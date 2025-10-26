Кража века: неизвестные подробности скандала в VIP-отделении банка — как 300 миллионов могли пропасть из ячеек

Хищения в «Альфа Банке» остаются одним из самых громких нераскрытых дел в современной истории Новосибирска Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Кассационный суд в Кемерово постановил возместить ущерб новосибирскому адвокату Юрию Гольдбергу, который лишился многолетних накоплений в VIP-отделении «Альфа Банка». Фактически судьи ответили на вопрос, витающий в городе последние несколько лет: пропажа миллионов рублей из ячеек особо защищенного хранилища — это масштабная афера или кража как минимум десятилетия. Кража. Но как её провернули? Криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов восстановил хронологию событий и впервые выяснил нераскрытые детали одного из главных банковских скандалов.

«Разгружал „Сникерсы“ и горжусь этим»

Юрий Гольдберг уверяет, что «не родился с золотой ложкой во рту». Адвокат, накопивший к 2020 году солидное состояние, родился «в обычной трудовой семье» и начинал работать грузчиком. Сформировать крупную сумму сбережений к 50 годам он задумал ещё в молодости: мол, сначала нужно хорошо поработать, чтобы потом с комфортом отдыхать, путешествовать.

Пару десятков лет, по его словам, он тщательно собирал деньги: заработал — обменял на валюту — отложил наличные. Гольдберг предпочитал хранить их в банке.

«У меня даже были пара пачек конца девяностых: 100-долларовые купюры старого образца. Это сейчас я юрист, адвокат, достаточно публичный человек, а в 97-м году я помогал разгружать „Сникерсы“ на Центральном рынке. И горжусь этим», — заявил Юрий Гольдберг в разговоре с корреспондентом NGS.RU.

С «Альфа-Банком», отметил юрист, к 2020 году у него выстроились хорошие отношения: его даже сегодня абсолютно устраивает операционный комфорт и общее обслуживание клиентов. Юрий Гольдберг был VIP-клиентом «Альфа-Банка» с 2008 года, поэтому не удивительно, что крупную сумму многолетних сбережений он доверил сотрудникам VIP-отделения этого учреждения.

Несколько лет спустя в суде представители банка будут подчеркивать, что заключая договор в 2016 году, Юрию Гольдбергу были представлены на выбор два варианта — сохранить в секрете содержимое ячейки или задекларировать его. Юрист якобы выбрал первый вариант. По его словам, на момент пропажи в ячейке он хранил 10 миллионов рублей, 700 тысяч долларов США и 150 тысяч евро.

«Такого продукта (декларация содержимого ячейки) у „Альфа Банка“ не существует, как и других банков Российской Федерации», — парирует сегодня Юрий Гольдберг.

Система защиты содержимого ячеек в VIP-отделении его на тот момент устраивала: клиент сначала записывается на посещение ячеечной комнаты, затем его провожает специально отведенный для этого сотрудник. Ячейка открывается двумя ключами одновременно — мастер-ключом сотрудника банка и индивидуальным ключом клиента, время нахождения внутри комнаты — не больше 10 минут, после чего сотрудник банка осматривает помещение и закрывает его.

«В ячеечных комнатах других банков есть фронтальная камера. Да, она не видит содержимое твоей ячейки, она следит за передвижением по помещению. По крайней мере, она видит, если ты, вдруг, вместо своей ячейки поперся к соседней», — уточнил Юрий Гольдберг.

На деле, уверяет юрист, в VIP-отделении «Альфа-Банка» всё было иначе. По его словам, специально выделенного сотрудника на работу с клиентами ячеек не было. В хранилище людей провожала девушка, работавшая за стойкой ресепшена: помогала клиенту открыть ячейку и бежала обратно за стойку. Время нахождения человека в хранилище, отметил Гольдберг, не ограничивалось, фронтальной камеры в помещении не было в принципе.

Оригинальное следствие

9 ноября 2020 года Юрий Гольдберг собирался доложить в ячейку деньги, но, когда открыл её, обнаружил, что все сбережения исчезли.

«Я сначала даже не сообразил, даже с головой залез. Потом, честно говоря, у меня закружилась голова, мне стало плохо, я по стеночке начал оседать. Вызвал с ресепшена девочку, мы поднялись наверх, и она говорит своей коллеге, мол, ух ты, и здесь тоже украли. Я понял, что я не первый», — рассказал юрист.

Сегодня потерпевшими по делу о масштабной краже в «Альфа-Банке» официально признаны ещё два человека: бывший начальник криминальной милиции областного главка МВД, а ныне предприниматель Вячеслав Певнев и бизнесмен Игорь Макаров. Гольдберг уверяет, что пострадало больше человек: одна женщина, например, сначала горела желанием написать заявление, но в итоге добиваться справедливости не стала, у кого-то ячейку с драгоценностями перевернули вверх дном, но ювелирные украшения брать не стали, кто-то, возможно, вовсе решил не афишировать, что лишился сбережений.

В первые дни сумма похищенного оценивалась в 300 миллионов рублей, из которых потерю 130 миллионов приписывали бывшему полицейскому. Вячеслав Певнев от комментариев отказался, сославшись на занятость, а Игорь Макаров попросил корреспондента прислать интересующие вопросы, но ответы на них так и не прислал. Юрий Гольдберг уверяет, что до происшествия в «Альфа-Банке» не был знаком ни с одним из указанных потерпевших.

Возбуждения уголовного дела пришлось подождать. По заявлениям инициировать расследование в полиции не стали и сначала отправили клиентов банка, назвавших себя потерпевшими, на полиграф. Только после получения результатов «детектора лжи» следователи завели дело о краже: «в неустановленное время неустановленное лицо» и т. д.

«Я не хочу комментировать, честно говоря, ход ведения следствия, потому что это вещь такая неблагодарная. Но следствие тормозилось. На мой взгляд, следствие велось только тогда, когда мы с потерпевшими сами начинали его каким-то образом активизировать: мы указывали, кого следует опросить, записи с каких камер нужно посмотреть и т. д.», — говорит Гольдберг.

Активность потерпевших результатов не принесла. Расследование периодически приостанавливалось, хотя у следователей, считают потерпевшие, были зацепки. В 2021 году Игорь Макаров предполагал, что на ведение следствия повлиял «административный ресурс банка»: иначе объяснить, почему суд регулярно отказывал сыщикам в арестах сотрудников банков и проведении у них обысков, по его словам, невозможно.

Спонтанное задержание

В мае 2021 года полицейские задержали замруководителя VIP-отделения банка Алину Третьякову. По словам ее родственников, силовики появились на пороге квартиры женщины в 5 утра, она лишь успела позвонить адвокату. До этого момента Алина Третьякова 7 месяцев находилась в статусе свидетеля.

Юрий Гольдберг уверяет, что поводом для задержания Третьяковой стал проваленный ею тест на полиграфе. При этом юрист уверяет, что, возможно, женщина знала о визите силовиков заранее, поскольку, по его данным, ранним утром у неё настороже были сразу два адвоката.

«За несколько дней до задержания мы написали жалобу генеральному прокурору, который был в Новосибирске с выездной коллегией. И так все совпало, что до генпрокурора дошла наша жалоба», — попытался объяснить причины задержания Гольдберг.

Алина Третьякова через пару лет рассказывала новосибирским журналистам, что в отделе полиции от неё потребовали «сдать подельников», грозили тюрьмой, но доказательств у силовиков не хватило даже для того, чтобы выйти в суд для избрания ей меры пресечения. После двух суток, проведенных в изоляторе временного содержания, Третьякова освободилась, а через несколько месяцев дело в отношении неё было закрыто. Впоследствии прокуратура признала её задержание незаконным, а следователь, руководивший процессом, был привлечён к дисциплинарной ответственности.

Третьякова заявила тогда, что сомневается, были ли деньги в ячейках вообще, и задаётся вопросом, почему, по её данным, потерпевшие не сразу написали заявления в полицию. Вячеслав Певнев объяснял заминку тем, что сотрудники банка попросили его сначала не писать заявление, а обратиться с претензией к службе безопасности. На первых порах, по его словам, он даже и не подумал, что была совершена кража.

Третьякова также подчеркивала, что провела много времени, отсматривая со следователями записи с камер наблюдения, опознавая подозрительных клиентов, но достичь ощутимых результатов в расследовании так и не удалось.

В 2021 году VIP-отделение «Альфа-Банка» было закрыто. Алина Третьякова предложение прокомментировать скандальную историю оставила без ответа.

Собственное расследование

Юрий Гольдберг уверяет, что, пытаясь отыскать деньги, вместе с потерпевшими они подключили собственные ресурсы и нашли несколько подозрительных VIP-клиентов банка. Юрист выделил двух парней, которые, по его словам, завели ячейки за несколько месяцев до случившегося. При этом молодые люди совсем не были похожи на людей, которым могло понадобиться хранилище для денег или ценностей.

«Они ходят в мягко говоря простой одежде, ездят на „Жигулях“. Было видно, что люди материально не слишком обеспечены. Зато после того, как вскрылось хищение, их установили, и оказалось, что их жизнь круто изменилась: каждый купил себе по „Рендж Роверу“, они регулярно летают в Москву бизнес-классом, а когда одного из них по камерам провели до Толмачёво, то в портмоне на записи были видны пачки пятитысячных купюр», — рассказал Юрий Гольдберг.

Он уточнил, что не вправе никого обвинять, но нарушения в VIP-отделении, которые удалось выявить во время следствия, как бы говорят о создавшихся благоприятных условиях для преступления.

Во-первых, отметил юрист, арендаторы ячеек могли проводить в помещении по часу-полтора без каких-либо претензий со стороны банка. Перемещение по ячеечной никак не отслеживалось.

Во-вторых, в отделении были проблемы с видеонаблюдением: камера на вход в ячеечную не работала под предлогом поломки, а в дни, в которые, по предположению Гольдберга, и была совершена кража, вся система видеонаблюдения была отключена на двое суток. В банке объясняли, что система вышла из строя из-за скачка напряжения.

В-третьих, мастер-ключ, необходимый для открытия ячейки, сотрудники банка, нарушая требования, часто забирали с собой домой на все выходные, забыв выложить в офисе. При этом специалисты, обследовав замки обворованных ячеек, следов взлома или снятия слепков не обнаружили.

«Выяснилось, что все замки с ключами для ячеек делало какое-то частное лицо у себя дома. Какой-то ИПшник, у него своя мастерская. К нему пришли и попросили дать пояснение, а также пройти полиграф. Он от пояснения отказался и ничего делать не стал. Это как так? Вот так», — заявил Юрий Гольдберг.

Юрист говорит, что за последние несколько лет изучил практику обворовывания ячеек в банковских хранилищах, в том числе мировую. По его словам, во всех случаях замешаны оказывались сотрудники банков. В «Альфа Банке» склонны полагать, что кражи в Новосибирске не было вовсе. В итоге стороны отправились в гражданский суд.

Корреспондент NGS попросил сотрудников новосибирской полиции актуализировать информацию о расследовании уголовного дела о масштабной краже. Согласно официальному письму от 21 октября 2025 года, расследование считается приостановленным «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Точка или многоточие?

Гражданский иск Юрия Гольдберга к «Альфа Банку» рассматривали в Железнодорожном суде Новосибирска. Представители банка подчеркнули, что согласно договору с клиентом, кредитная организация несёт ответственность за помещение, сейф и кассету, но не отвечает за сохранность предмета хранения.

«Установлено, что видимых повреждений сейф и замок не имеет, открывается без препятствий; в сейфе следов в виде металлической стружки и посторонних предметов не обнаружено», — говорится в решении суда.

Представители банка также указали на истечение срока исковой давности, а попытку высудить убытки через три с половиной года назвали «непоследовательным, нелогичным и противоречивым поведением». В результате Железнодорожный суд отказал Юрию Гольдбергу в иске в полном объёме.

Решение было обжаловано в Новосибирском областном суде, который, к удивлению юриста, летом 2025 года встал на его сторону. Требования Гольдберга удовлетворили частично, снизив заявленную сумму почти в 10 раз. Потерпевший называет решение уникальным, поскольку в России суд впервые постановил вернуть деньги клиенту банка по «косвенным доказательствам».

«Я предоставил суду доказательства совершения финансовых операций: например, продажа машины — конвертация вырученных денег в валюту — посещение хранилища. Суд поверил в мизерную сумму», — пояснил Гольдберг.

Новосибирский областной суд постановил взыскать с «Альфа Банка» в пользу Гольдберга 8,4 миллиона рублей, 20 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф в размере 4,2 миллиона рублей.

Недавно кассационная инстанция в Кемерово утвердила решение новосибирского суда.

«Банк мог изначально решить эту проблему на раз. И даже не отдавая похищенные деньги. Например, они могли дать потерпевшим беспроцентный кредит на заявленную сумму. Мы у них могли те же самые облигации купить или на счёт к ним положить. То есть можно было выйти из этой ситуации красиво, с минимальными потерями. Но, когда это всё произошло, управляющий филиалом даже встретиться с нами отказался», — говорит Гольдберг.