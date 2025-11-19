«Ловят и избивают прохожих»: ярославцы пожаловались на банду подростков. Видео

Житель Ярославля сообщил в редакцию 76.RU о случаях нападения на прохожих в Заволжском районе города.

«Банда подростков ловит и избивает прохожих», — написал он.

Происходит все это, по словам читателя, в районе улицы Энергетиков.

В качестве подтверждения мужчина прислал несколько видео с уличных камер. На одном из них видно, что двое молодых людей стоят у угла здания. Мимо них за угол проходит мужчина, молодые люди следуют за ним. Затем один из них сзади наскакивает на прохожего. Что происходило дальше, в обзор камеры уже не попало.