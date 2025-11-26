Аглае Тарасовой вынесли приговор за контрабанду наркотиков. Актриса просила дать ей шанс

Домодедовский суд Московской области назначил актрисе Аглае Тарасовой три года условно с испытательным сроком два года и штраф в 200 тысяч рублей. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК) за провоз вейпа с гашишным маслом. Прокуратура просила назначить 3,5 года лишения свободы условно, пишут наши коллеги из MSK1.RU.

В последнем слове актриса признала вину и рассказала, что всегда соблюдала закон, а тот самый вейп взяла в багаж случайно. Она попросила судью дать ей шанс остаться на свободе с близкими и продолжить сниматься в кино.