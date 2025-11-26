НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Криминал Аглае Тарасовой вынесли приговор за контрабанду наркотиков. Актриса просила дать ей шанс

Аглае Тарасовой вынесли приговор за контрабанду наркотиков. Актриса просила дать ей шанс

Прокуратура требовала условный срок

294
Суд вынес приговор Аглае Тарасовой | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RUСуд вынес приговор Аглае Тарасовой | Источник: Михаил Мечев / MSK1.RU

Суд вынес приговор Аглае Тарасовой

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Домодедовский суд Московской области назначил актрисе Аглае Тарасовой три года условно с испытательным сроком два года и штраф в 200 тысяч рублей. Ее признали виновной в контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК) за провоз вейпа с гашишным маслом. Прокуратура просила назначить 3,5 года лишения свободы условно, пишут наши коллеги из MSK1.RU.

В последнем слове актриса признала вину и рассказала, что всегда соблюдала закон, а тот самый вейп взяла в багаж случайно. Она попросила судью дать ей шанс остаться на свободе с близкими и продолжить сниматься в кино.

Суд назначил Аглае Тарасовой три года условно за провоз вейпа

Источник:

Михаил Мечев / MSK1.RU

Тарасова пожертвовала крупную сумму благотворительному фонду «Защити детей от наркотиков» и рассказала, что планирует дальше заниматься благотворительностью в этой сфере. Ее вклад в помощь людям на заседании подтвердили фонды «Дом с маяком», «Дети-бабочки», «Подари жизнь».

Также со стороны защиты выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Положительную характеристику Тарасовой написали актеры Милош Бикович, Сергей Безруков, Евгений Миронов. Дмитрий Нагиев даже признался в любви к ней как к актрисе и человеку.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово, когда она вернулась из Израиля. У нее нашли вейп с гашишным маслом. В отношение актрисы возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ попытку контрабанды наркотических средств. По этой статье ей грозило до семи лет лишения свободы, но реальный срок она не получила.

Комментарии
3
Гость
22 минуты
Что и требовалось доказать, отделалась лёгким испугом, а обычного человека посадили бы лет на 15 и никто бы не заступился.
Гость
47 минут
"Дмитрий Ногиев" - это кто то из новых? 😁
Гость
