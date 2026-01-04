Пенсионерке грозит до 10 лет колонии: в России возбудили первое уголовное дело по «схеме Долиной». Видео

История туляка, добившегося возбуждения уголовного дела Источник: Городские медиа

В Туле возбудили первое в стране уголовное дело против 70-летней Ольги, которая вернула квартиру, воспользовавшись «схемой Долиной».

Правоохранители нашли в ее действиях признаки состава преступления. Сама история оказалась также запутанной.

Первоначально женщина заявила, что мошенники ее обманули во время совершения сделки — но средства за квартиру были не тронуты. То есть отдала мошенникам она сугубо личные деньги, а затем пошла завершать сделку.

Несмотря на это, суд всё равно постановил вернуть квартиру «обманутой» пенсионерке, ссылаясь на то, что такая практика устоялась в стране. По постановлению, квартира должна была вернуться женщине, а купившему у пенсионерки жилплощадь Даниилу — деньги, полтора миллиона рублей.

Однако, как выяснилось, деньги мужчине возвращать никто не собирался. Более того, родственники пенсионерки прямо заявили, что она жила на них целый год, пока шли суды.