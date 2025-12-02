НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Так правдоподобно нельзя врать»: подробности о деле звезды «Дома-2», которая стрясла с бывшего 23 млн на выдуманную дочь

Яна так и не признала вину. Видео

317

Всё, что известно о деле звезды «Дома-2», — в одном видео

Источник:

Городские медиа

В Екатеринбурге звезду «Дома-2» Яну Макарову (Шевцову) признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Больше года она тянула деньги на несуществующего ребенка с женатого любовника. По данным источника E1.RU, познакомились они на сайте для эскортниц.

Как сообщили в свердловской прокуратуре, бизнесмен перевел Яне 23,4 миллиона рублей. Деньги ей требовались на беременность, роды, операцию «дочке». В существовании ребенка мужчина не сомневался: Яна присылала ему фотографии ребенка, скачанные из интернета.

«Если бы не жадность девушки, она могла бы еще долго на этом „ехать“. Мужчина не хотел привязываться к ней и ребенку, но добросовестно платил за содержание, оплачивал всё, что она хотела. Ведение беременности, сложные роды в Москве, операция ребенку в Германии — он давал деньги. Улучшение жилищных условий — пожалуйста, 13 миллионов на квартиру», — сказал представитель потерпевшего, адвокат Сергей Колосовский в беседе с E1.RU.

Яну сгубило то, что она стала устраивать истерики, шантажировать Алексея, угрожать, что всё расскажет его жене, и в итоге обратилась в СМИ. Для публикации о том, как бизнесмен разбил сердце Яны и бросил с ребенком, она предоставила свидетельство о рождении несуществующей малышки. После этого Алексей обратился в полицию.

«До момента обращения мы думали, что ребенок есть. Настолько всё выглядело правдоподобно, просто нельзя так врать», — добавил представитель потерпевшего.

По решению суда Яна должна будет вернуть предпринимателю миллионы. Кроме того, суд назначил виновной пять лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой — до достижения ребенком возраста 14 лет (у Яны есть настоящая дочь от первого брака, которой сейчас четыре года).

Также в суде выступил еще один бывший любовник — тоже бизнесмен. Он рассказывал, что и ему Яна говорила, что якобы беременна от него.

Напомним, в 2018-м Яна прославилась, сделав заявление об отношениях с рэпером Гуфом. После этого ее и пригласили на проект «Дом-2». Через год девушка вышла замуж за финансиста, потом родила ребенка, но спустя время отношения распались.

Анастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Яна Шевцова Звезда Дом-2 Приговор
