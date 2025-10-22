НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Ждали отопление, а остались без денег — новая схема мошенничества, опасная для россиян

Ждали отопление, а остались без денег — новая схема мошенничества, опасная для россиян

Рассказываем, как обманывают россиян

В России появилась новая схема телефонного мошенничества — аферисты звонят жертвам под видом сотрудников теплоснабжающих организаций. Преступники убеждают людей оформить договор на поставку тепловой энергии и под этим предлогом выманивают паспортные данные и другую личную информацию.

Получив персональные данные, мошенники могут использовать их для доступа к кредитной истории, информации о работе или даже взломать личный кабинет на портале «Госуслуги», передает РИА Новости. Специалисты предупреждают: ни одна официальная организация не просит сообщать паспортные данные по телефону. Если вам позвонили с подобным предложением, лучше сразу положить трубку и связаться со своей управляющей компанией.

Зачастую фокус мошенников падает падает на пожилых людей. Мы рассказывали о том, как телефонные аферисты звонят пенсионерам и представляются «сотрудниками поликлиники». А затем — выманивают их персональные данные.

Мошенники убеждают, что пенсионерам нужно пересдать анализы, и для этого дополнить анкету. Под этим предлогом они и получают данные обманутых людей. Но это только первая часть схемы. После пенсионеру звонят уже под видом силовиков — и начинают запугивать.

Прочитайте также, как мошенники начали обманывать клиентов маркетплейсов.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
