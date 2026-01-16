Аня не знала, что это опасная банда. Как наглая выходка молодых отморозков помогла раскрыть ОПГ и заставила принять новые законы

Предполагаемый главарь банды Александр Лачугин в той самой расправе над студентками не участвовал, но на него всё равно вышло следствие Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Одно из самых громких уголовных дел 2025 года — разоблачение банды с автомойки в Каменске-Уральском Свердловской области. Безобразная выходка местной шпаны, возомнившей, что ей всё сойдет с рук, раскрутила цепочку других преступлений, за которыми стояла настоящая преступная группировка. После публикаций журналиста Елены Панкратьевой на Е1.RU и Городских медиа про пыточную автомойку вскрылась огромная проблема федерального масштаба — махинации, в которые втягивают подростков по всей стране. Вспоминаем, как это было.

Ребята похулиганили

Утром 4 января 2024 года в дежурную часть отдела полиции Каменска-Уральского родители привезли 18-летнюю дочку Аню. Рассказали, что накануне ночью девушку вместе с тремя подругами трое парней заставили сесть в машину. За день до этого Аня по телефону поругалась с одним из них — 21-летним Давидом Анашкиным. Аня тогда праздновала свой день рождения, а Анашкин навязчиво названивал ее подруге. Та пожаловалась вслух, мол, надоел. Аня перехватила телефон у подруги, решив отшить навязчивого ухажера (так она думала про Давида). Слово за слово, подростки поругались, наговорили друг другу грубостей. Анашкин, которого в городе многие жители знали и боялись, такого не простил.

Девушек поставили на колени, били, обливали ледяной водой и пеной для мойки машин. Расправу снимали на видео Источник: читатель E1.RU

На следующий день всех четырех девушек, которые были в тот момент в квартире, отвезли на местную мойку. Там над Аней и ее подругой, той самой, которой звонил Анашкин, начали издеваться. Анашкин вместе с двумя приятелями заставили их раздеться. Девушек поставили на колени, били, обливали ледяной водой и пеной для мойки машин. Расправу снимали на видео. Подруг-школьниц заставили смотреть на издевательства.

Родители Ани написали заявление в полицию, потребовали, чтобы молодых отморозков наказали. Началась проверка. Мучителей нашли. В издевательствах, помимо 21-летнего Анашкина, участвовали двое подростков 16 и 17 лет.

Полиция нашла в действиях компании составы тяжких преступлений: похищение человека, понуждение к действиям сексуального характера. Дело отдали в районный Следственный комитет.

Арест Анашкина. Сначала следователи предполагали, что он был главным Источник: Юлия Майорова

— Следователь нам сказал: выбрасываю из дела весь мусор (то есть «лишние» обвинения. — Прим. ред.). Объяснил, что похищения не было, ведь их же привезли обратно. То есть сейчас так можно: увозить, издеваться, главное — привезти обратно, и ничего не будет, ребята похулиганили? Смазали все статьи на одну, — возмущались тогда родные Ани. — Родители еще двух девочек, которых так же увезли, написали заявление, но их так и не признали потерпевшими. В деле их заявлений нет.

Сначала было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Анна тогда боялась выходить из дома одна, ездить в техникум на лекции, через знакомых девушке передавали, что парни не боятся никакого суда. Они хвастаются, показывают в своих кругах видео с автомойки. За хулиганство им светили максимум принудительные работы со штрафом. Девушка боялась, что после суда мучители совсем распоясаются и начнут мстить, почувствовав безнаказанность.

Возмущенные родители пытались добиться справедливости, писали в городскую прокуратуру, просили взять на контроль расследование. Из прокуратуры прислали отписку. И тогда Аня вместе с родителями решились на огласку и обратились на E1.RU.

Видео с мойки в нашей публикации было главным доказательством того, что творили мучители. Вечером, через несколько часов после нашей публикации, троих парней задержали. Им предъявили обвинения по тяжким статьям (похищение человека и принуждение к действиям сексуального характера), отправили в СИЗО на время следствия.

Мучителей опознавали на телешоу

Выходка шпаны оказалась началом громкого уголовного дела — разоблачения целой ОПГ. После огласки юристу из Каменска-Уральского Юлии Майоровой, которая представляла интересы одной из потерпевших девочек — Ани, начали писать жители города. Юлия Майорова в Каменске известный юрист, ее контакты — в открытом доступе. Писали, что арестованные парни состоят в банде и девушки не единственные жертвы.

Постепенно клубок начал разматываться, нашлись еще потерпевшие, тоже подростки, начались новые задержания.

Предполагаемый главарь банды Александр Лачугин скрывался три месяца Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Оказалось, что в городе действовала целая дропперская сеть, туда втягивали молодежь и школьников. По версии следствия, за этой ОПГ стояли взрослые люди — два каменских коммерсанта: владелец автомойки Максим Гурьев и хозяин пункта металлоприемки Александр Лачугин. Последний устроил прием металла во дворе своего частного дома, кстати, по соседству с городским отделом полиции. Работала металлоприемка без кассового аппарата. Выручка с металла выводилась через многочисленные карты дропперов. Подростков вербовали прямо в школах и техникумах.

Продажа или сдача в аренду банковской карты третьим лицам называется дропперством. Дропперы — это посредники в различных нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт, которые они оформляют на свое имя и продают. Через них выводятся или обналичиваются крупные суммы. Есть несколько видов дропперов. Обнальщики получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах и передают организаторам. Заливщики вносят наличные на свой счет, потом переводят их, куда скажут, — так создается цепочка операций. Транзитникам переводят деньги на карту транзитом. Вербовщиков называют дроповодами. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы. Также карту дроппера можно использовать для всех этих целей сразу.

Тех, кто хитрил — снимал деньги со своих карт или отказывался в какой-то момент участвовать в мутной схеме, — вывозили на мойку, там издевались, били.

Издевательства парни снимали на видео Источник: родные пострадавшей девушки

Юлия Майорова рассказывала нам: особенно ее впечатлила история с 14-летним школьником. Она общалась с мамой этого мальчика, тот два года назад продал бандитам с мойки банковскую карту.

— Мама увидела, что с ребенком что-то не то, он ведет себя странно: стал агрессивен, замкнут; начала выяснять и тайком заглянула в его телефон, — рассказывает Юля. — И чуть в обморок не упала. Она увидела, какие суммы у него проходили по карте. На карте в тот момент было пять миллионов, счет заблокировали. Она тогда побежала в банк, взяла выписки, обратилась в полицию. И что же? Ее там даже слушать никто не стал, не приняли заявления. Ей начали угрожать неизвестные люди: «Возвращай деньги или вырежем всю семью». Отец ребенка, ее бывший муж, ездил в банк, снимал огромные суммы частями и наличкой отвозил этим бандитам с мойки! Она до сих пор с ужасом всё это вспоминает, никто ей тогда не помог.

Участник программы на Первом канале Виктор Кухтин приехал защищать арестованных друзей. После выпуска он был задержан Источник: «Пусть говорят»

Если бы не прокол той троицы, решившей наказать Аню и ее подруг, и не огласка истории, то банде и дальше бы всё сходило с рук. Дропперы в полицию не обращались. Аня же была случайной жертвой: она не участвовала в махинациях с картами, не знала, что мойщики — опасная банда, поэтому и решилась добиваться справедливости. Разоблачение банды, можно сказать, было публичным. Этому посвятили несколько выпусков на Первом канале, в одном из них жертва, девушка, которую так же вывозили на мойку, опознала одного из похитителей прямо в эфире, он тоже приехал на съемки. После выхода шоу парня задержали. Расследование взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.

21-летний Давид Анашкин вместе с другим участником расправы на мойке, он несовершеннолетний, поэтому лицо закрыто Источник: читатель E1.RU

Главарь ОПГ Александр Лачугин скрывался три месяца. Он исчез из Каменска-Уральского прямо накануне планируемого задержания. Всю эту оперативную информацию, в том числе и о последующем розыске, Лачугину передавал друг Всеволод Чемезов, сотрудник каменской полиции. Инспектор ГИБДД Чемезов также был в составе банды, он, по данным следствия, участвовал в похищениях и избивал подростков. Сейчас Лачугин и Чемезов в СИЗО, из полиции гаишника уволили «по отрицательным мотивам». В громком уголовном деле сейчас 14 подозреваемых. Их обвиняют в похищениях и вымогательстве. Один из них, 18-летний Сергей Рябов, до сих пор в федеральном розыске. Потерпевших минимум восемь.

Банда с мойки — лишь часть большой проблемы

Уголовное дело об ОПГ в небольшом уральском городе вскрыло огромную проблему уровня страны. Как школьников и молодежь втягивают в махинации с банковскими картами — дропперство. С помощью этих карт обналичиваются, выводятся сотни миллионов. Это криминальные деньги, в том числе от продажи наркотиков, телефонного мошенничества. Дропперская сеть расползалась по всей стране. Подростков массово втягивали в мошенничество, а родители даже не догадывались об этом. С 14 лет открывать дебетовую карту можно было без согласия родителей.

Уголовного наказания именно за дропперство не было. Могли привлечь к уголовной ответственности за соучастие в каком-либо преступлении, смотря какие деньги прогонялись по карте. Но часто дропперы и не догадывались, что совершают что-то незаконное, их втягивали обманом, например под видом подработки.

На фоне этой громкой истории и прочих других, когда люди теряют миллионы из-за телефонных мошенников, в прошедшем году Госдума приняла два важных закона. Банкам запретили открывать карты детям с 14 до 18 лет без согласия родителей. Ранее часть банков игнорировала информационное письмо Центробанка на эту тему, сейчас запрет закрепили на уровне закона.

Также в 2025 году были внесены поправки в Уголовный кодекс в части дропперства: за продажу банковских карт теперь грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. За передачу доступа к собственному счету или сдачу в аренду своей карты третьим лицам грозит до трех лет лишения свободы.

К сожалению, по прежним несовершеннолетним клиентам банки не уведомляют родителей. Но важно, что втянуть новых детей в дропперские сети бандам с мойки уже не получится.