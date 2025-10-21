НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Делал кукол из мертвых детей: история некрофила Москвина, в чьей квартире нашли более 20 мумифицированных тел

После длительного лечения в психбольнице он собрался на свободу

242

Анатолий Москвин сейчас лежит в психбольнице

Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Почти 15 лет назад Россию потрясла история Анатолия Москвина — краеведа из Нижнего Новгорода, превратившего свою квартиру в склеп для покойных детей. Мужчина выкапывал трупы маленьких девочек из могил и превращал их в мумии. О том, как Москвин сходил с ума, как жил в последние годы и какие шансы у него покинуть психбольницу, где он находится сейчас — смотрите в видео чуть выше.

Неизвестен точный период, когда увлечение кладбищами переросло в надругательства над трупами. Тайная деятельность Москвина вскрылась в 2011 году. У него дома было обнаружено 26 мумифицированных детских трупов. Тела были специальным образом обработаны и наряжены в детскую одежду.

Суд отправил Москвина на принудительное лечение в психиатрическую больницу. По сей день он находится там. В последние годы «кукольник» не терял надежду выйти на свободу или хотя бы перевестись в интернат, чтобы быть поближе к пожилой матери. Но каждые полгода решение о принудительном лечении продлевалось.

В распоряжении наших коллег из NN.RU появились кадры, которые снял сосед «кукольника» по палате — своеобразное «интервью». В этих роликах Москвин раскрыл, для чего совершал свои преступления. По его словам, в начале нулевых он узнал, что с духами покойных девочек можно общаться, если уснуть на их могилах. Те якобы рассказывали Москвину о своей жизни и смерти.

«За десять лет раскопок у меня образовалась коллекция из 10 девочек, я считал их своими тихими детьми. Когда летом родители уезжали на дачу, у меня открывалась своя кукольная фабрика», — говорит в одном из видео Москвин.

Что касается возможного освобождения «кукольника» в ноябре 2025 года, то постановление о продлении срока принудительного лечения еще действует — никаких других материалов в суд пока не поступало.

ПО ТЕМЕ
Кристина КалининаКристина Калинина
Кристина Калинина
Журналист
Анатолий Москвин Маньяк Дети
