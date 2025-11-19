НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 753мм 74%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
«Умные решения»
Зарплата мэра
Обрушение в центре
Компании, которые создают будущее области
Реальные зарплаты воспитателей
Когда выходит Урлашов
Криминал «Ловят и избивают прохожих»: ярославцы пожаловались на банду подростков. Видео

«Ловят и избивают прохожих»: ярославцы пожаловались на банду подростков. Видео

Полиция начала проверку

622
Жители Ярославля пожаловались на уличные нападения | Источник: читатель 76.RUЖители Ярославля пожаловались на уличные нападения | Источник: читатель 76.RU

Жители Ярославля пожаловались на уличные нападения

Источник:

читатель 76.RU

Житель Ярославля сообщил в редакцию 76.RU о случаях нападения на прохожих в Заволжском районе города.

«Банда подростков ловит и избивает прохожих», — написал он.

Происходит все это, по словам читателя, в районе улицы Энергетиков.

В качестве подтверждения мужчина прислал несколько видео с уличных камер. На одном из них видно, что двое молодых людей стоят у угла здания. Мимо них за угол проходит мужчина, молодые люди следуют за ним. Затем один из них сзади наскакивает на прохожего. Что происходило дальше, в обзор камеры уже не попало.

Видео нападения молодых людей на прохожего

Источник:

читатель 76.RU

«По информации, размещенной в сети Интернет, проводится проверка, участники инцидента устанавливаются», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, в апреле 2025 года подростки в Рыбинске толпой напали на сверстника и снимали это на видео. Огласке случившееся придала мама одного из учеников школы, в чате которой были опубликованы кадры. На кадрах видно как парня в черной одежде, прикрывающего лицо черно-белым шарфом бьют и оскорбляют. Особенно активна в этом процессе одна из девочек.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Нападение Полиция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Инженер1
49 минут
Скрепыши! Поимать и дать медаль.
Гость
44 минуты
Традиционные ценности!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление