Шесть ошибок, из-за которых вы можете стать жертвой мошенников и потерять деньги. Как себя защитить

Россиянам назвали шесть распространённых ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. Так, к потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.
«Несмотря на предупреждения, многие всё еще доверяют звонкам от
Еще одна распространенная ошибка — установка приложений из непроверенных источников. В МВД напоминают, что загрузка программ с подозрительных сайтов или по ссылкам из SMS или email может привести к утечке данных или удаленному управлению устройством. Чтобы избежать этого, россиянам советуют пользоваться только официальными магазинами приложений.
Также для обмана аферисты подталкивают своих жертв к импульсивным финансовым операциям.
«Мошенники провоцируют срочность —
В таких случаях необходимо взять паузу и позвонить близким или в банк, чтобы перепроверить информацию. Настоящие организации не требуют от клиентов мгновенных действий под давлением.
Также ошибками, из-за которых можно потерять деньги, становятся:
доверие незнакомцам с «выгодными» предложениями (бесплатный ремонт, предложение инвестировать с гарантированной прибылью, помощь в оформлении документов за предоплату);
переход по подозрительным ссылкам (в фишинговых письмах и сообщениях есть ссылки на поддельные сайты банков или маркетплейсов);
публикация личных данных в соцсетях (информация о работе, семье, путешествиях помогает аферистам подделывать голоса близких, использовать данные для фишинга или планировать кражи).
«Если чувствуете давление, страх или замешательство — прервите контакт. Позвоните близким или в официальные службы для консультации», — добавили в МВД
Ранее мы рассказывали, как мошенники могут обманывать граждан с помощью нового механизма блокировки сим-карт после возвращения из-за границы.