Секс-игрушки за вами следят: почему информация под угрозой слива

При выборе секс-игрушек следует уделять большое внимание безопасности Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В современном мире даже самые интимные сферы жизни не обходятся без цифровых технологий. Однако, как выяснили эксперты, «умные» секс-игрушки, управляемые со смартфонов, могут стать настоящей угрозой для вашей конфиденциальности.

Сенсационное открытие сделало издание Wired: приложения для «умных» секс-игрушек собирают шокирующий объем информации. Речь идет не только о частоте использования и настройках интенсивности, но и о геолокации, IP-адресах, а иногда даже о данных о партнере.

Реальные угрозы

Производители устройств уверяют, что собирают данные исключительно для улучшения продукции и более точного таргетирования рекламы. Однако эксперты Крис Хоук и Пол Бишофф предупреждают: собранная информация может попасть как к третьим лицам, так и к злоумышленникам в случае утечки данных.

Показательная история произошла в 2015 году, когда в центре внимания оказался вибратор SiimeEye от компании Svakom. Устройство оснащалось камерой и имело значительный недостаток — стандартный пароль из восьми восьмёрок, который производитель неосмотрительно опубликовал в инструкции.

Последствия беспечности оказались шокирующими: любой человек в зоне действия Wi-Fi мог подключиться к трансляции. Этот инцидент привёл к тому, что компания была вынуждена снять проблемную модель с производства.

Сегодня ситуация не стала лучше. Эксперты отмечают две главные угрозы:

Утечка личных данных, включая интимные подробности.

Возможность удаленного управления устройством злоумышленниками.

Почему это опасно

Сейчас секс-игрушки стали довольно распространены, в том числе, из-за низкой цены. Это играет на руку мошенникам.

«Интерес мошенников всегда вызывают массовые продукты: обыватель редко заботится о приватности и защите данных, а некоторые устройства могут собирать очень чувствительную для пользователя информацию», — рассказал специалист по информационной безопасности и основатель компании «Киберсистема» Иван Ануфриев в беседе с «Известиями».

Киберпреступники видят в «умных» игрушках множество возможностей:

Получить доступ к финансовым данным;

Создать бот-сети для рассылки спама;

Проникнуть в домашнюю сеть;

Использовать устройство для шантажа.

Рынок интим-гаджетов не стоит на месте: появляются всё новые и новые модели «умных» секс-игрушек. Однако, как отмечает специалист по информационной безопасности Иван Ануфриев, многие из них страдают одним существенным недостатком — слабой защитой от киберугроз.

Эксперт по безопасности Алексей Миронов из компании «Стахановец» объясняет: «умные»секс-игрушки — это, по сути, интернет-устройства с повышенной уязвимостью.

Основная проблема кроется в подходе производителей. Они делают упор на:

Функциональность устройств;

Стильный дизайн;

Пользовательский опыт.

При этом безопасность часто остаётся на заднем плане. Это приводит к появлению серьёзных уязвимостей в программном обеспечении, протоколах связи (особенно через Bluetooth) и мобильных приложениях.

«Пользователи сталкиваются с двумя основными типами угроз. Первая — угроза приватности: через взломанное устройство или приложение злоумышленники могут получать крайне личные данные, такие как история использования, аудиозаписи или даже видео. Вторая, более опасная, — это угроза физического контроля, когда преступник может дистанционно манипулировать работой гаджета, что чревато психологической травмой и реальным физическим вредом», — отметил Алексей Миронов.

Как защитить себя

Эксперты рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил:

Покупайте устройства только у проверенных производителей.

Не ленитесь менять заводские пароли. Внимательно следите за разрешениями, которые запрашивает приложение.

Используйте только защищенное подключение через Bluetooth.

Избегайте публичных сетей.

Отключайте устройство от интернета, когда оно не используется.