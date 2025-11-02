Хуже зверя: история советской отравительницы, которая шла по головам ради черной «Волги»

История советской маньячки, которая отравила 20 человек Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Тамару Иванютину называют самой жестокой советской отравительницей. Ее жертвы годами погибали от яда: дети, взрослые — она травила всех без разбора. Зачем и почему Тамара это делала? Всё просто: ради денег. С детства родители внушали ей, что главное в жизни — это финансовое благополучие. Тамара внимала родительским наставлениям с трепетом и мечтала о том, как станет богатой. Грезила о черной «Волге» — в ее понимании автомобиль символизировал достаток и успех. Она буквально шла по головам, сметая всё на своем пути. Эта бессердечная маньячка стала третьей женщиной в СССР, приговоренной к смертной казни, и последней, расстрелянной в Советском Союзе.

Семейная школа

Тамара родилась в многодетной семье в 1941 году в Туле. В девичестве носила фамилию Масленко. Вместе с родителями, братьями и сестрой она жила в коммуналке. Семья часто конфликтовала с соседями — то из-за шума, то просто в силу сложности характера. В какой-то момент родители Тамары — Антон и Мария Масленко — вознамерились травить всех, кто попадал им в немилость.

У знакомой, работающей в геологическом институте, Антон и Мария взяли раствор, который геологи используют для определения плотности минералов — для человека он смертельно опасен. Попадая в организм, раствор вызывает угнетенное состояние, сильные боли в суставах, бессонницу, авитаминоз, почечную недостаточность, ухудшает работу сердца.

Шумному соседу достались пирожки, приправленные ядом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Первой жертвой семьи Масленко стал сосед, который громко смотрел телевизор, — его угостили пирожками с таллием. Следующей стала пожилая соседка: женщина сделала Масленко замечание за неубранный туалет. Ее тоже «угостили», и делать замечания стало некому.

Неожиданно Мария захворала. В больнице ее навестила родственница, после заявившая Антону, что его супруга совсем плоха: пора готовиться к похоронам. Правда, похоронили в итоге не Марию, а родственницу. «Заботливый» Антон предложил выпить рюмку за здоровье жены, подмешав свояченице едкое вещество.

Дети Масленко знали о родительских тайнах и воспринимали их как должное, особенно Тамара.

Черная вдова

В юности Тамара пыталась разбогатеть через спекуляции, но быстро попала под суд. Поняв, что этот путь не работает, она решила выйти замуж за обеспеченного мужчину. Отвергнув бедного, но симпатичного ухажера, она охомутала дальнобойщика, имевшего собственную двухкомнатную квартиру.

Сразу после свадьбы Тамара начала тихонько травить мужа, подсыпая яд ему в еду. Осторожничая, она давала отраву курам и кошкам, потому что хотела отследить его действие. Тем временем состояние супруга Тамары ухудшалось — он слабел, терял волосы и страдал от болей в ногах.

Однажды во время рейса он едва не попал в аварию, перестав чувствовать ноги. Мужчина остановился, вышел на улицу и решил искупаться в озере, в надежде, что вода приведет его в чувство, но в итоге ужаснулся — при вытирании головы почти все его волосы остались на полотенце. Дальше машину вел его напарник, он повез мужа Тамары в больницу, где тот и умер. Врачи ничего не заподозрили, диагностировав ему сердечный приступ.

Тамара ловко расправилась с первым супругом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Став вдовой, Тамара продала квартиру супруга и переехала в Киев. Там она вышла замуж за Олега Иванютина, который был младше ее на 7 лет. Своего жилья у него не было, зато его родители владели домом в Краснодарском крае. После свадьбы сына летом 1983 года они продали жилье и тоже перебрались в Киев, где стали жить в собственном доме. Тамаре дом понравился — она хотела построить на участке свиноферму.

Кроме того, свекровь очень хотела внуков и угрожала лишить сноху наследства, если их не будет. Угроз в свой адрес Тамара стерпеть не могла. Она решила убрать с пути назойливых родственников.

Первым ушел из жизни свекр, отведав супа с ядом, — Тамара заботливо кормила его с ложки. Пенсионер умер в муках, а врачи написали: смерть от обострения полиартрита. На похоронах Тамара попыталась отравить и свекровь, подлив ей в стакан отраву. Та почувствовала тошноту и заподозрила невестку, но Олег встал на защиту жены. К слову, через несколько дней свекровь всё же скончалась, но Тамару так никто и не заподозрил. Убедившись в своей безнаказанности, она начала отравлять и мужа.

Крыса в школьной столовой

После смерти родителей Олег вместе с Тамарой переехал в их дом, где радостная жена таки открыла свиноферму. Чтобы кормить животных, она устроилась посудомойкой в школу неподалеку. Там она быстро зарекомендовала себя как грубая и несговорчивая работница: хамила детям и учителям, плохо мыла посуду и жадно собирала объедки для свиней.

Однажды два ученика — брат и сестра — попытались забрать остатки еды для своей собаки. Тамара восприняла это как личное оскорбление и на следующий день подсыпала им яд в тарелки. Дети были госпитализированы, но, к счастью, получили малую дозу и выжили.

Тамара Иванютина устроила в школьной столовой настоящий террор Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Намного хуже пришлось парторгу школы Екатерине Щербань и диетсестре Наталье Кукаренко. Они часто критиковали Иванютину и настаивали на ее увольнении. Но зарплата посудомойки была настолько мизерной, что никто не хотел идти на эту должность. И Тамара продолжила вершить судьбы. Екатерина Щербань умерла осенью 1986 года, а Натальи Кукаренко не стало весной следующего года. Врачи поставили обоим диагнозы, не связанные с отравлением.

Кульминацией стал эпизод, случившийся 27 марта 1987 года: в больницу попали трое шестиклассников и одиннадцать сотрудников школы. Их симптомы напоминали грипп: температура, тошнота, боли в костях и даже выпадение волос. Ошибка в диагнозе стоила жизни четверым пациентам: двое школьников и двое взрослых — учитель и мастер по ремонту холодильного оборудования — умерли вскоре после госпитализации. Лишь один врач заподозрил отравление, но его не слушали.

Следствие вели

После череды смертей прокуратура начала расследование. Сначала в школе искали радиацию, потом — испорченные продукты или хулиганов. Но опрос выживших показал: все пострадавшие в тот день опоздали на обед, где им подали суп с гречкой и куриную печень. Те, кто обедал вовремя, остались здоровы. Тогда следствие предположило, что в пищу мог случайно попасть яд, которым травили крыс и тараканов.

Милицейские решили поговорить с диетсестрой, но оказалось, что место вакантно по причине смерти сотрудницы. Детективы начали подозревать неладное и настояли на эксгумации: в тканях умершей обнаружили следы отравляющего вещества.

Среди тех, кого опросили по делу об отравлениях в школе, оказалась и Тамара Иванютина. Следователи обратили внимание, что посудомойка ведет себя крайне агрессивно, на контакт не идет и всячески препятствует осмотру кухни. Тамара боялась, что на кухонном инвентаре могли остаться следы яда, а сотрудники предположили, что неприятная посудомойка просто оберегает своё хозяйство.

Следователи долго держали Тамару вне подозрений, но она случайно себя выдала Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

В процессе расследования стало ясно — Тамара Иванютина скрыла судимость (помните про спекуляции?). Сыщики также узнали о череде странных смертей в ее семье и о тяжелом состоянии мужа — Олег уже почти не вставал и полностью облысел. Женщина попала под подозрение — ее задержали.

Обыск в доме Иванютиной сначала ничего не дал. Но эксперт, ранее работавший на кухне, обратил внимание на маленькую тумбочку. Тамара разнервничалась и заявила, что там только швейная машинка. Однако внутри нашли бутылочку с «машинным маслом» — на самом деле это был раствор с ядом.

Сотрудники милиции приняли решение об эксгумации тел родителей Олега — экспертиза показала таллий в их организмах. Тамара долго молчала, но в итоге раскололась. С нескрываемым удовольствием она начала признаваться в своих деяниях.

Сначала она рассказала про школьный эпизод: отрава предназначалась заведующему столовой, который закрыл кладовую, — как Тамара должна забирать объедки для своих свиней? Сначала она предложила ему отравленный апельсин, но мужчина отказался. Тогда в ход пошел полноценный обед, но по жуткому стечению обстоятельств жертвами стали невинные дети. Тамара без сожаления смотрела, как они едят.

Династия отравителей

Вскоре после задержания Тамары нашлась и та самая лаборантка геологоразведочной экспедиции, которая 11 лет назад дала Тамаре Иванютиной и ее родителям около 0,5 литра едкого вещества. По словам лаборантки, члены семьи Масленко обращались к ней за «отравой для крыс» девять раз.

Семья Масленко продолжала убивать недругов по проверенной схеме Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Выяснилось, что сестра Тамары Нина тоже использовала яд. Она отравила своего мужа ради квартиры. Его смерть врачей не насторожила — они списали ее на пожилой возраст. Мать Тамары тоже продолжала убивать — среди последних ее жертв была соседка. Мария позавидовала ее пенсии и «угостила» оладьями.

Женщина спаслась чудом. Она не стала сразу есть, оставив тарелку на столе. Несколько оладушков стащила из тарелки кошка. Наблюдая, как питомец умирает в муках, женщина поняла: ее пытались отравить. Эту догадку подтвердили и эксперты в милиции, которым пенсионерка отнесла оладьи на проверку.

Супруги Масленко и их дочь Нина отправились в СИЗО вслед за Тамарой. Следствие установило, что от рук отравителей пострадало 40 человек, 13 из которых скончались. За свои преступления Антон получил 13 лет, Мария — 10 лет. Нину осудили на 15 лет — она пропала после освобождения.

Пуля в затылок

Тамара Иванютина до последнего верила, что откупится. Она даже обещала следователям «много золота». Когда женщина поняла, что это невозможно, то отказалась от показаний, заявив, что их выбили силой. Но доказательств было слишком много.