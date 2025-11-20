НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 759мм 86%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,73
EUR 92,60
Экопроекты российских компаний
Продают огромный недострой
«Умные решения»
Будет ли салют в Новый год
Компании, которые создают будущее области
Стоимость парковок
Шайба попала в голову
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Криминал Обещал работу няней и накачивал наркотиками. Серийный маньяк удерживал и насиловал девушек в Подмосковье

Обещал работу няней и накачивал наркотиками. Серийный маньяк удерживал и насиловал девушек в Подмосковье

Тела двух жертв не найдены

148
В Подмосковье задержали серийного маньяка: его обвиняют в убийстве двух девушек | Источник: СК Подмосковья / T.meВ Подмосковье задержали серийного маньяка: его обвиняют в убийстве двух девушек | Источник: СК Подмосковья / T.me

В Подмосковье задержали серийного маньяка: его обвиняют в убийстве двух девушек

Источник:

СК Подмосковья / T.me

В Подмосковье арестован 46-летний мужчина, которого подозревают в серии жестоких преступлений. Ою этом сообщают наши коллеги из MSK1.RU. Жертвами преступника стали несколько молодых девушек, которых он находил через интернет, представляясь родителем в поисках няни.

Шокирующие подробности дела стали известны после того, как в ноябре 2025 года в полицию обратились родственники двух пропавших девушек. 19-летняя жительница Королева исчезла 27 июля, а 25-летняя москвичка пропала 27 октября. Их тела до сих пор не обнаружены.

Третья жертва чудом осталась жива. Девушку удалось найти в больнице Волгоградской области. Она смогла сбежать из дома преступника, расположенного в одном из подмосковных СНТ. На допросе пострадавшая рассказала о том, как мужчина применял к ней насилие и принуждал к употреблению наркотиков.

Источник:

СК Подмосковья / T.me

У подозреваемого есть жена, которую он также подвергал насилию и принуждал к употреблению запрещенных веществ. Соседи и не подозревали о творящихся ужасах — мужчина казался обычным садоводом с ребенком-школьником.

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям:

  • Убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ)

  • Изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ)

  • Насильственные действия сексуального характера (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ)

  • Склонение к употреблению наркотиков (пп. «в, г» ч. 2 ст. 230 УК РФ)

За содеянное преступнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Жители СНТ, где жил злоумышленник, находятся в шоке от произошедшего и до сих пор не могут поверить, что рядом с ними жил такой монстр.

По словам местной жительницы, в конце октября к ним в СНТ наведались правоохранители и собирали показания с них.

«Как я понимаю, девушки оказывали ему какие-то услуги. О том, удерживал он их или нет, я не в курсе. Его участок находится далеко от управления СНТ, поэтому мы даже не были в курсе. Казалось, обычный садовод, ребенок-школьник у него есть», — рассказала MSK1.RU Динара.

По словам женщины, жители СНТ напуганы случившемся, правоохранители не сообщали им подробностей.

Ранее суд в Подмосковье отправил за решетку таксиста, виновного в смерти пассаиржки — он накачал ее наркотиками и изнасиловал.

ПО ТЕМЕ
Елена ХалматоваЕлена Халматова
Елена Халматова
корреспондент MSK1.RU
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Маньяк Убийство Богородский район
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление