится.

«Ты как арестант!» — смеется на видео еще один друг, снимая обвиняемого с браслетом на ноге.

Обвиняемый в убийстве проводил время с друзьями во время домашнего ареста Источник: читатель E1.RU

Напал на умственно отсталого

Оказалось, что нападение на Наталью было не первым. Незадолго до этого Антон вместе с друзьями избил другого мальчика. По словам местных жителей, тогда от действий отморозков пострадал особенный подросток. В первый раз, в декабре 2025-го, он отделался синяками, а во второй, уже в новогодние праздники, его госпитализировали с переломами.

Сразу после задержания по делу об убийстве Натальи обвиняемый вообще не сожалел о случившемся.

«Никаких следов раскаяния он не проявил, и сам он никак причину нападения объяснить не может, сделал это бездумно. Сказал, что ему стало плохо, он взял нож и пошел гулять. В подъезде он встретил женщину, обогнал ее по лестнице, потом пошел вниз и ударил ее ножом в живот. После этого он просто ушел. Причем в момент преступления он был трезвым», — сообщил источник E1.RU.

Он злой и жестокий подросток, часто дрался, всех задирал. Но никто не мог представить, что дойдет до убийства. Елена знакомая семьи

Жители Горноуральского выдвигали несколько версий случившегося. По одной из них, у обвиняемого может быть психический диагноз, который на данный момент не установлен. По другой, причина крылась как раз в другом ЧП — избиении умственно отсталого подростка. Якобы еще тогда проходившая мимо женщина сделала замечание хулиганам, и теперь Антон мог принять Наталью за ту женщину.

«Много версий ходило по поселку. Предполагали, что Антон мог пойти на это на спор с друзьями. И еще одна была версия, что на верхнем этаже была какая-то „закладка“, он испугался, что его застукают. За выпивкой этого подростка ловили много раз, но про наркотики ничего точно не известно, это скорее предположение», — поделилась с E1.RU местная жительница Елена.

Антон рос с отцом и мачехой Источник: читатель E1.RU

Пока Антон был в бегах, жители поселка боялись выходить на улицу.

«Конечно, страшно. На работу идешь — темно, с работы — тоже. Понимаете, женщина зашла в подъезд и не дошла до своей квартиры! И мотива не было. Боялись и сами наткнуться на него, и детей страшно было в школу отпускать», — объяснила жительница Горноуральского Татьяна.

«Добрейшей души человек»

Именно так друзья и близкие описывают погибшую Наталью. По словам знакомой Оксаны, женщина с юности была спокойной и дружелюбной.

«Она никогда никому не сказала бы плохого слова. Божий одуванчик. Очень любила своих детей. При этом трудолюбивая и еще успевала помогать пожилой маме. Детишки все у нее тоже положительные, — отметила знакомая. — В больнице врачи боролись за ее жизнь, Наташа и сама боец: на следующий день после операции ее перевели в обычную палату, она пришла в себя. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 12 января ее не стало».

На Наталью напали прямо в подъезде ее дома Источник: читатель E1.RU

Родственница погибшей Надежда также называет Наталью отзывчивой и милой, говорит, что «таких людей, как она, очень мало».

«У нас поселок небольшой, все знают друг друга. И этого хулигана все знали: дурная слава расходится быстро. В тот день Наташа стала случайной жертвой, ему было безразлично, кто попался, того и убил», — рассказала Надежда.

Что грозит подростку

В Следственном комитете сообщили, что подростку уже предъявили обвинение. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю свердловского Следкома доложить о ходе расследования уголовного дела.

Адвокат Сергей Колосовский пояснил E1.RU, что подростку по статье «Убийство» грозит максимум десять лет лишения свободы.

«У нас, в принципе, формальная деятельность ориентирует более мягко относиться к избранию меры пресечения в отношении несовершеннолетних. Кроме того, обвинение не гарантирует виновности, — объяснил адвокат. — Неизвестно, какие доказательства есть в деле, насколько очевидна ситуация. Ничего не доказано, поэтому мера пресечения избирается именно при наличии оснований считать, что лицо может скрыться. Другое дело — если подросток уже сбегал из дома, например. Видимо, подошли формально, как всегда. Там, где не надо, арестовывают, а где надо, не арестовывают».

Сергей Колосовский добавил, что по закону несовершеннолетние содержатся отдельно от взрослых — в СИЗО есть специальные «детские» камеры. В случае если суд примет решение об изменении меры пресечения, обвиняемого отправят в следственный изолятор.

Что, собственно, и было сделано. С учетом побега суд не стал оставлять его на свободе на время следствия. Его отправили под арест на один месяц и 16 суток.

Отметим, до этого следователи сообщали, что обвинение предъявлено по статье об убийстве, но на суде прокурор уточнил, что текущая статья — покушение на убийство.

Ранее мы рассказывали, как задержали подростка и что известно об этом ЧП.