Обещал работу няней и накачивал наркотиками. Серийный маньяк удерживал и насиловал девушек в Подмосковье

В Подмосковье задержали серийного маньяка: его обвиняют в убийстве двух девушек

Третья жертва чудом осталась жива. Девушку удалось найти в больнице Волгоградской области. Она смогла сбежать из дома преступника, расположенного в одном из подмосковных СНТ. На допросе пострадавшая рассказала о том, как мужчина применял к ней насилие и принуждал к употреблению наркотиков.

Шокирующие подробности дела стали известны после того, как в ноябре 2025 года в полицию обратились родственники двух пропавших девушек. 19-летняя жительница Королева исчезла 27 июля, а 25-летняя москвичка пропала 27 октября. Их тела до сих пор не обнаружены.

В Подмосковье арестован 46-летний мужчина, которого подозревают в серии жестоких преступлений. Ою этом сообщают наши коллеги из MSK1.RU . Жертвами преступника стали несколько молодых девушек, которых он находил через интернет, представляясь родителем в поисках няни.

У подозреваемого есть жена, которую он также подвергал насилию и принуждал к употреблению запрещенных веществ. Соседи и не подозревали о творящихся ужасах — мужчина казался обычным садоводом с ребенком-школьником.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям:

Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)

Изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ)

Насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ)

Склонение к употреблению наркотиков (пп. «в, г» ч. 2 ст. 230 УК РФ)

За содеянное преступнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Жители СНТ, где жил злоумышленник, находятся в шоке от произошедшего и до сих пор не могут поверить, что рядом с ними жил такой монстр.

По словам местной жительницы, в конце октября к ним в СНТ наведались правоохранители и собирали показания с них.

«Как я понимаю, девушки оказывали ему какие-то услуги. О том, удерживал он их или нет, я не в курсе. Его участок находится далеко от управления СНТ, поэтому мы даже не были в курсе. Казалось, обычный садовод, ребенок-школьник у него есть», — рассказала MSK1.RU Динара.

По словам женщины, жители СНТ напуганы случившемся, правоохранители не сообщали им подробностей.

