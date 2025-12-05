А понятые кто? Педагогу грозит 7 лет по делу о незаконной миграции: в его основе экзамен по русскому языку и друзья полицейского

Чтобы получить рабочий патент, мигранты обязаны сдать экзамен на знание русского языка Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Ордынский районный суд Новосибирской области рассматривает громкое дело о межэтнической группе новосибирцев, которые, по версии следствия, помогали мигрантам легализовываться по поддельным документам. Чтобы получить рабочий патент, гастрабайтерам якобы нужно было только заплатить, остальное на себя брали участники названной группы — даже сдачу обязательного экзамена по русскому языку. Но в то время, как силовики кричат о пресечении канала незаконной миграции, подсудимые наотрез отказываются признавать вину и говорят о серьезных нарушениях во время расследования. Криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов выяснил подробности.

Резонансные задержания

О том, что в Новосибирской области накрыли «межэтническую группу», которая помогала мигрантам узаконить свое пребывание в России, СМИ с помпой сообщили в декабре 2022 года. Тогда полицейские задержали начальника миграционного отдела МВД «Ордынский» Сергея Пилиповича и бывшего инспектора ДПС Гойджу Гусейнова.

Задержание Сергея Пилиповича и Гойджи Гусейнова попало на видео Источник: Mash.Siberia

Последнего следователи называют лидером группы, который якобы стоял во главе нелегального бизнеса. Организованный им «Центр помощи мигрантам», по версии силовиков, помогал гастарбайтерам получить поддельные документы, по которым они впоследствии оформляли фиктивную регистрацию и рабочие патенты в р. п. Ордынское у Пилиповича. Таким образом якобы легализовались 13 человек.

Расследование заняло почти два года, но по его завершении прокуратура еще несколько раз отправляла дело на доработку. Подсудимые предполагают: следователи старались собрать единую картину обвинения из разрозненных фактов и подвести их под нужный результат.

Контрольная закупка: две версии одного экзамена

Взгляд следователя

В основе уголовного дела (обвинительное заключение имеется в распоряжении редакции) лежат экзамены по русскому языку, которые мигранты, по версии следствия, проплачивали и не сдавали самостоятельно, а значит, сертификаты об успешном прохождении тестов, по мнению силовиков, можно считать фиктивными.

Летом 2022 года оперативники отправили таджика проходить экзамен вместе с сопровождающим земляком, которого обвешали записывающими устройствами. На экзамене их встретила представитель Российского университета дружбы народов (РУДН) Марина Прищепа, которая якобы заявила, что мигранту нужно просто «сымитировать» тестирование, «изображая самостоятельное выполнение заданий». Преподаватель при этом пообещала сама проставить верные ответы в тестах.

«Фиктивный» экзамен по русскому языку — основа обвинения по организации нелегальной миграции Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Контрольная закупка легла в материалы уголовного дела. Впоследствии гастарбайтер получил пакет фиктивных документов, где кроме поддельного (по версии следствия) сертификата о знании русского языка оказались еще поддельный перевод его паспорта и фиктивное уведомление о прибытии.

Далее мигранта отвезли в Ордынский миграционный отдел МВД, где с него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали, а позже вручили фиктивную регистрацию и рабочий патент. В Ордынском процесс курировал лично начальник миграционного отдела Сергей Пилипович в нерабочее время.

В целом легализация мигранта обошлась в 39 700 рублей, которые лидер группы Гойджа Гусейнов распределил по своему усмотрению, уверены следователи.

Взгляд подсудимого преподавателя

Марина Прищепа в разговоре с корреспондентом NGS описала, как выглядел экзамен с ее стороны. По ее словам, появление сопровождающего вместе с мигрантом ее не насторожило: гастарбайтеры часто приходят с родственниками, которые помогают им сориентироваться в городе. Только потом она узнала, что спутник таджика в этот момент был обвешан аппаратурой: на теле у него была закреплена видеокамера, а в борсетке — звукозаписывающее устройство.

«Я спрашиваю тестируемого: „Вы владеете русским языком?“ Он говорит: „Да, владею“. Он садится заполнять анкету. Его сопровождающий в это время начинает метаться, говорит, что ему нужно перепарковать машину, и убегает. Борсетка с аудиозаписью остается в аудитории», — рассказала преподаватель.

Когда тестируемый, заполняя анкету, дошел до графы «Место сдачи теста», он спросил: «А что писать здесь?» Марина Прищепа уверяет, что в графе изначально стоит «РУДН», поэтому ответ ее прозвучал так:

«Там за вас уже заполнено».

Фраза попала на аудиозапись и впоследствии, по словам преподавателя, легла в основу ее обвинения.

Чтобы легализоваться, мигранту необходимо собрать пакет документов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK.RU

Экзамен на знание русского языка обязательно фиксируется на видео, но Марине Прищепе пришлось начинать тестирование дважды. Первый раз таджик, по ее словам, саботировал экзамен: сел и ничего не делал. После эмоционального внушения он самостоятельно заполнил тестовые материалы, что было зафиксировано на 20-минутном видео, уверяет преподаватель. Запись была отправлена в Москву, где специальная комиссия оценила знания мигранта и выписала ему сертификат об успешной сдаче экзамена.

«Обвинение утверждает, что я сама заполнила за него тестовые материалы. Я говорила следователю: „Запросите видео в Москве, на нем всё видно“. Мне было отказано. При этом как доказательство в деле есть только аудиозапись с фразой, вырванной из контекста», — говорит Марина Прищепа.

Она также подчеркнула, что остальные эпизоды обвинения в проведении якобы фиктивного экзамена выстроены «по аналогии»: то есть без допросов, без изъятия документов, без проведения следственных действий. Силовики, по ее словам, просто сравнили тех, кто проходил у нее тестирование, с теми, кто впоследствии получил рабочие патенты в Ордынском у Пилиповича. Совпадения по фамилиям позволили им значительно расширить обвинение.

Мнение «лидера»

Названный главой группы Гойджа Гусейнов уверяет, что с полицейским Сергеем Пилиповичем никогда не был знаком. Когда бумаги, необходимые для регистрации и получения патента были собраны, он свел таджика и его сопровождающего с Мурадом Жалиловым — человеком, который зарабатывал на том, что возил гостей из ближнего зарубежья в Ордынское, где оформить документы можно было гораздо быстрее, чем в другом миграционном центре. При этом Жалилов якобы пользовался давним знакомством с высокопоставленным полицейским Сергеем Пилиповичем.

«Его услуги стоили денег, мигрант и его сопровождающий должны были расплатиться с Жалиловым, но почему-то не расплатились. Я сказал Мураду, что рассчитаюсь сам, потому что не хотел портить отношения. Так у следователей выстроилась цепочка финансовых отношений, которую они представили устойчивой связью», — заявил Гойджа Гусейнов.

Аргумент следователей — переводы на карту Гусейнова, он уверяет, что с нелегалами они не связаны Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

По его словам, его роль следствие расширило после анализа переводов на его банковскую карту: любое совпадение фамилии отправителя или получателя с фамилией человека, оформлявшегося через Ордынский отдел, превращалось в отдельный эпизод «организации нелегальной миграции».

«Но там полностью отсутствуют точные совпадения! Например, подруга жены возвращает мне долг на карту, ее фамилия, допустим, Шахбазова. Они находят некого Шахбазова, которого оформляли в Ордынском, и вменяют его мне как эпизод», — отмечает Гусейнов.

Бывший глава «Центра помощи мигрантам» подчеркивает, что многие люди рассчитывались с ним переводами на карту, но речь об обычных бытовых услугах и долгах, не связанных с миграционными схемами.

Общественные наблюдатели или понятые?

Проводя контрольную закупку и сопровождая мигранта на пути получения рабочего патента, полицейские оформляли оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) с «привлечением представителей общественности». Подсудимые называют их «понятыми» и уверяют, что в материалах ОРМ они наделены именно этим юридическим статусом.

Защита подсудимых выяснила, что двое «представителей общественности» (или понятых?) и оперативный сотрудник полиции, проводивший ОРМ, давно знакомы: все трое родом из Усть-Тарки, учились в одной школе, запечатлены вместе на множестве фотографий, которые до определенного времени были опубликованы в соцсетях: на свадьбе, на отдыхе в Горном Алтае и т. д.

Речь о Максиме Г., с которым оперативник (редакция не вправе оглашать имя оперативного сотрудника) учился в одном классе, и Игоре И. — их старшем товарище. Когда всех троих спрашивали в суде, знакомы ли они друг с другом, они наотрез отрицали знакомство. В итоге подсудимый Гойджа Гусейнов написал заявление в следственный комитет с требованием привлечь их к ответственности за дачу ложных показаний, Марина Прищепа обратилась с заявлением о фальсификации доказательств.

Полицейский и общественные наблюдатели отдыхали на одной свадьбе Источник: Гойджа Гусейнов

Следователи провели проверку и опросили полицейского, Максима Г. и Игоря И. Они заявили, что в суде неверно истолковали слово «знакомы». Они предполагали, что речь идет о дружбе и постоянном общении, которых, по их словам, между ними никогда не было.

Оперативник в своих показаниях подчеркнул, что никогда не обращался к землякам с просьбами и не слышал просьб от них.

«Представители общественности в ОРМ не подписывают протоколы, не дают официальных пояснений и не допрашиваются в суде. В нашем деле знакомые оперативника выступают именно понятыми, потому что они фиксировали изъятие документов, подписывали протоколы и давали пояснения, которые легли в основу обвинения. Их статус подтвержден материалами контрольной закупки», — говорит Марина Прищепа.

В итоге следователи пришли к выводу, что все трое летом 2022 года совершенно случайно столкнулись на площади Маркса, полицейский попросил мужчин поучаствовать в ОРМ, они согласились. В результате следователи вынесли два отказа в возбуждении уголовных дел (постановления имеются в распоряжении редакции).

Корреспондент NGS обратился к Максиму Г. и Игорю И. с предложением прокомментировать ситуацию. Оба сообщения журналиста проигнорировали.

Отдых на Алтае собрал «малознакомых» между собой полицейского и «общественных наблюдателей (трое справа). Фото сделано за несколько месяцев до проведения ОРМ. На сегодняшний день снимки удалены из соцсетей Источник: Гойджа Гусейнов

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области настаивают, что привлеченные к ОРМ мужчины были именно «представителями общественности», поскольку в соответствии с российским законодательством понятые при проведении оперативно-розыскных мероприятий не привлекаются.

«Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам. Требования для привлечения участвующих лиц не регламентированы», — пояснили в полиции.

Подсудимые в свою очередь полагают, что ни о какой объективной фиксации ОРМ в данном случае не может идти и речь. Они подозревают, что «представители общественности» могли вообще не присутствовать при проведении мероприятий, а их подписи могли использовать втемную. Этот вопрос поднимали и следователи, но полицейский заверил сотрудников следственного комитета, что ни один из его земляков не подписывал пустые протоколы.

Рассмотрение уголовного дела «о пресечении канала нелегальной миграции» тем временем подходит к концу. Сегодня по обвинению, предъявленному подсудимым, каждому из них им грозит до 7 лет лишения свободы.