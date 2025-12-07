«Говорят, что выложат обнаженные фото». Дочь известной блогерши поговорила в Zoom с полицейскими и отдала 7 миллионов

Блогер призывает родителей предупредить детей о возможном обмане Источник: Ксения Телешова

Известная блогер из Екатеринбурга Ксения Телешова столкнулась с мошенниками, которые запугали ее 15-летнюю дочь. Как она рассказала E1.RU, аферисты несколько дней вымогали у нее деньги.

По словам Ксении, мошенники убеждали ее дочь в том, что она якобы получила сумму от Украины, и теперь ей грозит уголовная ответственность, а ее семью лишат родительских прав. Для убедительности злоумышленники созванивались с девочкой по видеосвязи в Zoom и представлялись сотрудниками полиции, были одеты якобы в рабочую форму.

«Наша дочь была очень сильно напугана. И мы узнали об этом только через два дня», — рассказала Ксения.

Под давлением девочка перевела мошенникам деньги. Сколько именно семья потеряла — блогер не уточнила. Но по ее словам, после этого аферисты не остановились и продолжили манипуляции.

«Меня шантажируют эти люди и говорят, что выложат везде обнаженные фотографии моего ребенка, сгенерированные нейросетью», — рассказала Ксения в своих социальных сетях.

Она отметила, что в ситуации уже разбирается полиция.

«Теперь нужно остановить банду и предупредить детей о схеме. Они умеют манипулировать и „зомбировать“. Наша дочь умная, образованная, но она как будто зазомбирована. Я хотела бы просто предупредить вас, чтобы вы прямо сегодня поговорили со своими детьми, сказали им, что если кто-то звонит по видео, присылает коды, ни в коем случае не реагировать и быстро сообщать родителям», — заключила блогер.

Аферисты внушили ребенку, что с помощью кода, который пришел в СМС, преступники взломали ее «Госуслуги», получили доступ к кредитам и переводят деньги недружественным странам. Как объясняют в полиции, якобы для того, чтобы доказать свою непричастность к данному факту, ей необходимо собрать имеющиеся дома наличные и передать для декларирования курьеру. На следующий день школьница открыла родительский сейф и передала хранившиеся в нем 7 миллионов рублей прибывшему молодому человеку.

По факту хищения денежных средств заявителя возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Полиция в очередной раз просит граждан провести с несовершеннолетними детьми соответствующие беседы. Ребенок должен знать, что общение с неизвестными по телефону или через интернет может быть опасно. А также что о любой подозрительной ситуации необходимо обязательно сообщать родным», — напоминает пресс-служба полиции.

