«Останови меня»: как сыщики поймали одного из самых кровожадных маньяков России и с кем он сидит

Сергей Мартынов оставил за собой шлейф из трупов и теперь сидит в одной из самых суровых колоний России Источник: Следком Удмуртии, Тимофей Калмаков / 59.RU

В 2010 году 70-летнюю Тамару С. из Уфы обнаружили зверски убитой в собственной квартире. Тело было исколото ножом, а перед смертью пенсионерку изнасиловали. Убийца оставил записку — им оказался преступник, за которым уже тянулся шлейф из трупов. История одного из самых жутких в России серийников — в материале UFA1.RU.

По прозвищу Зверь

В записке убийца обращался к сыну своей жертвы. Он извинялся, что доставил неприятности, но также написал, что избавил его от «обузы». Было и второе послание, которое адресовалось сыщикам. В нем преступник написал, что не боится преследования и сообщил, где и во сколько его можно найти. Позже он объяснял, что сам устал от своих зверств.

Впрочем, нашли его через месяц в другом регионе. К тому моменту на его счету были убийства в Свердловской, Кемеровской, Нижегородской, Владимирской, Ярославской, Липецкой, Орловской областях, а также в республике Удмуртия. В прессе его называли мясником, потрошителем и зверем.

Источник: Городские медиа

«Этот человек обладает способностью быстро сориентироваться в непредвиденной ситуации, находчив, знает несколько языков, в том числе татарский и узбекский. Он не похож на человека без определенного места жительства, всегда опрятен, в чистой одежде», — рассказывали следователи.

Еще одно его прозвище — Беспалый. Так его стали звать, когда сыщики во время поисков установили личность подозреваемого. Выяснилось, что в молодости он примкнул к афганским боевикам, а в одном из боев против советских войск у него в руке взорвалась граната, оторвав фаланги пяти пальцев на обеих руках.

Он даже не пытался скрывать следы преступлений Источник: Следком Удмуртии

На самом деле звали его Сергей Мартынов. Родился он в челябинском Нязепетровске 2 июня 1962 года, в детстве занимался дзюдо, учился кидать ножи и интересовался анатомией. В 22-летнем возрасте его судили за дезертирство из армии, а также хулиганство и побег. Военный трибунал приговорил Мартынова к семи годам заключения, но по амнистии его отпустили на два раньше.

В 1991-м Сергея обвинили в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней девочки. На этот раз он получил 15 лет в колонии особого режима, где заболел туберкулезом. Оттуда Зверь снова смог освободиться досрочно — в 2004 году его отпустили за примерное поведение.

На воле он пил, употреблял наркотики и, путешествуя по стране автостопом и в составе рабочих бригад, оставлял за собой покойников. Однажды Зверя по горячим следам задержали после нападения на девушку, но отпустили под подписку о невыезде, и тот снова скрылся.

Преступник признавался, что долгие годы чувствовал себя неуловимым — как невидимка. Он подрабатывал электриком вместе с гастарбайтерами, жил то там, то тут, паспорт показывать не приходилось, а представляться можно было другим именем. По его словам, выбрался он не благодаря подписке, а сам, якобы потому, что сотрудники изолятора потеряли бдительность.

Сколько можно убивать?

В июне 2007 года Зверь забил до смерти Светлану С. из Удмуртии, а после вырезал скальпелем внутренние органы. В том же месяце он похитил 8-летнюю дочь своего работодателя, насиловал ее и мучил, оставив привязанной к дереву в лесу. Девочке чудом удалось выжить.

В марте 2008-го Зверь жил уже в Екатеринбурге у Ираиды С. На нее убийца набросился во время застолья и забил ножом. В мае он прикончил послушника монастыря во Владимирской области Сергея Б., забрав церковные деньги. После убил еще одну женщину под Ярославлем.

В ноябре скиталец приютился в поселке Орловской области у 52-летней Галины А. Однажды вечером Зверь вывел подругу в безлюдное поле, опустил на колени и заставил молиться, а затем убил ударом ножа в сердце. В 2010 году он орудовал уже в Липецкой области, где лишил жизни бездомную алкоголичку.

Точный перечень всех жертв Зверя назвать трудно. Официально доказать удалось 9, сам он говорил о 16, при этом отрицая причастность к ряду других убийств, которые тоже напоминали его почерк. Не все правоохранители считали, что Мартынова можно называть маньяком, отмечая, что того признали вменяемым, а большую часть убийств он совершил банально в порыве раздражительности.

Поймали Зверя в 2010 году в Воронежской области. Его последней жертвой стала бывшая работница кондитерской фабрики — пенсионерка Надежда Ч. Ее тело нашли на окраине села, а по следам заподозрили, что это работа серийника. Примерно в это же время в область из Башкирии прибыли сыщики, которые вышли на след Зверя.

Дело в том, что содержание оставленной им в Уфе записки не оправдало себя. Зато преступник прихватил телефон жертвы, который правоохранители продолжали отслеживать и спустя месяцы. Воспользовавшись им, Зверь и выдал свое истинное местоположение.

Он работал и жил в одном из придорожных кафе в 20 километрах от Воронежа. Во время ареста серийный убийца спал крепким сном и даже не попытался оказать сопротивления, хотя имел при себе нож. На допросе упомянули и брошенный уфимским следователям вызов. Зверь объяснил, что проявил подобную дерзость ради привлечения внимания.

«Уже должно было у меня когда-нибудь всё закончиться. Это я откровенно говорю. Сколько можно?» — сказал он.

Под крылом

Судили его в Воронеже и приговорили к пожизненному заключению в одной из самых суровых колоний России — соликамской ИК-2, которую называют «Белый лебедь». Известна она стала еще в 1950-х годах, когда советская власть начала жестокую борьбу с ворами в законе. Так до сих пор именуют лидеров российского преступного мира.

В «Белом лебеде» были созданы такие условия, что многие криминальные авторитеты ломались, отрекаясь от своих званий и убеждений. К слову, в России только в 2017 году ввели статью Уголовного кодекса, которая подразумевает наказание за само по себе статусное положение в преступной иерархии.

Именно об этой соликамской тюрьме пел ныне покойный «король блатного шансона» Михаил Круг Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

В Соликамск отправляют тех, кто получил пожизненный срок. На территории колонии установлена статуя как раз белого лебедя и вообще там много символов этой птицы. По одной из версий, колонию так прозвали из-за способа перевода заключенных по коридорам — в согнутой позе, когда голова находится почти у самых коленей, а руки за спиной подняты максимально высоко, как крылья.

«Пожизненные» сидят в камерах по двое-трое. У каждой на стене висят зеленые треугольники, черные круги и другие знаки, которые напоминают сотрудникам, в каких арестанты склонны к побегам, захвату заложников или суициду. Внутри обустроены койки, коробы для хранения личных вещей, туалет.

Шкафы и тумбочки заключенным не положены Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

В некоторых камерах есть телевизор, но смотреть его можно только по графику. Еду передают через «кормушку» — специальное отверстие в двери, питьевую воду доставляют в цистернах. По словам заключенных, почти всё время в колонии для них проходит в работе. Одни шьют, другие изготавливают сувениры.

«Условия строгие. Что заслужили — то и получили. Сейчас хоть какую-то пользу приносим. Не бесцельно живем. Человека в человеке убить невозможно. В этих стенах моя жизнь уже сформировалась. Кроме работы, ничего и нет», — рассказывал нашим коллегам с портала 59.RU один из арестантов.

Сидел в «Белом лебеде», в частности, Салман Радуев — один из руководителей чеченских бандформирований. Он пробыл здесь чуть меньше года, скончавшись, по официальной версии, от осложнений после нескольких ранений, которые получил в боях с федеральными войсками.

Также пожизненный срок в соликамской ИК отбывает террорист Юсуф Крымшамхалов, на счету которого более 200 смертей. Еще один осужденный — бывший юрист фармацевтической компании Дмитрий Виноградов, который в 2012 году опубликовал заявление о ненависти к человечеству и расстрелял семерых человек.

Вот в такой позе осужденных выводят из камеры Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU

«Они все живут сегодняшним днем, — объяснял 59.RU начальник колонии. — Вам они, конечно, скажут, что это не так, что они живут надеждой. Но мы-то их лучше знаем. Через 25 лет появляется шанс выйти по УДО. На это здесь надеются абсолютно все».

Сам Мартынов говорил, что в «Белом лебеде» его охраняют лучше президента. Он также заявил изданию «Московский комсомолец», что убийства совершал ради тренировки навыков обращения с ножом.