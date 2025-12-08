Людям приходят фиктивные штрафы за скорость и новогодние подарки: в чем дело и почему этому нельзя верить

Проверяйте все уведомления на подлинность Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Предновогодний ажиотаж играет на руку интернет-мошенникам. Пока россияне спешат закрыть рабочие задачи, купить подарки и подготовиться к праздникам, аферисты активизируются и придумывают всё новые способы обмана. Рассказываем о самых популярных схемах в этом материале.

Ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Котова выделила пять основных схем, на которые могут попасться россияне:

Фальшивые маркетплейсы с заманчивыми скидками до 90% и «супервыгодными» подарочными наборами. Аферисты создают поддельные сайты и устраивают срочные акции, которые якобы заканчиваются через несколько минут. Ложные уведомления от служб доставки о проблемах с логистикой и необходимости повторной оплаты. Фиктивные штрафы за превышение скорости и задолженности, о которых якобы сообщают официальные органы. Романтические аферы в приложениях для знакомств: мошенники рассказывают трогательные истории и выпрашивают деньги на подарки или дорогу. Фальшивые подарки от «тайного Санты» в социальных сетях, где после клика на ссылку на устройство устанавливается вирус.

Главная цель всех этих схем — кража персональных данных и денег. Человек переходит по фишинговой ссылке, после чего может потерять как средства, так и конфиденциальную информацию.

Илона Кокова в разговоре с РИА Новости отметила, что чаще всего жертвами мошенников становятся самые занятые и уверенные в себе люди, которые торопятся завершить задачи и не уделяют должного внимания проверке информации.