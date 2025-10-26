НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
На Урале мужчина зарезал свою жену и снял с нее кожу из-за куриного супа: новости 26 октября

Что произошло за сутки

Мужчина дал признательные показания

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 октября.

Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Дональд Трамп назвал условие для встречи с Владимиром Путиным. Как заявил американский лидер, саммит состоится, только если стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — сказал Трамп на встрече с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил ту же позицию и заявил, что подготовка к встрече идет.

«Президенты не могут встречаться ради встречи, они не могут просто так терять свое время, и они открыто об этом говорят. Поэтому они поручили Лаврову и Рубио подготовить этот процесс. Процесс сложный», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

Россиянам рассказали, как получить больше денег при рождении двойни

При рождении одновременно двух и более детей родители вправе получать пособие по уходу за каждым ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Социального фонда России (СФР).

Согласно документам, в случае одновременного ухода за двумя и более детьми до полутора лет размер пособий суммируется. Однако совокупная сумма не может превышать 100% среднего заработка того, на кого оформлена выплата. Для оформления необходимо подать индивидуальное заявление на каждого младенца.

Как уточнили в СФР, отпуск по уходу за детьми могут оформить оба родителя или другие близкие родственники. Например, мать может взять отпуск по уходу за одним ребенком, а отец — за вторым. В этом случае каждый из них получит собственное пособие, рассчитанное исходя из своего дохода.

Мошенники начали похищать деньги россиян под видом ТСЖ

Мошенники начали использовать новую схему обмана, теперь они просят россиян отключить систему пожарной безопасности дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД. По информации ведомства, аферисты с помощью мессенджера Telegram отправляют сообщения с соответствующей просьбой якобы от лица председателя ТСЖ.

«Для этого мошенники потенциальной жертве высылают ссылку на бот. Не ожидая подвоха, человек авторизуется там по номеру телефона, а пришедший код пересылает на аккаунт, который называется „председатель ТСЖ“», — говорится в материалах.

Затем потенциальной жертве приходит сообщение, что ему выслали код от портала «Госуслуги» и что это — мошенники, которые сейчас возьмут на него кредит. Спустя время в схему вступают якобы операторы с «Госуслуг», выманивая персональные данные — паспорт, СНИЛС, ИНН, а далее идут «представители Роскомнадзора и правоохранители».

В итоге мошенники убеждают россиян перевести деньги на «безопасный счет» или передать курьеру, отметили в ведомстве.

В России вырастут выплаты по больничным

С учетом запланированного роста МРОТ на 20,7% в 2026 году минимальная дневная выплата по временной нетрудоспособности будет выше 873–967 рублей без учета региональных коэффициентов. Об этом ТАСС сообщил старший научный сотрудник Центра ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

Однако окончательные суммы будут зависеть от утвержденных значений МРОТ и возможных корректировок законодательства. В настоящее время закон гарантирует, что социальные выплаты, включая пособия по болезни, не могут быть ниже установленного минимального уровня оплаты труда.

Уралец убил жену из-за отказа сделать суп

На Урале 50-летний мужчина зарезал свою жену и попытался ее расчленить, но смог только снять кожу с верхней части тела. Сделал он это, потому что супруга отказалась разделывать курицу на суп, пишет телеграм-канал Baza.

Отказ женщины вывел мужчину из себя, он схватился за нож и зарезал любимую, пишут журналисты. Убийца хотел расчленить супругу, но сил хватило только на снятие кожи. Он спрятал тело в сарае и через неделю сам сдался полиции.

В полиции города Березовского сообщили редакции E1.RU, что мужчина уже дал признательные показания. В Следственном комитете трагедию пока что не комментируют.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
Гость
33 минуты
Новости все оптимистичней и позитивней...
Гость
54 минуты
впереди только оптимизация? или ещё не начинали?
