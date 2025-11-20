Эти схемы больше не работают: почему вам перестали звонить силовики и сотрудники службы безопасности банков

В областном полицейском главке рассказали о самых популярных схемах мошенничества Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенничество с использованием интернета и мобильной связи сегодня находится на своем пике. Обманщики каждый раз придумывают новые, все более изощренные схемы развода, а доверчивые люди продолжают лишаться квартир, машин и накоплений. Часто они влезают в огромные долги, оформляя кредиты или занимая деньги у знакомых, — и все ради того, чтобы сделать перевод преступникам. Преступники постоянно анализируют меняющиеся законы и тренды на рынке. Это помогает им заманивать жертв, а также обходить возможные препятствия (например, блокировки в мессенджерах, самозапреты на кредиты и так далее). В разговоре с E1.RU начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью свердловского главка полиции Игорь Сутягин поделился тем, что нового придумали мошенники к концу 2025 года.

Новые статьи и ответственность за мошенничество: что важно знать в 2025 году Узнать По словам экспертов из управления по борьбе с киберпреступностью, в этом году в России вступил в силу целый пакет ужесточений законодательства, направленный на борьбу с инфраструктурой, которая помогает мошенникам работать анонимно и массово. Уголовная ответственность за сбыт банковских карт С июля 2025 года введена отдельная уголовная ответственность за сбыт, покупку и передачу банковских карт. Даже если карта «пустая», ее передача третьим лицам рассматривается как участие в преступных схемах. Такие карты используются в обналичивании, переводе похищенных средств и сокрытии следов преступлений. В теневых телеграм-каналах долгое время школьникам и студентам предлагали «легкий заработок» за оформление банковских карт на себя. Теперь такие действия подпадают под уголовный состав. Ответственность за незаконный оборот сим-карт и торговлю учетными данными С 1 сентября 2025 года вступили в силу статьи 274.4 и 274.5 УК РФ, направленные против незаконного оборота SIM-карт и учетных данных для входа в интернет-аккаунты. Уголовно наказуемыми являются: организация и передача сим-карт третьим лицам в обход установленных правил;

организация и участие в торговле учетными данными, используемыми для авторизации на различных платформах, включая мессенджеры (например, WhatsApp). Эти инструменты — основа для анонимных звонков, регистрации подставных аккаунтов и проведения преступных финансовых операций. «Легкие деньги» для подростков: реальная опасность Особое беспокойство вызывает то, что к таким действиям часто привлекаются несовершеннолетние, которые не осознают тяжести последствий. Им предлагают: деньги за передачу сим-карт,

оплату за предоставление учетных данных,

вознаграждение за доступ к аккаунтам,

«подработку» за оформление банковских карт. Несовершеннолетним такие предложения кажутся безобидными. Но важно понимать: уголовная ответственность по этим статьям наступает с 16 лет. То есть старшеклассник, решивший подзаработать, может стать фигурантом уголовного дела со всеми вытекающими: судимостью;

ограничениями при поступлении в вузы;

проблемами при трудоустройстве;

постановкой на профилактический учет. Известны случаи, когда подростки даже не понимали, что передают злоумышленникам данные, через которые потом совершались десятки преступлений. Однако закон оценивает их действия как реальное пособничество. Почему важно объяснять это детям? Полиция подчеркивает: главная профилактика — разговор с ребенком. Родителям необходимо донести: нельзя передавать сим-карты, учетные данные, банковские карты или доступ к аккаунтам;

нет легких и безопасных подработок в мессенджерах;

участие в таких схемах приводит к реальной уголовной ответственности. Если подросток уже вовлечен в подобную ситуацию, нужно как можно быстрее обращаться в полицию и связываться с операторами связи.

Бойцу СВО предложили Land Cruiser за 1,5 миллиона В этом году мошенники смекнули, что можно заработать на жадности покупателей автомобилей. Из-за санкций стало сложнее завозить в Россию многие зарубежные марки, например, японские и европейские. Преступники быстро выстроили очередную схему обмана. С октября 2025 года в Свердловской области полицейские зафиксировали уже 11 случаев, когда люди отдавали деньги в расчете по дешевке приобрести иностранный автомобиль и оставались при этом ни с чем. Почти во всех эпизодах ущерб исчислялся миллионами рублей (почитайте похожую историю, где аферист кинул 8 человек, обещая машины из Европы). «Сейчас создается большое количество мошеннических телеграм-каналов, где предлагается дешево купить автомобили примерно в два раза дешевле рыночных, — рассказывает Игорь Сутягин. — Выглядит это так: в канал загружается большое количество фейковых объявлений о продаже машин где-то за рубежом. Причем эти объявления обычно берутся с известных интернет-площадок. Смотрится очень убедительно: есть фото- и видеоотчеты об автомобилях, плюс выкладывают отзывы от „восторженных клиентов“. Заинтересованного человека начинают активно вести через мессенджер. В редких случаях происходят созвоны через сотовую связь. При этом мошенники обычно представляются сотрудниками реально действующих фирм, работающих на рынке продажи автомобилей, но после перевода денег общение моментально прекращается. Покупатели начинают звонить в фирмы, а там, разумеется, не в курсе происходящего.

Основным маркером обмана тут может быть не только сказочно низкая цена, но и схема оплаты за автомобиль. Игорь Сутягин начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области

В легально работающих структурах средства переводятся на расчетные счета фирм. При этом автомобили ввозят через таможню, поэтому все представленные документы и реквизиты можно подтвердить в таможенном управлении. Мошенники обычно предлагают закинуть деньги на карту какого-нибудь физлица. Они все время давят на экономию — придумывают тайных партнеров, якобы помогающих пригнать автомобиль подешевле и тому подобное, под этим соусом предлагая перевести средства непонятно кому. При этом схема маскируется под реальную работу: сначала вы оплачиваете комиссию для работы брокера, потом — основной платеж за автомобиль, потом — за его растаможку. Жертвы такого обмана абсолютно разные, но в большинстве случаев это люди среднего возраста, со стабильным доходом и накоплениями. В практике полиции был случай, когда участник СВО хотел купить Toyota Land Cruiser за 1,5 миллиона рублей (в три-четыре раза дешевле реальной стоимости). При этом любому профессионалу авторынка достаточно задать мошенникам пару вопросов, чтобы распознать обман, поэтому всегда надо вникать в суть вопроса, читать отзывы и так далее. Иногда достаточно элементарной внимательности, чтобы не попасться на уловку. Например, один екатеринбуржец хотел купить машину из Польши. В объявлении был указан конкретный город, но он был расположен на равнине, а клиент заметил, что в объявлении машина стоит в горной местности. Так и вскрылся обман. Дети по ночам крадут телефоны родителей По словам Игоря Сутягина, еще одно ноу-хау от мошенников — активные обзвоны детей, которых обмануть еще проще, чем взрослых. Были случаи, когда аферисты представлялись педагогами, методистами, медсестрами, и каждый раз цель одна — получить SMS с паролем (как правило, от «Госуслуг»). «После того как ребенок сообщает код, на него сразу начинается жесткий прессинг. Все это делается под предлогом, что он якобы сообщил важную информацию и содействовал тяжкому преступлению. При этом мошенники постоянно давят на то, что теперь у его родителей начнутся проблемы, а чтобы этого избежать, надо действовать по их инструкциям», — рассказывает эксперт. Как правило, преступники требуют найти дома деньги и передать курьеру, который их потом «задекларирует». Еще один вариант — тайком взять у родителей мобильный телефон, войти в банк, а потом перевести деньги. При этом обман может вскрыться далеко не сразу, потому что ребенок будет скрывать произошедшее, опасаясь, что его накажут. Задерживать в большинстве случаев удается курьеров, которые приходят за деньгами. Иногда удается установить владельцев счетов, куда были переведены средства, но во многих случаях концы преступных схем уводят куда-то за границу.

Проблема в том, что часто родители ставят одинаковые пароли на все свои банковские приложения и дети имеют к ним доступ, зная пароли от телефонов. Игорь Сутягин начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области

Если ребенок имеет доступ к гаджету, это идеальная ситуация для мошенников. Были случаи, когда дети брали телефоны ночью, пока их родители спали. А в одном эпизоде ребенок просто собрал все драгоценные украшения в доме и отправил почтой из Екатеринбурга в Красноярск. При этом удалось задержать курьера, который пришел за посылкой. В большинстве случаев мошенничество — это межрегиональная история. Группировки имеют разветвленные сети, их участники знакомы между собой только по переписке в мессенджерах и по никнеймам, и каждый выполняет четкую роль. В этом и сложность работы с такими преступлениями для правоохранительных органов.

Во всех ситуациях важно не терять голову. Обязательно выстройте доверительные отношения с детьми, чтобы они сообщали вам о возникших проблемах и пытались решить их вместе с вами. Игорь Сутягин начальник отдела управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Свердловской области

Доверительные отношения с ребенком очень важны, чтобы уберечься от мошенников. Ведь получаются ситуации, в которых дети действуют из благих побуждений, чтобы не доставить проблем своим родителям. Это элемент воспитания: если ребенок с детства привык доверять папе и маме, он придет к ним со своей проблемой, а не будет скрывать ее. Понятно, что доверие не зарабатывается одним-единственным разговором. Это длинный процесс, который должен быть в крови. И еще один важный нюанс: дети не должны знать паролей от ваших мобильных телефонов и банковских приложений . Соблюдайте это правило. Горе-инвесторы Как ни удивительно, но россияне продолжают массово терять деньги, пытаясь заработать на сомнительных интернет-площадках, несмотря на рост числа пострадавших и неоднократные публикации в СМИ. «Люди заходят на сайты по инвестированию, оставляют там лайки или комментарии, — объясняет Игорь Сутягин. — А потом мошенники внимательно изучают эту информацию и начинают всех обзванивать, писать сообщения. Следом идет стандартная обработка: сначала жертве предлагают заработать большие деньги, потом с ним проводят так называемую „учебу“, объясняя, как вкладывать средства». Главное, что обязательно должно насторожить человека: эти «учителя» советуют делать инвестиции, используя для этого банковские кредиты . То есть у вас может не быть собственных средств, но «благодетели» непременно захотят сделать вас богатыми. Этот момент должен работать как красная тряпка: эксперты по финансовой грамотности никогда не будут предлагать своим ученикам залезать в долги. Если уж вы собрались зарабатывать на вложении денег, надо помнить, что важна перепроверка информации. Инвестиционные организации у нас отслеживаются Центробанком. Он ведет реестр брокерских сайтов, где выявляются признаки мошенничества. И опять же: мошенники часто предлагают перевести деньги на счета каких-то физлиц, а пострадавшие начинают серьезно разбираться в вопросах инвестирования лишь после того, как перевели серьезные суммы непонятно кому. Внезапные проблемы из-за старых сим-карт Как отметил Игорь Сутягин, мобильные симки — это еще один фактор риска. Часто люди меняют номера, не отвязывая при этом сим-карты от «Госуслуг», банковских приложений и маркетплейсов. Этим с удовольствием пользуются мошенники, получающие контроль над аккаунтами. «В последнее время от этого страдают микрофинансовые организации. Валом идут преступления, когда из-за доступа к старому абонентскому номеру оформляются микрозаймы, а потом люди в судах доказывают, что давно не пользовались этой сим-картой. Но при этом деньги-то уходят преступникам», — рассказывает специалист. Были случаи, когда люди уходили на СВО и долго не использовали свои сим-карты. Операторы отключали их симки, а потом мошенники получали через них доступы к счетам, брали кредиты или заказывали товары на маркетплейсах. Причем обман вскрывался лишь на стадии, когда ничего не подозревающим жертвам приходили письма с требованием погасить задолженность. Тут основная рекомендация — отвязывать сим-карты от всех аккаунтов, перед тем как сменить номер. Люди стали осторожнее — но не все К сожалению, законодатели в попытках зарубить мошеннические схемы часто находятся в роли догоняющих. Так, жизнь обманщикам сильно осложнила история, когда россиянам дали возможность устанавливать самозапреты на кредиты. Сегодня, по словам Игоря Сутягина, наблюдается уменьшение количества мошеннических кредитов. Банки стали осмотрительнее: так, пенсионерам, которых ведут преступники, уже не получается брать кредиты на миллионы рублей, как это часто случалось раньше.

Но создать идеальный защитный механизм крайне сложно: преступники анализируют слабые места в законодательстве и ищут обходные пути. В последнее время обманщики стали реже представляться силовиками и службами безопасности банков. Видимо, эти схемы стали работать с большим скрипом, и теперь в моде многоходовки. «К примеру, звонят под видом сотрудников социального фонда и говорят, что беспокоят насчет пересчета пенсии, замены счетчиков, записи на диспансеризацию и тому подобного, до бесконечности. Их главная цель — получить SMS от „Госуслуг“, а далее человека уверяют, что он передал важные данные мошенникам, и, чтобы исправить эту ужасную ситуацию, предлагают перезвонить по какому-нибудь номеру. Там трубку берут обманщики, и начинается новый этап ведения жертвы», — делится наш собеседник. Кроме того, в последнее время распространение получили случаи обмана с использованием образа работодателей. К примеру, человеку в мессенджер внезапно начинает писать его начальник с аккаунта, на котором скрыт номер телефона. И начинается запугивающая обработка: «Иван Иваныч, у нас на предприятии проводится проверка со стороны ФСБ, сейчас с вами свяжется их сотрудник, следуйте его инструкциям. Только никому ни слова».

