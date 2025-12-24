НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-15°C

Сейчас в Ярославле
Погода-15°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -21

4 м/c,

ю-з.

 757мм 85%
Подробнее
6 Пробки
USD 78,58
EUR 92,81
ПСБ: главные события года
Беспилотная опасность
«Умные решения»
Обзор сладких подарков
Ошибка на остановке
Что подарить и как отметить Новый год
Отмена ледового шоу
Почему приостановили работу ТЮЗа
Криминал Секс-игрушки за вами следят: почему информация под угрозой слива

Секс-игрушки за вами следят: почему информация под угрозой слива

Устройства могут следить даже за вашим партнером

199
При выборе секс-игрушек следует уделять большое внимание безопасности | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПри выборе секс-игрушек следует уделять большое внимание безопасности | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

При выборе секс-игрушек следует уделять большое внимание безопасности

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В современном мире даже самые интимные сферы жизни не обходятся без цифровых технологий. Однако, как выяснили эксперты, «умные» секс-игрушки, управляемые со смартфонов, могут стать настоящей угрозой для вашей конфиденциальности.

Сенсационное открытие сделало издание Wired: приложения для «умных» секс-игрушек собирают шокирующий объем информации. Речь идет не только о частоте использования и настройках интенсивности, но и о геолокации, IP-адресах, а иногда даже о данных о партнере.

Реальные угрозы

Производители устройств уверяют, что собирают данные исключительно для улучшения продукции и более точного таргетирования рекламы. Однако эксперты Крис Хоук и Пол Бишофф предупреждают: собранная информация может попасть как к третьим лицам, так и к злоумышленникам в случае утечки данных.

Показательная история произошла в 2015 году, когда в центре внимания оказался вибратор SiimeEye от компании Svakom. Устройство оснащалось камерой и имело значительный недостаток — стандартный пароль из восьми восьмёрок, который производитель неосмотрительно опубликовал в инструкции.

Последствия беспечности оказались шокирующими: любой человек в зоне действия Wi-Fi мог подключиться к трансляции. Этот инцидент привёл к тому, что компания была вынуждена снять проблемную модель с производства.

Сегодня ситуация не стала лучше. Эксперты отмечают две главные угрозы:

  • Утечка личных данных, включая интимные подробности.

  • Возможность удаленного управления устройством злоумышленниками.

Почему это опасно

Сейчас секс-игрушки стали довольно распространены, в том числе, из-за низкой цены. Это играет на руку мошенникам.

«Интерес мошенников всегда вызывают массовые продукты: обыватель редко заботится о приватности и защите данных, а некоторые устройства могут собирать очень чувствительную для пользователя информацию», — рассказал специалист по информационной безопасности и основатель компании «Киберсистема» Иван Ануфриев в беседе с «Известиями».

Киберпреступники видят в «умных» игрушках множество возможностей:

  • Получить доступ к финансовым данным;

  • Создать бот-сети для рассылки спама;

  • Проникнуть в домашнюю сеть;

  • Использовать устройство для шантажа.

Рынок интим-гаджетов не стоит на месте: появляются всё новые и новые модели «умных» секс-игрушек. Однако, как отмечает специалист по информационной безопасности Иван Ануфриев, многие из них страдают одним существенным недостатком — слабой защитой от киберугроз.

Эксперт по безопасности Алексей Миронов из компании «Стахановец» объясняет: «умные»секс-игрушки — это, по сути, интернет-устройства с повышенной уязвимостью.

Основная проблема кроется в подходе производителей. Они делают упор на:

  • Функциональность устройств;

  • Стильный дизайн;

  • Пользовательский опыт.

При этом безопасность часто остаётся на заднем плане. Это приводит к появлению серьёзных уязвимостей в программном обеспечении, протоколах связи (особенно через Bluetooth) и мобильных приложениях.

«Пользователи сталкиваются с двумя основными типами угроз. Первая — угроза приватности: через взломанное устройство или приложение злоумышленники могут получать крайне личные данные, такие как история использования, аудиозаписи или даже видео. Вторая, более опасная, — это угроза физического контроля, когда преступник может дистанционно манипулировать работой гаджета, что чревато психологической травмой и реальным физическим вредом», — отметил Алексей Миронов.

Как защитить себя

Эксперты рекомендуют придерживаться простых, но эффективных правил:

  • Покупайте устройства только у проверенных производителей.

  • Не ленитесь менять заводские пароли. Внимательно следите за разрешениями, которые запрашивает приложение.

  • Используйте только защищенное подключение через Bluetooth.

  • Избегайте публичных сетей.

  • Отключайте устройство от интернета, когда оно не используется.

При соблюдении этих несложных мер предосторожности можно существенно снизить риски утечки важных личных данных, потери финансов и шантажа со стороны злоумышленников.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Секс Мошенник Безопасность
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Рекомендуем