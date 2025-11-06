«Нашли под мусором и стеклом в яме». Трагическая история исчезновения и убийства миссис Бурятии — 2024 Сэсэг Буиновой

Следователи рассказали, как была убита миссис Бурятия — 2024 Сэсэг Буинова Источник: buinova_seseg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Исчезновение миссис Бурятии Сэсэг Буиновой наделало много шума в СМИ в апреле 2024 года. Она пропала буквально через несколько дней после победы в конкурсе красоты. Правоохранительные органы и волонтеры несколько месяцев искали красавицу, но найти ее живой было не суждено. Эта история оказалась гораздо страшнее, чем можно было себе представить. Подробности — в материале наших коллег из IRCITY.RU

Источник: Городские медиа

«Салон был запачкан кровью»

В апреле 2024 года Сэсэг было 30 лет. Она была образцовой женой и матерью двоих детей. В последние месяцы она увлеклась пением, путешествовала, а затем решила принять участие в конкурсе красоты «Миссис Бурятия — 2024».

— Я — это моя семья, мой муж и мои дети, — рассказывала Сэсэг на конкурсе красоты, — я радуюсь жизни, каждому новому дню и верю в то, что каждый из нас должен быть счастливым.

Члены жюри остались в восторге от красавицы и присудили ей титул «Миссис Топ-модель — 2024». Корону на Сэсэг надели 7 апреля. Спустя считаные дни женщина таинственным образом исчезла.

Несмотря на то, что у мужа Сэсэг есть бизнес, чтобы прокормить семью, дохода не хватало, и красавица иногда таксовала. Вечером 11 апреля, когда ее видели живой в последний раз, она, уложив детей, отправилась на подработку. Больше ее не видели живой.

Новость об исчезновении королевы красоты облетела всю республику. К поискам подключились сотни волонтеров. Полицейские буквально по крупицам собирали информацию о дне исчезновения Сэсэг Буиновой.

В тот вечер Сэсэг развозила пассажиров по Улан-Удэ около полутора часов, а уже в 22:00 договорилась встретиться с подругами у торгового центра, а потом сказала, что поехала к детям, но на самом деле отправилась на стоянку другого ТЦ, где ее уже ждал мужчина.

Машину Сэсэг Буиновой отследить не смогли Источник: Следственное управление СК России по Бурятии / Vk.com

Вдвоем они почти час провели в автомобиле, пока на заднее сиденье к ним не подсел третий человек. Все вместе они выехали с парковки и пропали с камер видеонаблюдения.

Лишь через несколько дней брошенный автомобиль Сэсэг нашли у новостройки со скрученными номерами. Салон был запачкан кровью.

Таинственный мужчина на пустыре

Позже оперативникам стало известно, что в ту ночь троица отправилась на пустырь, недалеко от города. Там были найдены следы крови, а в овраге под лежащим матрасом нашли колготки Сэсэг и мужскую одежду. В карманах одежды лежали документы на имя Станислава Норбоева. Это он первым встретил Сэсэг на парковке у ТЦ. Как оказалось, молодой человек тоже пропал. Вечером 11 апреля он приезжал к матери, а потом собирался к себе в квартиру, потому что утром надо было рано вставать на работу.

Во время семейного ужина Станиславу позвонили. Мать подумала, что ему набрала девушка: ответив на звонок, он пообещал перезвонить и начал быстро куда-то собираться.

Со Станиславом Норбоевым Сэсэг познакомилась за неделю до исчезновения Источник: Lizaalert.org

Родственники выяснили, что Станислав и Сэсэг познакомились за неделю до этого в ночном клубе. После молодой человек начал переписываться с Сэсэг. Она рассказывала подругам, что не давала парню свой номер, он сам нашел ее в соцсетях.

Кем был третий человек, подсевший в машину к Сэсэг, полиция долго не раскрывала. Машинисты проезжавших мимо поездов заметили, что на безлюдной территории стоит автомобиль, а рядом с ним кто-то ходит по пустырю. Они сообщили о машине охране, и несколько человек отправились проверить, зачем кто-то припарковался в промзоне.

Охранники увидели машину, за рулем которой сидел мужчина в кепке. Он объяснил, что автомобиль сломался, и протянул им удостоверение бывшего сотрудника полиции. А когда охрана решила проверить, что происходило на пустыре, автомобиль внезапно уехал. Охранники узнали эту машину, когда увидели фото авто Сэсэг Буиновой. Внешности и имя мужчины они при этом не запомнили.

Летом на телеканале «Россия 1» показали фрагмент записи с камеры наблюдения, расположенной в промзоне неподалеку от пустыря. На нем видно, как на пустырь приезжает автомобиль, после чего рядом с ним начинается потасовка. Затем на кадрах появляется фигура, которая тащит нечто очень похожее на тело человека.

Машину красавицы нашли через несколько дней Источник: «Малахов» / «Россия 1»

Затем неизвестный возится у машины и уезжает, после чего возвращается через 45 минут. К приехавшему обратно автомобилю подходят еще два человека, после чего фары гаснут и пустырь погружается во тьму.

В ночь пропажи Сэсэг, по данным телеканала, на пустыре произошел пожар — на площади 500 квадратных метров горели хозяйственные постройки. Местные жители предполагали, что кто-то сжигал следы и улики. А на следующий день после исчезновения Сэсэг и Стаса неизвестные залили бетоном то место, где находился автомобиль, на котором приехали все трое.

Спустя неделю после исчезновения полиция и волонтеры прекратили поиски Сэсэг Буиновой.

Три версии убийства

«Народные детективы» выдвинули несколько версий исчезновения. По одной из них, убийство Сэсэг заказал муж королевы красоты, который 11 апреля был в командировке, но мог знать об интрижке жены.

По другой, с Сэсэг и Станиславом расправился подсевший к ним экс-сотрудник полиции. Его мотивы непонятны, но местные жители вспоминают, что вскоре после пропажи женщины в селе Сотников близ Улан-Удэ бывший сотрудник правоохранительных органов убил своего коллегу, а затем покончил с собой.

Третья версия случившегося — талантливая инсценировка, которую провернули Станислав и Сэсэг, чтобы сбежать вместе и начать новую жизнь.

Тела нашли после оттепели

Тело Сэсэг и Стаса нашли спустя почти год после исчезновения 17 марта в улан-удэнском микрорайоне Аэропорт. Оба тела лежали в досмотровой яме пустующего гаража на глубине около 2 метров и были слегка присыпаны землей, мусором и стеклом.

Тела нашли здесь Источник: пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия

«Следователями и криминалистами следственного управления во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведена колоссальная работа по розыску потерпевших. Осмотрены и проанализированы видеозаписи с сотни придорожных видеокамер наблюдения, осмотрены десятки зданий и сооружений», — сообщало СК Бурятии.

Оперативники и следователи осмотрели около 500 гаражных комплексов — как заброшенных, так и функционирующих. Найти тела помогли оттепель и сход верхнего слоя снега. Тела сильно разложились. Экспертиза подтвердила, что тела принадлежат Сэсэг Буиновой и Станиславу Норбоеву.

В мае 2025 года стало известно, что на трупах следы от огнестрельных ранений. А еще специалисты нашли пистолет, который мог принадлежать преступнику. Имя подозреваемого полиции уже было известно, но его до сих пор не раскрыли.

Подозреваемый в убийстве покончил с собой

5 ноября СУ СКР по Республике Бурятия провело брифинг по результатам расследования резонансного дела. Следователи сообщили, что пару убил 40-летний безработный местный житель, который действительно раньше был сотрудником полиции.

Оказалось, что пара стала жертвой жестокого разбойного нападения Источник: пресс-служба СУ СКР по Республике Бурятия

Какое-то время мужчина жил в США, но у него накопились долги по кредитам, сообщает «Байкал Daily». В релизе СК отмечается, что Сэсэг Буинова и Стас Норбоев стали жертвами разбойного нападения.

«На участке местности возле автодороги по улице Бабушкина он увидел автомобиль, в котором находились незнакомые ему мужчина и женщина. Решив совершить разбойное нападение, фигурант быстро сел в салон на заднее сиденье, стал угрожать незнакомцам пистолетом и заставил их отъехать к безлюдному неосвещенному месту, где вывел из автомобиля и застрелил их», — сказано в сообщении.

Он забрал у жертв телефоны и деньги, а также украшения Сэсэг, а затем спрятал тела недалеко от места убийства. Стерев отпечатки, он бросил в машину около новостройки, где ее потом и нашли.

В ночь на 13 апреля он взял автомобиль своего знакомого, чтобы вывезти тела Сэсэг и Стаса в гаражный кооператив. В ночь на 20 апреля он убил и этого знакомого — приехал к нему домой в поселок Сотниково, застрелил его, а затем облил машину в гараже горючей жидкостью и поджег.

В этот момент в дом убитого зашли его знакомые. Фигурант стал угрожать и им, но затем отвлекся, и людям удалось сбежать. После этого мужчина совершил самоубийство возле горящего дома, где его и нашли пожарные.

В СК отметили, что дело направлено в суд. Скорее всего, уголовное дело прекратят из-за смерти обвиняемого, но судебное заседание все равно состоится. По информации «Байкал Daily», в нем примет участие представитель погибшего убийцы — его жена, которая не согласна с выводами следствия.

Мания преследования и раздвоение личности

Как рассказали следователи, мужчина писал своей жене, что его подставили люди из детективного агентства, где он якобы работал. В СК проверили эту версию, пишет «Байкал Daily», для этого ездили в Москву, Питер, Усолье-Сибирское и Иркутск.



«Следствие пришло к выводу, что улан-удэнец озвучил ее специально, дабы ввести жену в заблуждение. Кстати, экс-правоохранитель удалял из своего телефона информацию, подтверждавшую причастность к убийству Сэсэг и Стаса. Эти сведения восстановили. Доказано и то, что супруга злоумышленника тоже „подчищала“ его смартфон перед тем, как отдать сотрудникам СК. Убийца работал в сфере IT, проводной связи, хорошо разбирался в технических средствах и сумел скрыть местонахождение своего гаджета — из-за этого и затянулось раскрытие преступления», — сообщает издание.

Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у убийцы было психическое расстройство, которое выражалось в бредовых идеях, раздвоении личности, неадекватном поведении и мании преследования — ему казалось, что за ним следят правоохранители.