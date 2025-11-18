НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

6 м/c,

зап.

 736мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,05
EUR 93,93
Экопроекты российских компаний
Когда выходит Урлашов
«Умные решения»
Отразили атаку БПЛА
Компании, которые создают будущее области
Задержка поездов
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Кто может стать тренером «Локомотива»
Что будет с «Шинником»
Криминал Сравнивает себя с Есениным и не жалеет о судьбе: история осужденного за убийство рецидивиста

Сравнивает себя с Есениным и не жалеет о судьбе: история осужденного за убийство рецидивиста

Видеоинтервью с тем, кто большую часть жизни провел в колониях

208

У мужчины это далеко не первый срок в местах не столь отдаленных

Источник:

NGS42.RU

Виктор Лой большую часть своей жизни провел в колониях. Он грабил, воровал, попадался на вымогательствах, а сейчас отбывает наказание за убийство.

«Вы знаете, лихая удаль меня губит. Я такой человек, как Серега Есенин, шебутной, — смеется Лой, — видимо, еще друзья повлияли на меня, и я своеобразный: сказал — значит, сделал, невзирая на то что будет».

Кузбассовец оказался впервые в колонии в 15 лет и после этого жил по «классической схеме», описанной в фильме «Джентльмены удачи»: украл, выпил — в тюрьму. Сейчас мужчина уже достиг пенсионного возраста, стал дедом, но семью из-за образа жизни видит редко. Дни в ИК он коротает, работая в библиотеке и помогая в церквушке.

Виктор считает, что даже за решеткой жизнь проходит счастливо. И объясняет: большинство его друзей погибли на свободе, а он, хоть и в робе, но живой.

ПО ТЕМЕ
Александр ЛевчукАлександр Левчук
Александр Левчук
Главный редактор NGS42.RU
Криминал Биография История Преступник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
24 минуты
Более интересной судьбы, более заслуженного гражданина для автора поста не нашлось?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Баба нелегкого поведения: почему «Яга на нашу голову» — недетское кино
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление