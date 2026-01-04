НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Пенсионерке грозит до 10 лет колонии: в России возбудили первое уголовное дело по «схеме Долиной». Видео

Покупатель квартиры, оставшийся без жилья и денег, считает, что против него совершили мошенничество. Видео

31

История туляка, добившегося возбуждения уголовного дела

Источник:

Городские медиа

В Туле возбудили первое в стране уголовное дело против 70-летней Ольги, которая вернула квартиру, воспользовавшись «схемой Долиной».

Правоохранители нашли в ее действиях признаки состава преступления. Сама история оказалась также запутанной.

Первоначально женщина заявила, что мошенники ее обманули во время совершения сделки — но средства за квартиру были не тронуты. То есть отдала мошенникам она сугубо личные деньги, а затем пошла завершать сделку.

Несмотря на это, суд всё равно постановил вернуть квартиру «обманутой» пенсионерке, ссылаясь на то, что такая практика устоялась в стране. По постановлению, квартира должна была вернуться женщине, а купившему у пенсионерки жилплощадь Даниилу — деньги, полтора миллиона рублей.

Однако, как выяснилось, деньги мужчине возвращать никто не собирался. Более того, родственники пенсионерки прямо заявили, что она жила на них целый год, пока шли суды.

После этого Даниил подал заявление в полицию против 70-летней Ольги, считая, что она совершила мошенничество против него. Теперь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы. Но мужчина уверен — действовала старушка не одна, а вместе с родственниками.

ПО ТЕМЕ
Максим УлитовМаксим Улитов
Максим Улитов
Корреспондент
Эффект Долиной Мошенничество в особо крупном размере Уголовное дело
