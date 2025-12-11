НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Мнение «Почему нас растоптали, а Долина на коне?» Крик души человека, чья мать лишилась единственного жилья по вине аферистки

«Почему нас растоптали, а Долина на коне?» Крик души человека, чья мать лишилась единственного жилья по вине аферистки

65-летняя Татьяна Кошкина стала бездомной по решению суда после знакомства с мошенницей-рецидивисткой

405
Пенсионерка Татьяна Кошкина, в отличие от певицы Ларисы Долиной, свой дом вернуть не смогла | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Елена Панкратьева / E1.RU

Пенсионерка Татьяна Кошкина, в отличие от певицы Ларисы Долиной, свой дом вернуть не смогла

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU, Елена Панкратьева / E1.RU

Пенсионерка из Верхней Пышмы Свердловской области Татьяна Кошкина стала бездомной по решению суда. И вот уже несколько лет сын Татьяны Дмитрий пытается вернуть дом, доказывая, что мать стала жертвой мошенницы. Все суды, и апелляцию, и кассацию, Дмитрий проиграл. Последняя надежда была на Верховный суд. Но в высшей судебной инстанции страны ему тоже отказали. Дмитрий, как и все, узнав о решении суда по квартире Ларисы Долиной, сравнил два похожих дела и пришел к выводу, что не все у нас равны перед законом. Е1.RU опубликовал его крик души. Здесь — от первого лица.

Как уральская пенсионерка лишилась единственного жилья

Мы подробно рассказывали эту историю. В 2019 году 65-летняя Татьяна Григорьевна взяла кредит у частного инвестора — 600 тысяч. В строчки про проценты, пени и залог в виде собственного дома она не вглядывалась. А пени были просто сумасшедшие, тем более для человека, который живет на скромную пенсию.

То, что юридически неграмотные, наивные пожилые люди остаются без единственного жилья, взяв кредиты у подобных инвесторов, — отдельная больная тема. Займы у физлиц под залог квартир на данные момент не запрещены законом.

Но Татьяна Григорьевна уверяет, что прийти за деньгами и всё подписать убедила некая знакомая Елена Локосова, она втерлась в доверие.

Локосова красиво рассказывала, что у нее есть связи в администрации Верхней Пышмы и она всего за 200 тысяч рублей (заём в итоге был взят гораздо больше — 600 тысяч) может помочь Татьяне купить квартиру для сына, «сделать ему сюрприз». Татьяна Григорьевна уверяет, что деньги у нее забрала Локосова, чтобы передать продавцу квартиры. Ежемесячный платеж составлял 30 тысяч рублей. Деньги для Татьяны огромные. Она говорит, что передавала «подруге» наличными ежемесячный платеж по займу — почти всю пенсию и зарплату, Локосова сказала, что будет вносить кредитору платеж за Татьяну Григорьевну сама: та не умела переводить деньги онлайн. Чтобы выжить, Татьяна Григорьевна подрабатывала уборщицей, накопила долги за коммуналку, но родным ничего не говорила до последнего.

В итоге никакой обещаной квартиры не было. И по займу никто не платил. За два года долг в шестьсот тысяч вырос до семи миллионов. Дом Татьяны Григорьевны выставили на торги, и его сразу купила юридическая фирма.

Как и многие потерявшие подобным образом жилье собственники, пенсионерка выезжать отказалась. Но попала в больницу. В это время новые владельцы спокойно въехали в дом и повесили свои замки. Татьяну забрали дети, которые сами снимают жилье.

Несколько лет сын Татьяны Дмитрий пытается вернуть дом, признать сделку недействительной. За это время Локосову успели осудить за другое мошенничество и отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Эксперты признали ее невменяемой, по их мнению, у нее «маниакальная тяга к обману». По истории с Татьяной тоже было возбуждено уголовное дело. Но Локосова скончалась, поэтому расследование прекратили.

— На Верховный суд у нас была последняя надежда. Но нам отказали в пересмотре. А сейчас я узнаю про дело Ларисы Долиной. Это что за двойные стандарты?!

Давайте сравним два дела о потере жилья: дело Ларисы Долиной и дело моей матери, обычной пенсионерки из Верхней Пышмы. Обе, кстати, одного возраста, им по 70 лет. Сопоставление этих дел поднимает вопрос о соотношении формальной законности и справедливости. Дело Долиной: певица, жертва мошенников, перевела более 100 млн рублей на «защищенные» счета, продала квартиру за 112 млн рублей. И перевела деньги злоумышленникам. Далее отказалась съезжать, обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. И по решению суда квартиру вернули Долиной как потерпевшей. А покупательнице Лурье, между прочим, матери-одиночке, отказали в возврате денег. Апелляционные жалобы Лурье отклонены. Долина сохранила квартиру, Лурье лишилась жилья и денег. Причем дело Долиной разрешилось очень быстро.

В 2013 году Елена Локосова была организатором преступной группы | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

В 2013 году Елена Локосова была организатором преступной группы

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

А вот дело Кошкиной. Пожилая женщина с психическим заболеванием подписала договор займа и залога имущества под чужим влиянием. Елена Локосова, которая втерлась в доверие матери, ранее судима за мошенничество. Все деньги мать передала также ей. Уголовное дело ничем не закончилось, тянулось-тянулось, в итоге предполагаемая обвиняемая умирает, и дело закрывают. Дом и участок через полгода переходят к юридической фирме.

Судебная борьба длится 6 лет. В 2021 году Кошкина признается недееспособной. Прошли две экспертизы. Первая, в Тюмени, сделала вывод, что Кошкина на момент сделки не могла отдавать отчет в действиях. Вторая экспертиза, в институте Сербского в Москве, подтвердила наличие заболевания, но не ответила на вопрос о состоянии Кошкиной на момент сделки (недостаточно документов, информации).

В итоге решение суда Верхней Пышмы: требования Кошкиной отклонены. Итог: пожилая женщина осталась без жилья, виновные не наказаны.

Причины разных исходов, думаю, понимают все. Долина — публичная фигура с медийным капиталом и юридической поддержкой. Кошкина — пенсионерка без широких возможностей защиты, я как мог пытался отстоять, нанимал юристов, но увы.

Татьяна Григорьевна хотела подарить сыну квартиру | Источник: Елена Панкратьева / E1.RU

Татьяна Григорьевна хотела подарить сыну квартиру

Источник:

Елена Панкратьева / E1.RU

Еще сравним скорость реагирования: в деле Долиной задержание курьера — в течение суток. В деле Кошкиной, по моему мнению, — бездействие правоохранителей и затянутое судебное производство.

Вот еще пункт для сравнения — судебный подход: в Москве суд учел обстоятельства мошенничества. В Свердловской области судья эту информацию проигнорировала.

Налицо разрыв между формальной законностью и общественным восприятием справедливости: в деле Долиной система сработала в пользу медийного лица, в деле Кошкиной — дала сбой, оставив пожилую женщину без жилья и защиты, обнажив проблему правосудия. Почему нас растоптали, а Долина на коне?!

Решение по делу Долиной вызвало широкий общественный резонанс. Многие встали на сторону покупательницы и принялись бойкотировать концерты певицы, запрещать доставку своей продукции и просто сочувствовать Полине Лурье. Даже коллеги по цеху оказались недовольны.

Певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что терпеть не может народную артистку Ларису Долину из-за этой ситуации. По ее словам, из-за произошедшего она не может продать свою недвижимость, так как покупатели боятся обмана с ее стороны.

Мы также рассказывали историю водителя троллейбуса из Екатеринбурга: его обманули мошенники по точно такой же схеме, как и Долину, он продал единственную квартиру и перевел деньги на «безопасные счета». Никто ему не вернул квартиру, уголовное дело так и не расследовали, он ютится по съемным комнатам с пожилым отцом.

ПО ТЕМЕ
Елена ПанкратьеваЕлена Панкратьева
Елена Панкратьева
Обозреватель E1.RU
Мошенничество Суд Потеря жилья Лариса Долина Пенсионерка Верховный суд Психиатрическая экспертиза
Комментарии
Инженер1
1 час
Двойные стандарты - это стандарты скрепные.
