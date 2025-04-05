Били и оскорбляли: в Ярославской области подростки толпой глумились над мальчиком. Видео

В Ярославской области избили подростка Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области подростки толпой избили мальчика. Видео нападения расходится по соцсетям. Огласке случившееся придала мама одного из учеников школы, в чате которой были опубликованы кадры.

«В школьном чате кинули видео, как толпа школьников из нашей школы издеваются над мальчиком. Как говорят, причина в его черных волосах и в том, что он якобы какой-то „паук“ или относится каким-то „паукам“, я не знаю. На протяжении 5 минут над ним издеваются и плюют в него», — сообщила женщина.

На кадрах, действительно запечатлено, как парня в черной одежде, прикрывающего лицо черно-белым шарфом бьют и оскорбляют. Особенно активна в этом процессе одна из девочек. Она несколько раз ударила подростка, таскала его за шарф. Впрочем удары наносили и другие молодые люди.

Видео избиения Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

В УМВД России по Ярославской области уже провели проверку сообщения.

«Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России

„Рыбинское“ все участники конфликта установлены. Собранный правоохранителями

материал в отношении троих 15-летних подростков будет направлен в

территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения», — прокомментировали в полиции.

Не исключено, что пострадавший подросток является членом «ЧВК Редан», символом которой как раз является паук с цифрой четыре. Об этой субкультуре много говорили в 2023 году. Странные подростки в черной одежде с изображением белых пауков собирались в торговых центрах. Где-то эти сходки заканчивались драками с теми, кто не разделяет их взглядов.