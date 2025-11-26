Аглае Тарасовой вынесли приговор за контрабанду наркотиков. Актриса просила дать ей шанс

Домодедовский суд Московской области назначил актрисе Аглае Тарасовой три года условно с испытательным сроком два года и штраф в 200 тысяч рублей. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК) за провоз вейпа с гашишным маслом. Прокуратура просила назначить 3,5 года лишения свободы условно, пишут наши коллеги из MSK1.RU.
В последнем слове актриса признала вину и рассказала, что всегда соблюдала закон, а тот самый вейп взяла в багаж случайно. Она попросила судью дать ей шанс остаться на свободе с близкими и продолжить сниматься в кино.
Тарасова пожертвовала крупную сумму благотворительному фонду «Защити детей от наркотиков» и рассказала, что планирует дальше заниматься благотворительностью в этой сфере. Ее вклад в помощь людям на заседании подтвердили фонды «Дом с маяком», «Дети-бабочки», «Подари жизнь».
Также со стороны защиты выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Положительную характеристику Тарасовой написали актеры Милош Бикович, Сергей Безруков, Евгений Миронов. Дмитрий Нагиев даже признался в любви к ней как к актрисе и человеку.
Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, когда она вернулась из Израиля. У нее нашли вейп с гашишным маслом. В отношение актрисы возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ попытку контрабанды наркотических средств. По этой статье ей грозило до семи лет лишения свободы, но реальный срок она не получила.