Криминал Как не лишиться денег на рождественских гаданиях — рассказываем о новой схеме мошенников

Как не лишиться денег на рождественских гаданиях — рассказываем о новой схеме мошенников

Злоумышленники запугивают своих жертв

Мошенники предлагают гадания и обряды

Мошенники предлагают гадания и обряды

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мошенники в преддверии Рождества начали использовать новую схему. Теперь они предлагают гадания и обряды, а также обещают исполнить мечты и избавить от тяжелых жизненных обстоятельств. Об этом рассказал заместитель руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев.

«Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности — объявления, завязывание личной беседы на улице», — рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, мошенники убеждают жертву в том, что ему грозят беды и нужно срочно провести специальный обряд, чтобы их избежать.

«В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного „экстрасенса“. Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты», — объяснил юрист.

Существуют шесть распространенных ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. К потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных. Подробнее об этом рассказали в отдельном материале. Злоумышленники часто используют определенные фразы, чтобы втереться в доверие или запугать свою жертву. С полным списком таких слов можно ознакомиться по ссылке.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Деньги Рождество Гадание Порча
