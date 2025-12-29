НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Мать убила двоих маленьких детей в Иркутской области. Тела обнаружили к квартире

Женщина во всем призналась

86
Тела двух маленьких мальчиков нашли в одной из квартир в Ново-Ленино | Источник: «Следком38» / TelegramТела двух маленьких мальчиков нашли в одной из квартир в Ново-Ленино | Источник: «Следком38» / Telegram

Тела двух маленьких мальчиков нашли в одной из квартир в Ново-Ленино

Источник:

«Следком38» / Telegram

Шокирующая новость потрясла жителей Иркутска. В одной из квартир на улице Баумана обнаружили тела двух маленьких детей — мальчиков трёх и пяти лет.

По информации Следственного комитета по Иркутской области, подозревают мать детей. Ее уже задержали. Женщина призналась в преступлении.

На телах малышей обнаружены следы насильственной смерти. Правоохранители возбудили два уголовных дела:

  • 105 УК РФ (убийство двух малолетних);

  • 293 УК РФ (халатность).

Женщина признала вину в двойном убийстве

Источник:

«Следком38» / Telegram

В квартире продолжают работать следователи. Прокуратура Иркутской области взяла под особый контроль ход и результаты расследования этого трагического дела. Ведётся тщательная проверка всех обстоятельств произошедшего.

«Следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления», — прокомменитировали в СК.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Убийство СК Расследование
