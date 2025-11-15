НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -2

2 м/c,

ю-з.

 745мм 86%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Пробки 10-баллов
«Умные решения»
Ярославна спела с Егором Кридом. Видео
В каких условиях лежат ярославские пациенты
Поднимут тарифы на проезд
Проблемы с питанием в детсадах
Депутат — о платных парковках
Почему возникают проблемы с интернетом
Криминал Шесть ошибок, из-за которых вы можете стать жертвой мошенников и потерять деньги. Как себя защитить

Шесть ошибок, из-за которых вы можете стать жертвой мошенников и потерять деньги. Как себя защитить

Советы от МВД, чтобы избежать обмана

519
Нередко россияне теряют деньги во время звонков от фейковых сотрудников банков | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНередко россияне теряют деньги во время звонков от фейковых сотрудников банков | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Нередко россияне теряют деньги во время звонков от фейковых сотрудников банков

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Россиянам назвали шесть распространённых ошибок, из-за которых можно стать жертвой мошенников. Так, к потере средств может привести скачанное из непроверенного источника приложение или разглашение личных данных, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России.

«Несмотря на предупреждения, многие всё еще доверяют звонкам от "сотрудников банка" или "правоохранительных органов", называя номера карт и PIN-коды, коды из SMS, паспортные данные», — рассказали в полиции.

Еще одна распространенная ошибка — установка приложений из непроверенных источников. В МВД напоминают, что загрузка программ с подозрительных сайтов или по ссылкам из SMS или email может привести к утечке данных или удаленному управлению устройством. Чтобы избежать этого, россиянам советуют пользоваться только официальными магазинами приложений.

Также для обмана аферисты подталкивают своих жертв к импульсивным финансовым операциям.

«Мошенники провоцируют срочность — "акция закончится через 5 минут", "карта заблокирована — срочно переведите деньги". В панике люди переводят средства без проверки», — объяснили в МВД.

В таких случаях необходимо взять паузу и позвонить близким или в банк, чтобы перепроверить информацию. Настоящие организации не требуют от клиентов мгновенных действий под давлением.

Также ошибками, из-за которых можно потерять деньги, становятся:

  • доверие незнакомцам с «выгодными» предложениями (бесплатный ремонт, предложение инвестировать с гарантированной прибылью, помощь в оформлении документов за предоплату);

  • переход по подозрительным ссылкам (в фишинговых письмах и сообщениях есть ссылки на поддельные сайты банков или маркетплейсов);

  • публикация личных данных в соцсетях (информация о работе, семье, путешествиях помогает аферистам подделывать голоса близких, использовать данные для фишинга или планировать кражи).

«Если чувствуете давление, страх или замешательство — прервите контакт. Позвоните близким или в официальные службы для консультации», — добавили в МВД

Ранее мы рассказывали, как мошенники могут обманывать граждан с помощью нового механизма блокировки сим-карт после возвращения из-за границы.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Мошенничество Обман Деньги МВД
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление