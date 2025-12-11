«Почему нас растоптали, а Долина на коне?» Крик души человека, чья мать лишилась единственного жилья по вине аферистки

Мы подробно рассказывали эту историю. В 2019 году 65-летняя Татьяна Григорьевна взяла кредит у частного инвестора — 600 тысяч. В строчки про проценты, пени и залог в виде собственного дома она не вглядывалась. А пени были просто сумасшедшие, тем более для человека, который живет на скромную пенсию.

То, что юридически неграмотные, наивные пожилые люди остаются без единственного жилья, взяв кредиты у подобных инвесторов, — отдельная больная тема. Займы у физлиц под залог квартир на данные момент не запрещены законом.

Но Татьяна Григорьевна уверяет, что прийти за деньгами и всё подписать убедила некая знакомая Елена Локосова, она втерлась в доверие.

Локосова красиво рассказывала, что у нее есть связи в администрации Верхней Пышмы и она всего за 200 тысяч рублей (заём в итоге был взят гораздо больше — 600 тысяч) может помочь Татьяне купить квартиру для сына, «сделать ему сюрприз». Татьяна Григорьевна уверяет, что деньги у нее забрала Локосова, чтобы передать продавцу квартиры. Ежемесячный платеж составлял 30 тысяч рублей. Деньги для Татьяны огромные. Она говорит, что передавала «подруге» наличными ежемесячный платеж по займу — почти всю пенсию и зарплату, Локосова сказала, что будет вносить кредитору платеж за Татьяну Григорьевну сама: та не умела переводить деньги онлайн. Чтобы выжить, Татьяна Григорьевна подрабатывала уборщицей, накопила долги за коммуналку, но родным ничего не говорила до последнего.

В итоге никакой обещаной квартиры не было. И по займу никто не платил. За два года долг в шестьсот тысяч вырос до семи миллионов. Дом Татьяны Григорьевны выставили на торги, и его сразу купила юридическая фирма.

Как и многие потерявшие подобным образом жилье собственники, пенсионерка выезжать отказалась. Но попала в больницу. В это время новые владельцы спокойно въехали в дом и повесили свои замки. Татьяну забрали дети, которые сами снимают жилье.

Несколько лет сын Татьяны Дмитрий пытается вернуть дом, признать сделку недействительной. За это время Локосову успели осудить за другое мошенничество и отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Эксперты признали ее невменяемой, по их мнению, у нее «маниакальная тяга к обману». По истории с Татьяной тоже было возбуждено уголовное дело. Но Локосова скончалась, поэтому расследование прекратили.