Главу «Русского добровольческого корпуса»* ликвидировали в зоне СВО

Главу «Русского добровольческого корпуса»* ликвидировали в зоне СВО

В России он приговорен к пожизненному заключению

278
Он погиб на Запорожском направлении

Он погиб на Запорожском направлении

Источник:

Thomas Peter / Reuters

В зоне СВО погиб лидер «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) Денис Капустин. Об этом сообщило само формирование.

Капустин скончался на Запорожском направлении в результате удара российского FPV-дрона. Другие подробности не приводятся.

В России Капустина заочно приговорили к пожизненному заключению по делу о вторжении в Брянскую область в марте 2023 года. Власти региона тогда сообщили, что диверсионно-разведывательная группа проникла со стороны Украины в села Любечане и Сушаны. При атаке тогда погибли два человека и был ранен ребенок.

В ходе совместной операции ФСБ и Минобороны диверсанты были вытеснены с территории Брянской области. По их группе нанесли мощный артиллерийский удар.

По информации ФСБ, Капустин участвовал в организации покушения на Константина Малофеева, основателя телеканала «Царьград», а также в подготовке теракта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области, который был предотвращен в августе 2022 года.

Лидера РДК (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) признали виновным сразу по нескольким статьям, в том числе за госизмену (статья 275 УК), создание террористической группы (часть 1 статьи 205.4 УК) и подготовку к террористическим актам (статья 205.3 УК).

«Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) был сформирован в 2022 году. В него вошли россияне, переехавшие на Украину и вступившие в ряды ВСУ для участия в боевых действиях.

* Русский добровольческий корпус (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
СВО Взрыв РДК
