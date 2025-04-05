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Происшествия Били и оскорбляли: в Ярославской области подростки толпой глумились над мальчиком. Видео

Били и оскорбляли: в Ярославской области подростки толпой глумились над мальчиком. Видео

Ситуацию прокомментировали в полиции

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16 комментариев
В Ярославской области избили подростка | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comВ Ярославской области избили подростка | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Ярославской области избили подростка

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области подростки толпой избили мальчика. Видео нападения расходится по соцсетям. Огласке случившееся придала мама одного из учеников школы, в чате которой были опубликованы кадры.

«В школьном чате кинули видео, как толпа школьников из нашей школы издеваются над мальчиком. Как говорят, причина в его черных волосах и в том, что он якобы какой-то „паук“ или относится каким-то „паукам“, я не знаю. На протяжении 5 минут над ним издеваются и плюют в него», — сообщила женщина.

На кадрах, действительно запечатлено, как парня в черной одежде, прикрывающего лицо черно-белым шарфом бьют и оскорбляют. Особенно активна в этом процессе одна из девочек. Она несколько раз ударила подростка, таскала его за шарф. Впрочем удары наносили и другие молодые люди.

Видео избиения

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В УМВД России по Ярославской области уже провели проверку сообщения.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России
„Рыбинское“ все участники конфликта установлены. Собранный правоохранителями
материал в отношении троих 15-летних подростков будет направлен в
территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — прокомментировали в полиции.

Не исключено, что пострадавший подросток является членом «ЧВК Редан», символом которой как раз является паук с цифрой четыре. Об этой субкультуре много говорили в 2023 году. Странные подростки в черной одежде с изображением белых пауков собирались в торговых центрах. Где-то эти сходки заканчивались драками с теми, кто не разделяет их взглядов.

На самом деле, «ЧВК Редан» — это группа фанатов аниме «Хантер х Хантер». Сюжет мультипликационного фильма рассказывает о банде с аналогичным названием (аббревиатура ЧВК появилась в названии сейчас, но на самом деле ребята не имеют ничего общего с вооруженными формированиями). Из аниме, кстати, появился и паук — это символ клана. Подробнее про эту субкультуру можно прочитать тут.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Драка Избиение Подростки
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Комментарии
16
Гость
2 часа
и все молчат, не комментируют за своих милых избалованных зажравшихся мальчиков
Гость
1 час
"милые" деточки, воспитанные яжемамочками. Всех поставить на учет, а родителей заставить выплатить компенсацию пострадавшему.
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