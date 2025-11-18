Сравнивает себя с Есениным и не жалеет о судьбе: история осужденного за убийство рецидивиста

У мужчины это далеко не первый срок в местах не столь отдаленных Источник: NGS42.RU

Виктор Лой большую часть своей жизни провел в колониях. Он грабил, воровал, попадался на вымогательствах, а сейчас отбывает наказание за убийство.

«Вы знаете, лихая удаль меня губит. Я такой человек, как Серега Есенин, шебутной, — смеется Лой, — видимо, еще друзья повлияли на меня, и я своеобразный: сказал — значит, сделал, невзирая на то что будет».

Кузбассовец оказался впервые в колонии в 15 лет и после этого жил по «классической схеме», описанной в фильме «Джентльмены удачи»: украл, выпил — в тюрьму. Сейчас мужчина уже достиг пенсионного возраста, стал дедом, но семью из-за образа жизни видит редко. Дни в ИК он коротает, работая в библиотеке и помогая в церквушке.