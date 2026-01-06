Как не лишиться денег на рождественских гаданиях — рассказываем о новой схеме мошенников

Мошенники предлагают гадания и обряды Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Мошенники в преддверии Рождества начали использовать новую схему. Теперь они предлагают гадания и обряды, а также обещают исполнить мечты и избавить от тяжелых жизненных обстоятельств. Об этом рассказал заместитель руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев.

«Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности — объявления, завязывание личной беседы на улице», — рассказал собеседник РИА Новости.

По его словам, мошенники убеждают жертву в том, что ему грозят беды и нужно срочно провести специальный обряд, чтобы их избежать.

«В процессе обряда выясняется, скажем, что проблема настолько серьезная, что требуется подключение еще одного „экстрасенса“. Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты», — объяснил юрист.