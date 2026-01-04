Пенсионерке грозит до 10 лет колонии: в России возбудили первое уголовное дело по «схеме Долиной». Видео

В Туле возбудили первое в стране уголовное дело против 70-летней Ольги, которая вернула квартиру, воспользовавшись «схемой Долиной».
Правоохранители нашли в ее действиях признаки состава преступления. Сама история оказалась также запутанной.
Первоначально женщина заявила, что мошенники ее обманули во время совершения сделки — но средства за квартиру были не тронуты. То есть отдала мошенникам она сугубо личные деньги, а затем пошла завершать сделку.
Несмотря на это, суд всё равно постановил вернуть квартиру «обманутой» пенсионерке, ссылаясь на то, что такая практика устоялась в стране. По постановлению, квартира должна была вернуться женщине, а купившему у пенсионерки жилплощадь Даниилу — деньги, полтора миллиона рублей.
Однако, как выяснилось, деньги мужчине возвращать никто не собирался. Более того, родственники пенсионерки прямо заявили, что она жила на них целый год, пока шли суды.
После этого Даниил подал заявление в полицию против 70-летней Ольги, считая, что она совершила мошенничество против него. Теперь пенсионерке грозит до 10 лет лишения свободы. Но мужчина уверен — действовала старушка не одна, а вместе с родственниками.