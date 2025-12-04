Пытали и накачивали препаратами людей? В Подмосковье накрыли элитный рехаб, где лечились известные блогеры

В Подмосковье задержали основателя сети рехабов Максима Антонова и его сотрудников Источник: vima.ru, antonovpro_zavisimosti / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)

В Подмосковье задержали восемь сотрудников двух реабилитационных центров. По данным следствия, в рехабах силой удерживали постояльцев, ограничивали в еде и воде. Подробнее о том, что известно о скандальном заведении, рассказали в материале.

«Граждане прибыли в центры на лечение из разных регионов, стоимость их нахождения варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно», — уточнили в пресс-службе подмосковного Следственного комитета.

Следствие утверждает, что подозреваемые самостоятельно устанавливали режим и правила лечения от наркотической зависимости. В связи с этим возбуждено два уголовных дела по статье о незаконном лишении свободы в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и Ленинском городском округе (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

Как уточнили в пресс-службе подмосковной полиции, расследование началось с обращения москвички, которая заявила, что у нее обманом похитили деньги, а также причинили вред здоровью ее сестры. Девушка проходила лечение в рехабе. Впоследствии аналогичные заявления написали еще три человека.

Речь шла о реабилитационном центре в деревне Малое Видное (Ленинский округ Подмосковья). По данным правоохранителей, он работал в частном доме за высоким забором с закрытым на замок входом.

«Внутри находились 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет. Они сообщили сотрудникам полиции о систематических фактах физического насилия, психологического давления, изоляции, ограничений в пище и воде, а также об использовании в отношении их сильнодействующих препаратов без медицинских назначений», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Сейчас в отдел полиции доставили генерального директора и троих работников рехаба. По данным Baza, речь идет о Максиме Антонове, основателе реабилитационного центра «Антонов Pro». Там проходили лечение известные блогеры братья Кутовые. Также его заведения рекламировали звезды шоу-бизнеса.

Связаться с Максимом Антоновым редакции MSK1.RU не удалось — его телефон не в сети. Представители компании на вопросы журналистов отвечать не стали.

Как выяснил MSK1.RU, у предпринимателя есть рехаб, который юридически зарегистрирован во Владимире. Он работает под названием ООО «Серца». По данным «Контур.Фокуса», за 2024 год выручка рехаба составила 7,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — всего 400 тысяч. В центре уже провели обыски и изъяли всю документацию.

Одним из руководителей элитного рехаба «Антонов Pro» была дочь первого губернатора Владимирской области, пишет SHOT. По данным Telegram-канала, Максим Антонов открывал центр вместе с супругой Еленой Власовой — дочерью экс-главы Владимирской области. Она работала психологом и специализировалась на коррекции пищевого поведения, а также работе с трудными подростками.