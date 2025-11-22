«У него все через край: то агрессия, то добрый». Что творится в СНТ, где орудовал Богородский маньяк, убивший двух девушек

Соседи рассказали подробности о том, каким был Богородский маньяк Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Московской области на этой неделе вскрылась жуткая история о серийном маньяке по имени Дмитрий, который, по версии следствия, насиловал и убивал женщин в СНТ «Звезда». История стала известна общественности, когда следственный комитет Подмосковья заявил об аресте 46-летнего мужчины, которого обвиняют в убийстве двух девушек. Он их заманивал к себе под предлогом работы няней для его 9-летнего сына, а позже насиловал и убивал. Еще две жертвы выжили и смогли скрыться от него, среди них, по предварительным данным, супруга Дмитрия. Как позже стало известно СМИ, он убил 19-летнюю Алену и 25-летнюю Марию, которые бесследно исчезли летом и осенью этого года. Перед этим они устроились работать нянями в доме у этого самого Дмитрия. В истории много странных и неочевидных деталей. А самое главное — тела жертв до сих пор не найдены. Корреспонденты MSK1.RU побывали в СНТ «Звезда», чтобы восстановить всю хронологию событий и пообщаться с соседями предполагаемого маньяка.

Дом на окраине СНТ «Звезда» находится в Богородском округе Московской области. По меркам товариществ достаточно крупное — около 1000 домовладений. Дачи в советские годы здесь получали военные и инженеры, часть их детей остались жить, но многие уже распродали свое имущество и переехали в другое место. «Звезда» живет летом, а зимой будто замирает. По словам местных жителей, здесь остается всего около сотни хозяев домов, остальные уезжают в Москву. Немногие возвращаются на выходные. Само место производит мрачное впечатление, особенно на фоне новостей и тумана, который будто в страшном кино опустился прямо на товарищество.

Краски сгущает и сама атмосфера: на каждом столбе и при въезде расклеены объявления о пропавшей 25-летней Марии.

Дом председателя правления СНТ, а также единственный магазин на все товарищество закрыты. По словам местного жителя, летом магазин работает ежедневно, а вот с осени уже день через день.

46-летний Дмитрий, или, как его уже прозвали журналисты и местные, Маньяк, живет почти на окраине. Добраться к его дому можно только на машине. От железнодорожной станции 43-й километр придется идти около 40 минут. О Дмитрии известно, что он работал автослесарем, но в основном успешно занимался перепродажей машин. Об этом свидетельствуют сразу несколько доказательств — большое количество объявлений о продаже авто на личной странице в соцсетях и многочисленные шины, которые лежат на заднем дворе его дома.

На участке у него несколько строений: дом, сарай и еще одно ветхое здание. Среди тех, кто его близко знал, — лишь ближайшие соседи, примерно четыре дома.

О его профессии напоминают не только колеса, но и детские игрушки — машинки. Среди мусора и хлама, которые разбросаны возле дома, есть запчасти от авто. Кроме того, на участке есть квадроцикл и мотоцикл.

Основная часть двора выглядит ухоженной. Здесь явно наводили порядок. Странно выглядят лишь обрезанные стволы берез, которые буквально спрятаны в дом не по величине.

«У него все через край» Когда корреспонденты MSK1.RU подошли к дому, свет горел только во дворе Дмитрия. У соседей все было выключено. Двери на вход в дом были опечатаны, вернее, обвязаны едва заметной красной лентой. Кроме этого, никаких следов, что именно этот дом является местом жуткого преступления, нет.

Наткнуться на соседей маньяка в это время года — большая удача. Но именно это и произошло — из дома напротив вышел мужчина с двумя собаками. Он сразу всем видом показал, что незваным гостям не рад, но все же рассказал несколько важных деталей. «Мы с Дмитрием общались так: „Здрасьте“, „до свидания“, — заявил мужчина. — Он жил здесь все время, надолго никуда не уезжал. Как сосед он был странный. У него все через край — то куча агрессии, то, наоборот, слишком добрый: „О, давай выпьем“ (показал в сторону машины на капот. — Прим. ред.). Я старался ограничивать общение, то есть не постоянно говорить».

За помощью к нему? Ха-ха! Нет, ни в коем случае. Сосед маньяка из СНТ «Звезда»

Сосед также рассказал, что знал 9-летнего сына Дмитрия, который жил с ним. Назвал его хорошим мальчиком и добавил, что ему жаль ребенка, потому что никогда плохого за ним не замечал. Напомним, что жена маньяка и мама мальчика сбежала от него в начале весны 2025 года. Где она сейчас, никто точно не знает, но сосед заявил, что не был с ней знаком. Но слышал, что ее след, вероятно, стоит искать в Санкт-Петербурге.

Из разговоров с местными жителями стало понятно: фактически пропавших девушек в СНТ «Звезда» никто не видел. Вероятно, Дмитрий привозил их сам на своей машине и так же увозил. Как стало известно MSK1.RU, когда в доме Дмитрия проходили обыски, в подвале у него нашли наручники, много секс-игрушек, а также десятки женских лифчиков. И все бы ничего, если бы не важная деталь: все они принадлежали разным девушкам с разной фигурой.

Был должен 100 тысяч СНТ В целом СНТ «Звезда» производит впечатление очень мрачного, но явно не заброшенного места. Машины в пятницу вечером здесь проезжают регулярно. Редкие прохожие на журналистов реагируют по-разному: кто-то делает вид, что он призрак и буквально проходит сквозь, кто-то приглашает выпить по пиву и обсудить судьбу маньяка. «Вы думаете, у нас тут каждый все про всех знает? — удивился один из местных жителей Владимир. — Про таких — нет. Он живет на окраине, не пьет. Вы же понимаете, как оно: человек раскрывается, когда выпьет. А он не пьет, ну проезжает, здоровается, а так — ничего подсказать не могу».

Среди прочего местные жители рассказали, что у Дмитрия были долги за услуги в СНТ. Его участок должен около 100 тысяч, которые он всё обещал выплатить, но так и не сделал это.

Узнав это, корреспонденты MSK1.RU решили поподробнее расспросить замглавы СНТ «Звезда». Им оказался известный радиоведущий Кирилл Кальян. «Я видел Дмитрия несколько раз за эти годы, он купил дачу здесь 10 лет назад. Собственно, он проезжал на машине, я даже не разговаривал с ним толком, так что поделиться с вами нечем, — улыбчиво сказал Кирилл. — Он живет в таком уголке, что туда надо специально идти, чтобы что-то заметить».

По словам Кирилла, он был среди тех, кто узнал о случившемся первым от правоохранителей. Но разглашать информацию, которая известна ему, не может. «Про задолженность не подскажу, но они заходили в бухгалтерию, оплачивали свет ранее, никаких вопросов не было», — вспомнил Кирилл.

Остальные жители реагировали с удивлением на вопросы журналистов о маньяке. Одни впервые за несколько недель впервые вернулись в СНТ и только узнали, что здесь орудовал маньяк. Другие в принципе удивлялись, что такой человек мог жить с ними по соседству.

На данный момент поиски двух девушек — Алены и Марии — продолжаются. Когда в «Звезде» проходили следственные действия, приезжали водолазы — они ныряли и изучали дно озера «Лягушатник». Но тела девушек пока так и не были найдены.

Что еще известно о маньяке? Но, как оказалось, не все верят, что Дмитрий мог причинить вред девушкам. MSK1.RU опубликовал слова матери пропавшей 19-летней Алены. Она уверена, что Дмитрий хорошо ладил с девочкой и не причинил бы ей вреда. По словам женщины, он ей лично рассказывал, что перед пропажей у них была ссора. Дмитрий якобы уехал из дома, а когда вернулся — не было ни Алены, ни ее вещей.

