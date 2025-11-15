Шесть ошибок, из-за которых вы можете стать жертвой мошенников и потерять деньги. Как себя защитить

Нередко россияне теряют деньги во время звонков от фейковых сотрудников банков Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Россиянам назвали шесть распространённых ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. Так, к потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

«Несмотря на предупреждения, многие всё еще доверяют звонкам от " сотрудников банка " или " правоохранительных органов " , называя номера карт и PIN-коды, коды из SMS, паспортные данные», — рассказали в полиции.

Еще одна распространенная ошибка — установка приложений из непроверенных источников. В МВД напоминают, что загрузка программ с подозрительных сайтов или по ссылкам из SMS или email может привести к утечке данных или удаленному управлению устройством. Чтобы избежать этого, россиянам советуют пользоваться только официальными магазинами приложений.

Также для обмана аферисты подталкивают своих жертв к импульсивным финансовым операциям.

«Мошенники провоцируют срочность — " акция закончится через 5 минут " , " карта заблокирована — срочно переведите деньги " . В панике люди переводят средства без проверки», — объяснили в МВД.

В таких случаях необходимо взять паузу и позвонить близким или в банк, чтобы перепроверить информацию. Настоящие организации не требуют от клиентов мгновенных действий под давлением.

Также ошибками, из-за которых можно потерять деньги, становятся:

доверие незнакомцам с «выгодными» предложениями (бесплатный ремонт, предложение инвестировать с гарантированной прибылью, помощь в оформлении документов за предоплату);

переход по подозрительным ссылкам (в фишинговых письмах и сообщениях есть ссылки на поддельные сайты банков или маркетплейсов);

публикация личных данных в соцсетях (информация о работе, семье, путешествиях помогает аферистам подделывать голоса близких, использовать данные для фишинга или планировать кражи).

«Если чувствуете давление, страх или замешательство — прервите контакт. Позвоните близким или в официальные службы для консультации», — добавили в МВД