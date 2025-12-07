НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как 0

3 м/c,

ю-з.

 761мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 76,09
EUR 88,70
Экопроекты российских компаний
Дорога-решето
«Умные решения»
Декабрьские грибы
Что подарить и как отметить Новый год
В чем встретить Новый год
Устроили вооруженные разборки
Пострадали во время пожара
Экстренное предупреждение о погоде
Криминал «Говорят, что выложат обнаженные фото». Дочь известной блогерши поговорила в Zoom с полицейскими и отдала 7 миллионов

«Говорят, что выложат обнаженные фото». Дочь известной блогерши поговорила в Zoom с полицейскими и отдала 7 миллионов

Под угрозами девочка перевела аферистам крупную сумму

44
Блогер призывает родителей предупредить детей о возможном обмане | Источник: Ксения ТелешоваБлогер призывает родителей предупредить детей о возможном обмане | Источник: Ксения Телешова

Блогер призывает родителей предупредить детей о возможном обмане

Источник:

Ксения Телешова

Известная блогер из Екатеринбурга Ксения Телешова столкнулась с мошенниками, которые запугали ее 15-летнюю дочь. Как она рассказала E1.RU, аферисты несколько дней вымогали у нее деньги.

По словам Ксении, мошенники убеждали ее дочь в том, что она якобы получила сумму от Украины, и теперь ей грозит уголовная ответственность, а ее семью лишат родительских прав. Для убедительности злоумышленники созванивались с девочкой по видеосвязи в Zoom и представлялись сотрудниками полиции, были одеты якобы в рабочую форму.

«Наша дочь была очень сильно напугана. И мы узнали об этом только через два дня», — рассказала Ксения.

Под давлением девочка перевела мошенникам деньги. Сколько именно семья потеряла — блогер не уточнила. Но по ее словам, после этого аферисты не остановились и продолжили манипуляции.

«Меня шантажируют эти люди и говорят, что выложат везде обнаженные фотографии моего ребенка, сгенерированные нейросетью», — рассказала Ксения в своих социальных сетях.

Она отметила, что в ситуации уже разбирается полиция.

«Теперь нужно остановить банду и предупредить детей о схеме. Они умеют манипулировать и „зомбировать“. Наша дочь умная, образованная, но она как будто зазомбирована. Я хотела бы просто предупредить вас, чтобы вы прямо сегодня поговорили со своими детьми, сказали им, что если кто-то звонит по видео, присылает коды, ни в коем случае не реагировать и быстро сообщать родителям», — заключила блогер.

Аферисты внушили ребенку, что с помощью кода, который пришел в СМС, преступники взломали ее «Госуслуги», получили доступ к кредитам и переводят деньги недружественным странам. Как объясняют в полиции, якобы для того, чтобы доказать свою непричастность к данному факту, ей необходимо собрать имеющиеся дома наличные и передать для декларирования курьеру. На следующий день школьница открыла родительский сейф и передала хранившиеся в нем 7 миллионов рублей прибывшему молодому человеку.

По факту хищения денежных средств заявителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Полиция в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным», — напоминает пресс-служба полиции.

Почитайте важную инструкцию о том, что делать, если ваш близкий оказался под влиянием мошенников.

Также мы публиковали десять фраз, которые выдают аферистов. Услышав их, нужно сразу класть трубку.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Мошенничество Обман Деньги Блогер
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Какой получилась экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина
Надежда Губарь
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Погружение в безумие с Лоуренс и Паттинсоном: стоит ли смотреть «Умри, моя любовь», который хвалили в Каннах
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление